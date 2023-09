Tytuły o niskim kodzie

Tytuły Low-code w kontekście tworzenia oprogramowania odnoszą się do stanowisk i ról, które obejmują projektowanie, wdrażanie i utrzymanie aplikacji wykorzystujących platformy programistyczne low-code. Platformy te mają na celu przyspieszenie i uproszczenie procesu tworzenia aplikacji poprzez zapewnienie wizualnych narzędzi typu drag-and-drop do tworzenia schematu bazy danych, projektowania interfejsów użytkownika (UI) oraz budowania logiki biznesowej lub procesów przy minimalnym lub żadnym tradycyjnym programowaniu. Tytuły Low-code są istotnym elementem w szybko rozwijającej się branży oprogramowania, ponieważ odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na bardziej wydajne i opłacalne metodologie rozwoju.

Według Gartnera oczekuje się, że do 2024 r. platformy do tworzenia aplikacji low-code będą stanowić ponad 65% całej działalności związanej z tworzeniem aplikacji. Rozwój platform low-code bezpośrednio wpływa na rozpowszechnianie się tytułów low-code, w miarę jak firmy dostosowują się do zapotrzebowania na specjalistów specjalizujących się w wykorzystaniu tych narzędzi do tworzenia oprogramowania. Niektóre popularne tytuły low-code to: programista Low-code, architekt aplikacji Low-code, analityk biznesowy Low-code i administrator platformy Low-code.

Deweloperzy Low-code są odpowiedzialni za wykorzystywanie platform programistycznych low-code do projektowania, rozwijania i utrzymywania aplikacji spełniających określone potrzeby biznesowe. Specjaliści ci wykorzystują wizualne funkcje drag-and-drop oferowane przez platformy do tworzenia różnych komponentów oprogramowania, takich jak modele danych, elementy interfejsu użytkownika, interfejsy API i procesy biznesowe, bez konieczności pisania rozbudowanych wierszy kodu. Dzięki dogłębnej znajomości architektury aplikacji tworzą skalowalne, bezpieczne i wydajne aplikacje w ułamku czasu potrzebnego w przypadku tradycyjnych metod programowania.

Architekci aplikacji Low-code odgrywają kluczową rolę w projektowaniu ogólnej struktury aplikacji, definiowaniu wymagań technicznych i zapewnianiu, że aplikacja jest zbudowana przy użyciu najlepszych praktyk zalecanych przez platformę programistyczną low-code. Posiadają rozległą wiedzę na temat wielu platform i podejmują świadome decyzje dotyczące narzędzi najbardziej odpowiednich dla danego projektu. Ponadto architekci aplikacji low-code są odpowiedzialni za opracowywanie i wdrażanie planów migracji podczas przenoszenia aplikacji z jednej platformy na drugą.

Analitycy biznesowi Low-code służą jako pomost między zespołami biznesowymi i IT, ułatwiając komunikację i współpracę niezbędną do pomyślnego tworzenia aplikacji. Potrafią przekładać złożone wymagania biznesowe na specyfikacje techniczne, które mogą być łatwo zrozumiałe dla zespołu programistów. Analitycy biznesowi Low-code są również niezbędni w optymalizacji procesów biznesowych, wykorzystując platformy programistyczne low-code do iteracji i ulepszania istniejących aplikacji, aby lepiej spełniać cele organizacyjne.

Administratorzy platformy Low-code zarządzają codziennymi operacjami platformy programistycznej low-code, zapewniając jej prawidłowe działanie i dostępność dla programistów. Są odpowiedzialni za instalację, konfigurację, konserwację i monitorowanie wydajności platformy, pełniąc rolę głównego punktu kontaktowego w przypadku rozwiązywania problemów i rozwiązywania wszelkich problemów technicznych. Dodatkowo odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu środków bezpieczeństwa, zarządzaniu kontrolą dostępu i zapewnianiu ścisłego przestrzegania polityk organizacyjnych i najlepszych praktyk branżowych.

AppMaster to jedna z takich platform no-code, która umożliwia szybkie tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Użytkownicy AppMaster mogą wizualnie tworzyć modele danych (schemat bazy danych), logikę biznesową (nazywamy procesami biznesowymi) za pomocą wizualnego BP Designer, REST API i punktów końcowych WSS, projektować komponenty interfejsu użytkownika za pomocą drag-and-drop oraz wdrożyć logikę biznesową dla każdego komponentu w Projektant stron internetowych BP. Kompilując i generując kod źródłowy aplikacji dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, AppMaster pozwala na znacznie skrócenie czasu programowania i zmniejszenie kosztów w różnych branżach i rozmiarach przedsiębiorstw.

AppMaster automatycznie generuje dokumentację, skrypty migracji schematu bazy danych i likwiduje dług techniczny, tworząc aplikacje od podstaw przy każdej zmianie wymagań projektu. Co więcej, aplikacje AppMaster mogą współpracować z dowolnymi bazami danych kompatybilnymi z Postgresql, co czyni je bardzo uniwersalnymi. Aplikacje backendowe platformy, generowane za pomocą Go (golang), wykazują wyjątkową skalowalność w przypadku zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia.

Tytuły Low-code są nieocenionym nabytkiem dla nowoczesnych zespołów programistycznych, ponieważ wykorzystują platformy programistyczne low-code takie jak AppMaster, w celu przyspieszenia i usprawnienia procesu tworzenia aplikacji. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tworzenie aplikacji low-code rośnie znaczenie tytułów low-code w branży oprogramowania.