يشير التكرار Low-code ، في سياق تطوير البرمجيات، إلى عملية التصميم السريع والنماذج الأولية والاختبار وتحسين تطبيق أو حل برمجي باستخدام منصة low-code ، مثل AppMaster. يعمل هذا النهج الفعال والمبسط لتطوير البرامج على تعزيز الواجهات المرئية وعناصر drag-and-drop والمكونات المعدة مسبقًا لتمكين المطورين ومحللي الأعمال والمستخدمين غير التقنيين من إنشاء التطبيقات وتعديلها بأقل قدر من الترميز. ومن خلال استخدام تكرار التعليمات low-code ، يمكن للشركات تقليل الجداول الزمنية للتطوير بشكل كبير، وتوفير التكاليف، وتعزيز الابتكار، وتقليل الديون الفنية.

تم تمكين حركة low-code من خلال ظهور منصات مثل AppMaster ، والتي تعمل على تبسيط تطوير التطبيقات من خلال واجهات البرمجة المرئية الحديثة. تسمح الأدوات المدمجة في هذه البيئات low-code للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات، وتحديد العمليات التجارية، وتصميم واجهات المستخدم، وتنفيذ منطق التطبيق بسهولة.

يعد التكرار Low-code مفيدًا في معالجة الوتيرة السريعة للتطور التكنولوجي وحاجة المؤسسات إلى تكييف حلولها البرمجية باستمرار لتلبية متطلبات الأعمال المتطورة. وتتوقع مؤسسة جارتنر أنه بحلول عام 2024، ستقود الأنظمة الأساسية low-code أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات. وهذا يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للتكرار low-code في منهجيات تطوير البرمجيات المعاصرة.

من بين الفوائد الأساسية للتكرار low-code هو تطوير التطبيقات ونشرها بشكل أسرع. تشير بيانات IDC إلى أن 59% من المؤسسات التي تستخدم منصات تطوير low-code تقلل وقت تسليم التطبيق بمعدل 50%. ومن خلال تسريع عملية التطوير، يمكن للمؤسسات الحصول على ميزة تنافسية في السوق والاستجابة بشكل أكثر فعالية للتغيرات في احتياجات العملاء أو اضطرابات الصناعة.

يلعب التكرار Low-code دورًا حيويًا في إدارة الديون الفنية وتقليلها. يشير هذا المصطلح إلى تراكم القرارات والاختصارات دون المستوى الأمثل التي تم اتخاذها أثناء عملية تطوير البرمجيات، مما يؤدي إلى زيادة عبء الصيانة وبطء التقدم بمرور الوقت. تعالج منصة AppMaster هذا التحدي من خلال التركيز على نهج السجل النظيف: يتم إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخططات، مما يؤدي إلى التخلص من الديون الفنية المتراكمة مع تطور التطبيق.

جانب آخر مهم من التكرار low-code في تطوير البرمجيات هو طبيعته الشاملة والتعاونية. نظرًا لأن الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster تمكن كلاً من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من المشاركة في تطوير التطبيقات، يمكن لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المساهمة في تشكيل تطبيقات الناقلات وفقًا لاحتياجات العملاء واستراتيجيات الشركة. أفاد المطلعون أن 76% من مستخدمي low-code يظهرون قدرًا أكبر من التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال، مما يعزز الابتكار وحل المشكلات عبر الوظائف.

أحد الأركان الأساسية لتكرار التعليمات low-code هو القدرة على تكييف التطبيقات بسهولة مع المتطلبات المتغيرة. تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تمكين المستخدمين من تخطيط التطبيقات وتصميمها وإنشائها واختبارها ونشرها بشكل متكرر، مما يجعل التحسين والتعديل المستمر ممكنًا طوال دورة حياة التطبيق. يتيح هذا النهج التكراري للشركات أن تكون أكثر مرونة واستجابة ومرونة للتغيرات في السوق أو متطلبات العملاء المتطورة.

التكرار ذو Low-code له تأثير قابل للقياس على جودة التطبيق وأدائه. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Forrester، يمكن أن تؤدي الأنظمة low-code إلى تقليل عدد عيوب البرامج بنسبة 44% مقارنةً بمنهجيات التطوير التقليدية. باستخدام منصة AppMaster ، يمكن للعملاء الاستفادة من أحدث التقنيات مثل لغة البرمجة Go وإطار عمل Vue3 وKotlin مع Jetpack Compose لنظام التشغيل Android أو SwiftUI لنظام التشغيل iOS، مما يضمن أن التطبيقات low-code ليست سريعة التطوير فحسب، بل مبنية أيضًا على معايير عالية الجودة. - معمارية الأداء .

وأخيرًا، يعد تكرار التعليمات low-code قوة دافعة وراء مبادرات التحول الرقمي في الشركات من جميع الأحجام والصناعات. من أتمتة العمليات الداخلية إلى بناء تجارب رقمية خارجية، يمكن للمنصة low-code أن تساعد الشركات على تطوير حلولها البرمجية وتكرارها بسرعة، وتعزيز الابتكار والتفكير الرقمي أولاً.

في الختام، يعد التكرار ذو التعليمات low-code أداة لا غنى عنها في مشهد تطوير البرمجيات الحديثة، مما يتيح التطوير السريع للتطبيقات والتحسين المستمر. باستخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات الاستفادة من أوقات التطوير الأسرع، والتكاليف المنخفضة، وتحسين جودة التطبيقات، وتقليل الديون الفنية. إن النهج ذو التعليمات low-code يجعل تطوير البرمجيات في متناول نطاق أوسع من المستخدمين مع الحفاظ على قابلية التوسع والأداء المطلوب للنجاح في الاقتصاد الرقمي اليوم.