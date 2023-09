Les titres Low-code, dans le contexte du développement de logiciels, font référence à des postes et des rôles qui impliquent la conception, la mise en œuvre et la maintenance d'applications utilisant des plates-formes de développement low-code. Ces plates-formes visent à accélérer et à simplifier le processus de développement d'applications en fournissant des outils visuels drag-and-drop pour créer un schéma de base de données, concevoir des interfaces utilisateur (UI) et créer une logique ou des processus métier avec une programmation traditionnelle minimale ou inexistante. Les titres Low-code sont un élément essentiel dans l'industrie du logiciel en pleine expansion, car ils répondent à la demande croissante de méthodologies de développement plus efficaces et plus rentables.

Selon Gartner, les plateformes de développement d'applications low-code devraient représenter plus de 65 % de toutes les activités de développement d'applications d'ici 2024. L'essor des plateformes low-code a un impact direct sur la prolifération des titres low-code, à mesure que les entreprises s'adaptent au besoin de développement d'applications low-code. professionnels spécialisés dans l’utilisation de ces outils pour le développement de logiciels. Certains titres low-code courants incluent Low-code Developer, Low-code Application Architect, Low-code Business Analyst et Low-code Platform Administrator.

Les développeurs Low-code sont chargés d'utiliser des plates-formes de développement low-code pour concevoir, développer et maintenir des applications qui répondent aux besoins spécifiques de l'entreprise. Ces professionnels exploitent les fonctionnalités visuelles drag-and-drop fournies par les plates-formes pour créer divers composants logiciels, tels que des modèles de données, des éléments d'interface utilisateur, des API et des processus métier, sans écrire de longues lignes de code. Grâce à une solide compréhension de l'architecture des applications, ils créent des applications évolutives, sécurisées et hautes performances en une fraction du temps nécessaire avec les méthodes de programmation traditionnelles.

Les architectes d'applications Low-code jouent un rôle essentiel dans la conception de la structure globale de l'application, la définition des exigences techniques et la garantie que l'application est construite en utilisant les meilleures pratiques prescrites par la plateforme de développement low-code. Ils possèdent une connaissance approfondie de plusieurs plateformes et prennent des décisions éclairées sur les outils les plus adaptés au projet en cours. De plus, les architectes d’applications low-code sont responsables du développement et de la mise en œuvre des plans de migration lors du déplacement d’applications d’une plate-forme à une autre.

Les Business Analysts Low-code servent de pont entre les équipes métier et informatiques, facilitant la communication et la collaboration nécessaires au développement réussi des applications. Ils sont compétents pour traduire des exigences commerciales complexes en spécifications techniques qui peuvent être facilement comprises par l’équipe de développement. Les analystes métier Low-code jouent également un rôle essentiel dans l'optimisation des processus métier, en tirant parti des plates-formes de développement low-code pour itérer et améliorer les applications existantes afin de mieux atteindre les objectifs de l'organisation.

Les administrateurs de plateforme Low-code gèrent les opérations quotidiennes de la plateforme de développement low-code, garantissant son bon fonctionnement et sa disponibilité pour les développeurs. Ils sont responsables de l'installation, de la configuration, de la maintenance et de la surveillance des performances de la plateforme, agissant en tant que point de contact principal pour le dépannage et la résolution de tout problème technique. De plus, ils jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre des mesures de sécurité, la gestion des contrôles d'accès et le strict respect des politiques organisationnelles et des meilleures pratiques du secteur.

AppMaster est l'une de ces plates no-code qui permet le développement rapide d'applications backend, Web et mobiles. Les utilisateurs AppMaster peuvent créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (nous appelons processus métier) via Visual BP Designer, l'API REST et WSS Endpoints, concevoir des composants d'interface utilisateur par drag-and-drop et implémenter une logique métier pour chaque composant dans le Concepteur Web BP. En compilant et en générant le code source des applications pour les applications backend, Web et mobiles, AppMaster permet des temps de développement considérablement plus rapides et une réduction des coûts dans divers secteurs et tailles d'entreprise.

AppMaster génère automatiquement de la documentation, des scripts de migration de schéma de base de données et élimine la dette technique en créant des applications à partir de zéro à chaque changement dans les exigences du plan. De plus, les applications AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql, ce qui les rend très polyvalentes. Les applications backend de la plateforme, générées avec Go (golang), démontrent une évolutivité exceptionnelle pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge.

Les titres Low-code sont un atout inestimable pour les équipes de développement de logiciels modernes, car elles exploitent des plateformes de développement low-code telles AppMaster pour accélérer et rationaliser le processus de développement d'applications. À mesure que la demande de développement d’applications low-code continue de croître, l’importance des titres low-code dans l’industrie du logiciel augmente également.