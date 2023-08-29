المؤسسات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

المؤسسات Low-code هي المؤسسات التي اعتمدت منصات تطوير low-code لتبسيط عمليات تطوير التطبيقات الخاصة بها وتحسين كفاءتها الإجمالية. تتيح هذه الأنظمة الأساسية للمطورين ومحللي الأعمال وحتى المستخدمين غير التقنيين إنشاء حلول برمجية وصيانتها من خلال التصميم المرئي لواجهات المستخدم ونماذج البيانات ومنطق الأعمال مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي. يسمح هذا التخفيض في البرمجة اليدوية بإعداد النماذج الأولية السريعة واختبارها ونشرها للتطبيقات، مما يؤدي إلى عملية تطوير برمجيات أكثر مرونة واستجابة وفعالية من حيث التكلفة.

كان ظهور المنصات low-code مدفوعًا بالطلب المتزايد على التحول الرقمي والحاجة إلى تسريع وقت طرح التطبيقات الجديدة في السوق. وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن يصل سوق تقنيات تطوير low-code في جميع أنحاء العالم إلى 13.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6٪ عن عام 2020. أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا النمو في السوق هو النقص المستمر في المطورين المهرة، الأمر الذي دفع المؤسسات للبحث عن أساليب بديلة يمكن أن تساعد في سد فجوة المواهب هذه.

يتم تقديم أحد هذه الأساليب من خلال منصة AppMaster no-code ، والتي توفر مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال التصميم والتكوين المرئي. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين تحديد مخططات قاعدة البيانات، وتصميم العمليات التجارية، وتنفيذ واجهات برمجة تطبيقات RESTful endpoints WebSocket، وإنشاء واجهات مستخدم باستخدام مكونات drag-and-drop. تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر في Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 وJavaScript/TypeScript لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose أو SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول Android وiOS، على التوالي.

تتيح بنية AppMaster المستندة إلى الخادم إجراء تحديثات سلسة لتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. تتيح قابلية التوسع لهذا النهج للمؤسسات low-code إنشاء تطبيقات قوية وعالية الأداء لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءًا من حلول الأعمال الصغيرة وحتى عمليات النشر على مستوى المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التزام AppMaster بالتخلص من الديون التقنية أن تكون التطبيقات محدثة دائمًا وقابلة للصيانة وجاهزة للتحسين المستمر.

تستفيد المؤسسات ذات Low-code من العديد من المزايا التنافسية الناشئة عن اعتماد منصات التطوير low-code. وتشمل هذه:

1. وقت وصول أسرع إلى السوق: تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تمكين النماذج الأولية السريعة والتطوير التكراري، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيقات الجديدة واختبارها ونشرها. تسمح هذه المرونة المتزايدة للمؤسسات بالاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء والضغوط التنافسية.

2. تحسين التعاون: من خلال توفير واجهة مرئية وسهلة الاستخدام لتحديد مكونات التطبيق، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تسهيل التعاون بين المطورين ومحللي الأعمال وأصحاب المصلحة غير التقنيين. وهذا يمكّن المؤسسات من كسر الصوامع والتأكد من ترجمة متطلبات العمل بشكل فعال إلى حلول برمجية وظيفية.

3. خفض تكاليف التطوير: من خلال تقليل الحاجة إلى الترميز اليدوي والبرمجة اليدوية، يمكن للمنصات low-code أن تقلل بشكل كبير من الوقت والموارد اللازمة لتطوير التطبيقات وصيانتها. يؤدي هذا إلى استخدام أكثر كفاءة لفرق التطوير وانخفاض التكلفة الإجمالية لملكية الحلول البرمجية.

4. الابتكار المعزز: تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تمكين المؤسسات من تجربة الأفكار ونماذج الأعمال والتقنيات الجديدة بسهولة أكبر وفعالية من حيث التكلفة. وهذا يعزز ثقافة الابتكار، مما يسمح للشركات بالبقاء في الطليعة في مشهد رقمي متزايد التنافسية وسريع الخطى.

ومع تبني المزيد من المؤسسات لتطوير low-code ، أصبحت فوائد هذا النهج واضحة بشكل متزايد. على سبيل المثال، توصلت دراسة أجرتها شركة Forrester مؤخرًا إلى أن الشركات التي تستخدم منصات low-code يمكنها تحقيق عائد على الاستثمار (ROI) يصل إلى 362% على مدار ثلاث سنوات. وهذا يدعم أيضًا حالة المؤسسات ذات low-code كخيار قابل للتطبيق وجذاب لتطوير التطبيقات في العالم الرقمي المتطور باستمرار اليوم.

باختصار، أدركت المؤسسات low-code إمكانات منصات التطوير low-code لتحويل عمليات تطوير البرمجيات الخاصة بها وتحقيق قيمة تجارية كبيرة. من خلال الاستفادة من أدوات التصميم المرئي والمكونات المعدة مسبقًا والتعليمات البرمجية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، تعمل الأنظمة الأساسية ذات low-code مثل AppMaster على تمكين المؤسسات من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للصيانة ومقاومة للمستقبل بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى. ونتيجة لذلك، فإن المؤسسات ذات low-code تستعد لتصبح أكثر مرونة وإبداعا وتنافسية في العصر الرقمي.