Títulos com pouco código

Os títulos Low-code, no contexto do desenvolvimento de software, referem-se a cargos e funções que envolvem o design, implementação e manutenção de aplicativos utilizando plataformas de desenvolvimento low-code. Essas plataformas visam acelerar e simplificar o processo de desenvolvimento de aplicativos, fornecendo ferramentas visuais drag-and-drop para criar esquemas de banco de dados, projetar interfaces de usuário (IU) e construir lógica ou processos de negócios com programação tradicional mínima ou nenhuma. Os títulos Low-code são um componente essencial na indústria de software em rápida expansão, pois atendem à crescente demanda por metodologias de desenvolvimento mais eficientes e econômicas.

De acordo com o Gartner, espera-se que as plataformas de desenvolvimento de aplicações low-code representem mais de 65% de todas as atividades de desenvolvimento de aplicações até 2024. A ascensão das plataformas low-code impacta diretamente a proliferação de títulos low-code, à medida que as empresas se adaptam à necessidade de profissionais especializados na utilização dessas ferramentas para desenvolvimento de software. Alguns títulos comuns low-code incluem Desenvolvedor Low-code, Arquiteto de aplicativos Low-code, Analista de negócios Low-code e Administrador de plataforma Low-code.

Os desenvolvedores Low-code são responsáveis ​​por empregar plataformas de desenvolvimento low-code para projetar, desenvolver e manter aplicativos que atendam às necessidades específicas do negócio. Esses profissionais aproveitam os recursos visuais drag-and-drop fornecidos pelas plataformas para criar vários componentes de software, como modelos de dados, elementos de UI, APIs e processos de negócios, sem escrever extensas linhas de código. Com um forte conhecimento da arquitetura de aplicativos, eles criam aplicativos escaláveis, seguros e de alto desempenho em uma fração do tempo que levaria com métodos de programação tradicionais.

Os arquitetos de aplicativos Low-code desempenham um papel crítico no projeto da estrutura geral do aplicativo, definindo os requisitos técnicos e garantindo que o aplicativo seja construído usando as melhores práticas prescritas pela plataforma de desenvolvimento low-code. Eles possuem amplo conhecimento de múltiplas plataformas e tomam decisões informadas sobre as ferramentas mais adequadas para o projeto em questão. Além disso, os arquitetos de aplicativos low-code são responsáveis ​​por desenvolver e implementar planos de migração ao mover aplicativos de uma plataforma para outra.

Os analistas de negócios Low-code servem como uma ponte entre as equipes de negócios e de TI, facilitando a comunicação e a colaboração necessárias para o desenvolvimento bem-sucedido de aplicativos. Eles são hábeis em traduzir requisitos de negócios complexos em especificações técnicas que podem ser facilmente compreendidas pela equipe de desenvolvimento. Os analistas de negócios Low-code também são vitais na otimização dos processos de negócios, aproveitando plataformas de desenvolvimento low-code para iterar e melhorar os aplicativos existentes para melhor cumprir os objetivos organizacionais.

Os administradores da plataforma Low-code gerenciam as operações diárias da plataforma de desenvolvimento low-code, garantindo seu funcionamento adequado e disponibilidade para os desenvolvedores. Eles são responsáveis ​​pela instalação, configuração, manutenção e monitoramento de desempenho da plataforma, atuando como principal ponto de contato para solução de problemas e resolução de quaisquer problemas técnicos. Além disso, desempenham um papel crucial na implementação de medidas de segurança, na gestão de controlos de acesso e na garantia da adesão estrita às políticas organizacionais e às melhores práticas da indústria.

AppMaster é uma plataforma no-code que permite o rápido desenvolvimento de backend, web e aplicativos móveis. Os usuários AppMaster podem criar visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (chamamos de Processos de Negócios) por meio do BP Designer visual, API REST e WSS Endpoints, projetar componentes de UI usando drag-and-drop e implementar lógica de negócios para cada componente no Designer de BP da Web. Ao compilar e gerar código-fonte de aplicativos para back-end, web e aplicativos móveis, AppMaster permite tempos de desenvolvimento significativamente mais rápidos e custos reduzidos em vários setores e tamanhos de empresas.

AppMaster gera automaticamente documentação, scripts de migração de esquema de banco de dados e elimina dívidas técnicas criando aplicativos do zero a cada mudança nos requisitos do blueprint. Além disso, os aplicativos AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com Postgresql, tornando-os altamente versáteis. Os aplicativos de back-end da plataforma, gerados com Go (golang), demonstram escalabilidade excepcional para casos de uso corporativo e de alta carga.

Os títulos Low-code são um ativo inestimável para as equipes modernas de desenvolvimento de software, pois aproveitam plataformas de desenvolvimento low-code como o AppMaster para agilizar e agilizar o processo de desenvolvimento de aplicativos. À medida que a demanda por desenvolvimento de aplicativos low-code continua a crescer, também aumenta a importância dos títulos low-code na indústria de software.