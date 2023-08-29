تحالفات منخفضة الكود

تشير التحالفات Low-code إلى الشراكات الإستراتيجية التي تشمل المؤسسات وموردي التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الذين يجتمعون معًا لدفع التبني والتكامل والتنفيذ الشامل للأنظمة البيئية للتطوير low-code. تسعى هذه التحالفات إلى تحقيق التآزر من خلال تعزيز التعاون الفعال والاستفادة من نقاط القوة الفريدة لبعضها البعض لتزويد العملاء بحلول قوية وقابلة للتطوير ورشيقة. تتيح الأنظمة الأساسية Low-code ، مثل منصة AppMaster no-code ، للشركات إنشاء تطبيقات برمجية بأقل قدر من الترميز اليدوي، وتسريع عملية تطوير التطبيقات بشكل كبير.

يتم دعم مفهوم تطوير low-code من خلال الحاجة المتزايدة لمبادرات التحول الرقمي والطلب المتزايد باستمرار على تطبيقات البرمجيات في مختلف الصناعات. وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن ينمو سوق منصات التطبيقات low-code بنسبة 23٪ في عام 2021، ليصل حجم الصناعة إلى 13.8 مليار دولار. يسلط هذا النمو الضوء على أهمية التحالفات ذات low-code في تشكيل مشهد تطوير البرمجيات.

الأهداف الأساسية للتحالفات ذات low-code هي:

تسهيل التطوير المشترك والابتكار المشترك بين الأعضاء. توجيه موفري التكنولوجيا وشركاء الخدمة نحو رؤية مشتركة لتقديم حلول شاملة ذات low-code . تحسين تجربة العملاء ورضاهم من خلال تقديم التطبيقات ودعمها بشكل مبسط. يمكنك تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة والوقت من خلال أدوات ومنهجيات موحدة عبر مراحل مختلفة من دورة حياة تطوير التطبيق. إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير البرمجيات من خلال جعلها في متناول نطاق أوسع من المهنيين، بما في ذلك المطورين المواطنين.

تعمل التحالفات Low-code على تقريب الشركات من خلال خدمات مجانية، مما يوفر للعملاء وصولاً مبسطًا إلى مجموعة متنوعة من الإمكانات. قد يتضمن التحالف شراكات بين:

موفري الأنظمة الأساسية ذات Low-code وبائعي البرامج المستقلين (ISVs) لإنشاء تطبيقات عبر الصناعة.

وبائعي البرامج المستقلين (ISVs) لإنشاء تطبيقات عبر الصناعة. موفرو الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية Low-code ومتكاملو الأنظمة (SIs) من أجل التكامل التكنولوجي السلس داخل الأنظمة البيئية الحالية.

ومتكاملو الأنظمة (SIs) من أجل التكامل التكنولوجي السلس داخل الأنظمة البيئية الحالية. مقدمو التكنولوجيا وشركاء الخدمة الذين يركزون على الصناعة للحصول على حلول مخصصة أو خاصة بالقطاع الرأسي.

الشركات الاستشارية ومقدمو المنصات low-code لمساعدة الشركات على التنقل في رحلة التحول الرقمي.

تعد منصة AppMaster التي no-code مثالاً على الحلول low-code التي يمكن أن تستفيد من التحالفات low-code. تعمل المنصة على تمكين مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة، من إنشاء التطبيقات بسهولة وكفاءة. من خلال بيئة متكاملة لبناء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، يتيح AppMaster تطوير التطبيقات بسرعة 10 أضعاف و3 أضعاف فعالية التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية.

يمكن للشركات التي تتعاون مع AppMaster من خلال تحالفات ذات low-code الاستفادة من تقنياتها المتقدمة لتصميم التطبيقات التي تلبي العديد من متطلبات العمل وحالات الاستخدام. علاوة على ذلك، فإن نهج AppMaster للتخلص من الديون الفنية من خلال إعادة إنشاء التطبيقات كلما تغيرت المتطلبات يضمن للعملاء تطبيقًا محدثًا ونظيفًا وقابل للصيانة في جميع الأوقات.

في الختام، تعد التحالفات low-code شراكات استراتيجية تتمتع بالقدرة على إحداث ثورة في مشهد تطوير البرمجيات. من خلال الجمع بين مجموعة متنوعة من المؤسسات والبائعين ومقدمي الخدمات الذين يتشاركون رؤية مشتركة للحلول low-code ، يمكن للتحالفات low-code تحفيز التحول الرقمي ودعم الشركات في سعيها للحصول على تطبيقات برمجية مرنة وقابلة للتطوير وفعالة. ومع استمرار نموذج low-code في اكتساب الزخم، ستلعب مثل هذه التحالفات دورًا حيويًا في تشكيل مسار الصناعة، وستستمر منصات مثل AppMaster في العمل كمكونات أساسية للنظام البيئي low-code.