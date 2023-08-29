خاص بالمجال ذي التعليمات البرمجية المنخفضة

يشير المجال Low-code إلى منهجية وأدوات التطوير المتخصصة للغاية التي تمكن المطورين والمستخدمين غير التقنيين من تصميم حلول برمجية مخصصة وإنشائها وتعديلها ونشرها بأقل جهد في الترميز. يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام المكونات والقوالب ولغة البرمجة المرئية المعدة مسبقًا في سياق أو مجال محدد. يعطي نهج التطوير ذو التعليمات low-code الأولوية لسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والتطوير السريع للتطبيقات والقدرة على التكيف، مما يجعله مثاليًا لمختلف الصناعات والمنظمات.

على مدى العقد الماضي، زاد الطلب على تطوير البرمجيات بشكل كبير. وفقًا لشركة Forrester Research ، من المتوقع أن ينمو سوق low-code بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 28.4% بين عامي 2022 و2026. ونتيجة لذلك، تبحث الشركات والمؤسسات عن طرق لتحسين عملياتها وتحسين الإنتاجية من خلال حلول برمجية فعالة. مع ظهور أدوات ومنصات خاصة بالمجال low-code البرمجية، يمكن للمؤسسات الآن تسريع دورة حياة التطوير، وتقليل الحاجة إلى المطورين المهرة، وتقليل التكاليف المرتبطة بتطوير البرمجيات.

في الحل النموذجي الخاص بالمجال low-code ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات عن طريق سحب وإسقاط المكونات المعدة مسبقًا، وتحديد سير العمل، وإنشاء عناصر واجهة المستخدم (UI) ضمن نطاق مجال معين. تم تصميم هذه المكونات وعناصر واجهة المستخدم لتلبية المتطلبات والاحتياجات الفريدة للصناعة أو قطاع الأعمال المستهدف، مما يؤدي إلى حل أكثر تخصيصًا مقارنة بالعروض العامة ذات التعليمات low-code.

AppMaster ، على سبيل المثال، عبارة عن منصة no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال الاستفادة من البرمجة المرئية وبيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE). بفضل أدوات التطوير المرئية المصممة خصيصًا، يمكن لمستخدمي AppMaster إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (نسميه عمليات الأعمال) عبر مصمم BP المرئي، وREST API، ونقاط نهاية WSS. يمكّن هذا النهج الشامل AppMaster من تقديم تطبيقات يمكن توسيع نطاقها بشكل كبير لتلبية متطلبات مختلف الصناعات والمؤسسات.

لا تقتصر الأدوات والأنظمة الأساسية الخاصة بالمجال ذات Low-code على صناعة أو مجال واحد. يمكن توظيفهم في قطاعات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتمويل والاتصالات والبيع بالتجزئة والتعليم والمزيد. من خلال تقديم مجموعة واسعة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا والمخصصة لهذه الصناعات، تعمل هذه المنصات على تمكين خبراء المجال من إنشاء حلول برمجية متخصصة ومصممة خصيصًا دون الاعتماد على فرق تطوير البرامج المخصصة.

تتضمن بعض الفوائد الرئيسية للحلول الخاصة بالمجال low-code البرمجية ما يلي:

السرعة: أصبح التطوير السريع للتطبيقات ممكنًا من خلال استخدام مكونات drag-and-drop والبرمجة المرئية وكود المصدر الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا مما يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي الذي يستغرق وقتًا طويلاً.

أصبح التطوير السريع للتطبيقات ممكنًا من خلال استخدام مكونات والبرمجة المرئية وكود المصدر الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا مما يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي الذي يستغرق وقتًا طويلاً. المرونة: تسهل المكونات والقوالب القابلة للتخصيص إنشاء حلول برمجية مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المحددة لمجال أو صناعة معينة، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج النهائي وملاءمته.

المكونات والقوالب القابلة للتخصيص إنشاء حلول برمجية مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المحددة لمجال أو صناعة معينة، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج النهائي وملاءمته. قابلية التوسع: يمكن توسيع نطاق التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام قواعد تعليمات برمجية فعالة بسهولة لاستيعاب قواعد المستخدمين المتنامية والتعامل مع أحمال حركة المرور العالية، مما يضمن أداء سريع الاستجابة عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

يمكن توسيع نطاق التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام قواعد تعليمات برمجية فعالة بسهولة لاستيعاب قواعد المستخدمين المتنامية والتعامل مع أحمال حركة المرور العالية، مما يضمن أداء سريع الاستجابة عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. تحسين الموارد: من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء حلول برمجية، يمكن للأدوات الخاصة بالمجال ذات التعليمات البرمجية low-code أن تقلل بشكل كبير من الاعتماد على موارد التطوير باهظة الثمن والنادرة، مما يجعل تطوير التطبيقات المخصصة ونشرها أكثر فعالية من حيث التكلفة.

من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء حلول برمجية، يمكن للأدوات الخاصة بالمجال ذات التعليمات البرمجية أن تقلل بشكل كبير من الاعتماد على موارد التطوير باهظة الثمن والنادرة، مما يجعل تطوير التطبيقات المخصصة ونشرها أكثر فعالية من حيث التكلفة. تقليل الديون الفنية: يؤدي تجديد التطبيقات من الصفر عند إجراء تغييرات على المتطلبات إلى التخلص من التعليمات البرمجية القديمة والمشكلات الفنية المحتملة المرتبطة بهياكل التعليمات البرمجية القديمة أو غير المتوافقة، مما يضمن قاعدة تعليمات برمجية أكثر صحة وسهولة الصيانة.

في الختام، يشير مجال خاص low-code إلى منهجية التطوير المتخصصة والأدوات المستخدمة لتسريع إنشاء ونشر حلول برمجية مخصصة بأقل جهد في الترميز. من خلال تقديم وظائف خاصة بالمجال، تعمل هذه الأدوات على تمكين المؤسسات من إنشاء حلول برمجية مخصصة تلبي احتياجاتها ومتطلباتها الفريدة. باستخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين تطوير حلول برمجية شاملة، مما يجعل التطوير الخاص بالمجال ذو التعليمات البرمجية low-code يغير قواعد اللعبة في عالم تطوير البرمجيات.