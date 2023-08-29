مراجعة التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير مراجعة Low-code إلى عملية تقييم وضمان الجودة والوظائف وقابلية الصيانة للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصات low-code مثل AppMaster. تتيح منصات التطوير Low-code للمستخدمين تصميم حلول برمجية على مستوى المؤسسة وتطويرها ونشرها مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي، والاستفادة من بيئات التطوير المرئية، والقوالب المعدة مسبقًا، وتقنيات إنشاء التعليمات البرمجية الآلية. تعد مراجعة Low-code أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على أداء التطبيق وقابلية التوسع والأمان في مشهد تكنولوجي دائم التطور.

في سياق تطوير low-code ، تدور عملية المراجعة حول تقييم عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

استيفاء المتطلبات الوظيفية

تحسين الأداء

قابلية التوسع والمرونة

قدرات التكامل

الأمن وحماية البيانات

سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم

قابلية الصيانة والتوسعة

نظرًا للطبيعة المرئية لمنصات التطوير low-code ، غالبًا ما تتضمن مراجعة low-code فحص مخططات التطبيق التي تم إنشاؤها أثناء التطوير. ويمكن مشاركة هذه المخططات بسهولة وبشكل تعاوني، مما يسمح للفرق متعددة التخصصات وأصحاب المصلحة بالمشاركة في عملية المراجعة. علاوة على ذلك، يوفر AppMaster وثائق يتم إنشاؤها تلقائيًا مثل Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يؤدي إلى تبسيط مراجعة low-code وضمان الاتساق عبر مكونات التطبيق.

يجب أن تأخذ مراجعة Low-code أيضًا في الاعتبار صحة وكفاءة العمليات التجارية التي تشكل جوهر التطبيقات. يسهل AppMaster ذلك من خلال السماح بإنشاء العمليات التجارية بشكل مرئي. يسمح مصمم العمليات التجارية المرئية بفهم وتحليل أسهل لمنطق الأعمال، مما يتيح إجراء مراجعة مستهدفة لكفاءة العملية والتكرار والاختناقات المحتملة. ويمكن المساعدة في ذلك بشكل أكبر من خلال مراقبة وتحليل تنفيذ التطبيق أثناء وقت التشغيل لتحديد فرص التحسين.

تعد قابلية التوسع جانبًا مهمًا آخر لمراجعة low-code. فهو يضمن أن التطبيق يمكنه استيعاب زيادة حجم المستخدم وتخزين البيانات ومتطلبات المعالجة. يعالج AppMaster هذه المشكلة من خلال إنشاء تطبيقات خلفية باستخدام Go (Golang)، مما يسمح بقابلية التوسع الفائقة والمرونة لحالات الاستخدام عالية التحميل والتطبيقات على مستوى المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم AppMaster قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql باعتبارها الحل الأساسي لتخزين البيانات، مما يوفر المزيد من خيارات قابلية التوسع والتوسيع.

يجب أيضًا مراعاة المخاوف الأمنية المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية ونقاط الضعف في التطبيقات أثناء مراجعة low-code. يتم إنشاء تطبيقات AppMaster بطريقة عديمة الحالة، مما يوفر طبقة متأصلة من الأمان عن طريق تقليل سطح الهجوم. علاوة على ذلك، يجب أن تتضمن مراجعة low-code تقييم بنية التطبيق، وضوابط الوصول، وممارسات التعامل مع البيانات، والتكامل لتحديد ومعالجة أي نقاط ضعف محتملة في الأمان.

يعد تقييم سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم جزءًا لا يتجزأ من مراجعات low-code ، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على اعتماد المستخدم ورضاه وإنتاجيته. تعمل واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster لتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول على تبسيط تحقيق تجارب المستخدم عالية الجودة. أثناء مراجعة low-code ، يعد اختبار وإجراء تقييمات تعليقات المستخدمين على الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة أمرًا ضروريًا لضمان واجهات متسقة وسلسة وبديهية عبر جميع الأنظمة الأساسية المدعومة.

وأخيرًا، يجب أن تعمل مراجعة low-code على تقييم قابلية الصيانة وسهولة التحديثات أو التوسع، مع تطور متطلبات التطبيق وتبعياته. يتيح AppMaster إنشاء التعليمات البرمجية المصدر (اشتراك Enterprise) أو الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ (اشتراك Business وBusiness+)، مما يسمح للمستخدمين باستضافة التطبيقات محليًا وإجراء التحديثات أو التعديلات حسب الحاجة. علاوة على ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول للعملاء إجراء التحديثات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وGoogle Play Market، مما يجعل صيانة التطبيقات أكثر بساطة بشكل ملحوظ.

في الختام، تعد مراجعة low-code جانبًا أساسيًا لتطوير التطبيقات، لأنها تضمن حلولًا برمجية عالية الجودة وآمنة وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام. من خلال استخدام عملية مراجعة صارمة low-code ، يمكن للشركات الاستفادة من الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster لإنشاء تطبيقات قوية وتنافسية وفعالة من حيث التكلفة تلبي احتياجات المشهد الرقمي سريع التطور.