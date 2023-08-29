منصة منخفضة الكود كخدمة (PaaS)

يعد النظام الأساسي كخدمة low-code (PaaS) حلاً شاملاً قائمًا على السحابة يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات برمجية ونشرها وصيانتها بأقل قدر من الترميز اليدوي. من خلال دمج الواجهات المرئية وواجهات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا، تسمح الأنظمة الأساسية low-code للمطورين بإنشاء تطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من طرق البرمجة التقليدية. يقلل هذا النهج من الوقت والموارد اللازمة لتطوير التطبيقات، بدءًا من مشاريع الأعمال الصغيرة وحتى الحلول المعقدة على مستوى المؤسسات.

تم تصميم الأنظمة الأساسية Low-code لكل من المطورين المحترفين والمطورين المواطنين، الذين قد تكون لديهم خبرة برمجية قليلة أو معدومة. توفر الأنظمة الأساسية مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل النمذجة المرئية وإنشاء التطبيقات الآلية والتكامل السلس مع خدمات وأنظمة الطرف الثالث. يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا وفقًا لمتطلباتهم المحددة، مع مجموعة من الميزات بما في ذلك إدارة البيانات، وأتمتة سير العمل، وواجهات المستخدم التفاعلية.

نما اعتماد الأنظمة الأساسية low-code بسرعة في السنوات الأخيرة. وفقًا لشركة Forrester Research، من المتوقع أن يصل إنفاق سوق low-code إلى 21.2 مليار دولار بحلول عام 2022، ارتفاعًا من 3.8 مليار دولار في عام 2017. ويعود هذا النمو إلى حاجة الشركات إلى الابتكار بسرعة أكبر، والاستجابة لظروف السوق المتغيرة والعملاء المتطورين. حفز. تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تمكين المؤسسات من تحقيق ذلك من خلال تقصير دورات التطوير بشكل كبير، وزيادة المرونة والقدرة على التكيف، وتقليل الاعتماد على موارد التطوير النادرة والمكلفة.

AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code ، مثالاً على كيفية قيام هذه الحلول بتبسيط وتسريع عملية تطوير التطبيق. يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة باستخدام واجهة مرئية وبديهية، مكتملة بنمذجة البيانات وتصميم منطق الأعمال وإنشاء endpoint REST API وWSS. من خلال الاستفادة من AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب سريعة الاستجابة وتفاعلية، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول لمنصات Android وiOS. عندما ينشر العميل مشروعه، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتجميعها في حاويات Docker، ونشرها على السحابة، مما يضمن سير عمل سلسًا وفعالًا.

تتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL، مما يوفر مستوى مثاليًا من قابلية التوسع والأداء لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. تتضمن المنصة أيضًا مجموعة شاملة من الوثائق والنصوص البرمجية للترحيل، مما يضمن حصول العملاء على دعم جيد طوال عملية التطوير.

إحدى المزايا الرئيسية لمنصة low-code مثل AppMaster هي التخلص من الديون التقنية. ومن خلال إعادة إنشاء التطبيقات من البداية كلما تغيرت المتطلبات، يضمن AppMaster بقاء التعليمات البرمجية نظيفة وفعالة ومحدثة. يعد هذا النهج أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الأداء الأمثل للتطبيقات، ويسمح للمؤسسات بالاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات العمل المتطورة. علاوة على ذلك، يتيح النهج القائم على الخادم للمستخدمين تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، مما يعزز مرونتها وقابلية صيانتها.

تعد منصة AppMaster ذات low-code مثالية لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. ومن خلال تبسيط عملية التطوير وتسريعها، فإنه يمكّن المؤسسات من توفير الوقت والموارد، وتركيز جهودها على الابتكار ونمو الأعمال. علاوة على ذلك، فإن التزام AppMaster بإنشاء تطبيقات خالية من الديون التقنية يضمن حصول العملاء على حل قابل للتطوير وقابل للصيانة وعالي الأداء، وجاهز للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لمؤسستهم.

في الختام، تعد المنصة low-code كخدمة (PaaS) تقنية تحويلية تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات برمجية ونشرها وصيانتها بسرعة ومرونة وكفاءة من حيث التكلفة. من خلال الاستفادة من الواجهات المرئية، والقوالب المعدة مسبقًا، وتوليد التطبيقات المؤتمتة، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تمكين المؤسسات من تقديم تطبيقات عالية الجودة بسرعة أكبر وبموارد أقل من طرق البرمجة التقليدية. مع استمرار نمو سوق الأنظمة الأساسية low-code ، ستلعب حلول مثل AppMaster دورًا أساسيًا في دفع الابتكار والإنتاجية عبر مجموعة واسعة من الصناعات.