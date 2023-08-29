تدفق قيمة منخفض الكود

في مجال تطوير البرمجيات، يشير مصطلح "تدفق القيمة Low-code " إلى نهج استراتيجي يهدف إلى تسريع تسليم قيمة الأعمال من خلال دورة حياة تطوير التطبيقات من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية low-code no-code. يشمل هذا النهج العملية برمتها، بدءًا من تصور الأفكار وحتى إطلاق منتجات البرمجيات، مع التركيز على تقليل الجهد، وتقصير وقت الوصول إلى السوق، وزيادة القدرة على التكيف لدعم متطلبات الأعمال المتغيرة بسرعة ومتطلبات العملاء.

يدور تدفق القيمة Low-code حول اعتماد الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster ، والتي تمكن المطورين المحترفين والمستخدمين غير التقنيين (المطورين المواطنين) من تصميم التطبيقات وإنشائها ونشرها وإدارتها بأقل قدر ممكن من الترميز اليدوي مما يسهل التطوير السريع للتطبيقات (RAD). ويساهم هذا بشكل كبير في تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف والقضاء على الديون التقنية مع تقديم حلول برمجية عالية الجودة.

تتضمن المكونات الرئيسية لتدفق القيمة ذات low-code يلي:

1. التطوير السريع للتطبيقات (RAD): باستخدام الأنظمة الأساسية low-code no-code ، يمكن لأصحاب المصلحة إنشاء التطبيقات بسرعة وتكرار التصميمات وتنفيذ التغييرات دون الحاجة إلى ترميز يدوي واسع النطاق. هذا الجانب من تدفق القيمة يقلل بشكل كبير من وقت الوصول إلى السوق ويزيد من القدرة على التكيف مع متطلبات العمل الديناميكية.

2. بيئة التطوير التعاونية: يشجع تيار القيمة Low-code التعاون بين أصحاب المصلحة المتنوعين، بما في ذلك محللي الأعمال والمطورين والخبراء في الموضوع والمستخدمين النهائيين، طوال دورة حياة تطوير التطبيق. ويضمن ذلك أن يتم تصميم التطبيقات بفهم عميق للعمليات التجارية واحتياجات المستخدمين مع تعزيز حلقة ردود الفعل السريعة من أجل التحسين المستمر.

3. المكونات والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام: توفر الأنظمة الأساسية Low-code no-code على تعليمات برمجية مكتبة من المكونات والقوالب وعمليات التكامل المعدة مسبقًا، مما يسمح للمطورين بالاستفادة من الأصول الحالية وتقليل وقت التطوير بشكل كبير. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا جعل المكونات المصممة خصيصًا قابلة لإعادة الاستخدام، مما يسمح للمؤسسات بإنشاء مستودع لعناصر بناء التطبيقات التي يمكن استخدامها بكفاءة عبر مشاريع مختلفة.

4. المرونة وقابلية التوسع: يعمل تدفق القيمة Low-code على تسهيل المرونة وقابلية التوسع من خلال دعم التطوير التكراري والسماح بدمج التغييرات بسهولة في التطبيق دون تكبد ديون فنية. من خلال أتمتة عملية تجديد التطبيقات، تضمن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster بقاء التطبيقات محدثة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة مع الاستجابة لاحتياجات العمل المتطورة.

5. التسليم والنشر المستمر: يتيح تدفق القيمة Low-code ممارسات DevOps بسلاسة وكفاءة، مما يساعد في جهود التكامل المستمر (CI)، والتسليم المستمر (CD)، والنشر المستمر (CD). ويضمن ذلك دمج الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء والتحسينات بسرعة وسلاسة ونشرها في بيئات الإنتاج، مما يقلل من مخاطر الأخطاء ووقت التوقف عن العمل.

6. الأمان والامتثال القويان: في المشهد الرقمي الحالي، يعد الأمان والامتثال ذا أهمية قصوى. يضمن تدفق القيمة ذات التعليمات Low-code أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصات مثل AppMaster تلتزم بممارسات وإرشادات الأمان القياسية الصناعية مع تعزيز الالتزام أيضًا بالمتطلبات التنظيمية، مما يضمن ثقة وموثوقية الحلول البرمجية التي تم تطويرها.

7. التحليلات وإعداد التقارير الشاملة: لإدارة تدفق القيمة وتحسينه بكفاءة، تحتاج المؤسسات إلى رؤية في الوقت الفعلي لأداء التطبيقات والعمليات. توفر الأنظمة الأساسية Low-code إمكانات تحليلية وإعداد تقارير مضمنة تمكن أصحاب المصلحة من مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ لمواصلة تحسين التطبيقات ونتائج الأعمال.

ومن خلال الاستفادة من تدفق القيمة low-code ، يمكن للمؤسسات تسريع رحلة التحول الرقمي بشكل فعال وتحقيق نتائج أعمال ملموسة. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات أن تصبح أكثر ذكاءً، وتركيزًا على العملاء، ومرونة في مواجهة قوى السوق المعطلة والتقدم التكنولوجي. في جوهره، يعد تدفق القيمة low-code هو الأساس الذي يمكن للمؤسسات أن تبني عليه استراتيجية تطوير برمجيات قابلة للتطوير ومستدامة، وفتح فرص جديدة وتعزيز الابتكار المستمر في مشهد رقمي دائم التطور.