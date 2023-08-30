يعد اختبار CI/CD A/B منهجية متطورة تجمع بين التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD) مع تقنيات اختبار A/B لتبسيط تطوير البرامج وتحسين جودة البرامج وتحسين تجربة المستخدم. يسمح هذا النهج الشامل لفرق التطوير باختبار ونشر إصدارات مختلفة من تطبيقاتهم بسرعة جنبًا إلى جنب، وقياس أدائها النسبي ووظائفها ومستويات رضا المستخدم، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن منتجهم النهائي.

التكامل المستمر (CI) هو ممارسة لتطوير البرمجيات تتضمن دمج تغييرات التعليمات البرمجية من مطورين متعددين في مستودع مشترك بشكل متكرر، وعادةً عدة مرات في اليوم. تساعد هذه الممارسة على اكتشاف مشكلات التكامل وإصلاحها مبكرًا، وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق، وتقليل الوقت الذي يستغرقه تطوير البرامج وإصدارها. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن CI المطورين من اكتشاف مشكلات التكامل وإصلاحها قبل تفاقمها، مما يوفر الوقت والموارد مع الحفاظ على استقرار التعليمات البرمجية.

من ناحية أخرى، يشير النشر المستمر (CD) إلى النشر التلقائي لتغييرات التعليمات البرمجية في بيئات الإنتاج دون أي تدخل يدوي. تضمن هذه العملية إصدار الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء والتحسينات تلقائيًا وإتاحتها للمستخدمين النهائيين، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه تسليم التغييرات وزيادة استقرار التطبيق بشكل عام ورضا المستخدم. يمكّن القرص المضغوط عملاء AppMaster من إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في غضون 30 ثانية ونشر التحديثات على السحابة.

اختبار A/B هو طريقة إحصائية تستخدم لمقارنة أداء نسختين أو أكثر من منتج أو ميزة، مما يسمح للمطورين بفحص الوظائف ونتائج تجربة المستخدم للتكرارات المختلفة. من خلال تقسيم حركة مرور المستخدم بين إصدارات التطبيقات المتعددة، يمكن للفرق قياس معدلات التحويل ومستويات مشاركة المستخدم ومؤشرات الأداء الأخرى، مما يتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والتحسين المستمر في جودة البرامج.

في سياق اختبار CI/CD A/B، يمكن لفرق التطوير في AppMaster الاستفادة من قوة النظام no-code برمجية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول بسرعة. من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخططات، يزيل AppMaster الديون الفنية ويسمح بالتكيف السريع والفعال مع المتطلبات المتغيرة.

من خلال دمج اختبار A/B في عملية CI/CD، يقدم AppMaster العديد من الفوائد المهمة لمستخدميه. على سبيل المثال، فهو يدعم عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال تزويد المطورين برؤى كمية حول الأداء النسبي لإصدارات التطبيقات المتعددة. يمكن الاستفادة من هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إصدار التطبيق الذي سيتم نشره في الإنتاج، مما يضمن رضا المستخدم الأمثل ومستويات المشاركة.

علاوة على ذلك، يعمل اختبار CI/CD A/B على تسريع عملية التطوير الشاملة من خلال تحديد ومعالجة أي مشكلات في التكامل أو النشر تلقائيًا، وبالتالي تقليل مخاطر التأخير والاضطرابات. وهذا بدوره يقلل من الوقت المستغرق لطرح تطبيقات وميزات جديدة في السوق، مما يساعد الشركات على الحفاظ على ميزة تنافسية وتحسين معدلات رضا العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر اختبار CI/CD A/B مرونة وقدرة على التكيف لا مثيل لهما، مما يسمح لفرق التطوير بتكرار تطبيقاتهم وتحسينها باستمرار بناءً على تعليقات المستخدمين وظروف السوق المتغيرة. يضمن هذا النهج المرن أن تتمكن الشركات من الحفاظ على استراتيجيات رقمية فعالة مع البقاء مستجيبة لاتجاهات الصناعة المتطورة ومتطلبات المستهلكين.

على سبيل المثال، يمكن لعميل AppMaster تطوير ونشر إصدارات مختلفة من تطبيق الهاتف المحمول الذي يتميز بواجهات مستخدم متنوعة أو مجموعات ميزات أو تكاملات API. من خلال اختبار CI/CD A/B، يتم تقسيم حركة المرور بين هذه الإصدارات المختلفة، ويتم جمع مقاييس مشاركة المستخدم ورضاه. واستنادًا إلى هذه البيانات، يمكن اتخاذ قرار بشأن إصدار التطبيق الذي يجب استخدامه كمنتج نهائي لتحسين رضا المستخدم وزيادة الأداء العام للتطبيق.

في الختام، يعد اختبار CI/CD A/B في سياق AppMaster منهجية قوية تجمع بشكل متناغم بين ممارسات التكامل المستمر والنشر المستمر مع تقنيات اختبار A/B. من خلال السماح بالتطوير السريع ونشر وتقييم إصدارات التطبيقات المتعددة، يمكّن هذا النهج الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات وتحسين رضا المستخدمين وتحسين عروض منتجاتهم. علاوة على ذلك، يعمل اختبار CI/CD A/B على تعزيز مرونة فرق التطوير وتسريع عملية تطوير البرمجيات الشاملة، مما يضمن بقاء الشركات قادرة على المنافسة والاستجابة في مشهد رقمي دائم التغير.