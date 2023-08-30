نشر CI/CD باللونين الأزرق والأخضر

يعد نشر CI/CD Blue-Green بمثابة إستراتيجية نشر برامج متقدمة وموثوقة للغاية تقلل بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالتكامل المستمر وخطوط أنابيب النشر المستمر (CI/CD). هذه المنهجية، التي تم اعتمادها بشكل أساسي من قبل فرق التطوير والمؤسسات المتطورة باستخدام المنهجيات والأدوات الحديثة مثل منصة AppMaster no-code ، تتيح الانتقال السلس بين إصدارات التطبيق مع الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل، وبالتالي ضمان تقديم خدمات عالية الجودة دون انقطاع حتى النهاية -المستخدمون وتلبية متطلبات الأداء والاستقرار والتوافر الصارمة لأنظمة البرمجيات المعقدة ومتعددة الأبعاد اليوم.

في الأساس، يستلزم نشر CI/CD Blue-Green النشر المتزامن لبيئتي إنتاج متطابقتين - الأزرق والأخضر - تعمل كل منهما على إصدار مختلف من التطبيق. بينما تستضيف البيئة الزرقاء الإصدار المستقر والنشط حاليًا من التطبيق الذي يصل إليه المستخدمون، يتم استخدام البيئة الخضراء لنشر الإصدار الأحدث المحدث واختباره والتحقق من صحته. عند التحقق الناجح من الأخير، تتم محاولة إعادة توجيه حركة المرور من البيئة الزرقاء إلى البيئة الخضراء، مع ضمان مزامنة البيانات واتساق النظام وقابلية التشغيل البيني للتطبيقات. إذا فشلت الاختبارات التي تم إجراؤها على البيئة الخضراء في أي وقت، فيمكن إرجاع البرنامج بسهولة إلى البيئة الزرقاء، وبالتالي إلغاء التأثيرات المحتملة لفشل النشر.

تكمن الميزة الأساسية لاستخدام استراتيجية نشر CI/CD Blue-Green في قدرتها على تقليل المخاطر والتحديات المرتبطة بالإدارة المتزامنة لإصدارات التطبيقات المتعددة والترابط والتعقيدات الناشئة عنها. تشمل بعض الفوائد الرئيسية التراجع السريع، وتقليل تأثيرات النشر الفاشلة، والإصدارات المتزايدة، والاختبار المتوازي، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل مبسط.

تساعد منصة تطوير التطبيقات no-code الخاصة بـ AppMaster على تعزيز استراتيجية نشر CI/CD ذات اللون الأزرق والأخضر من خلال الاستفادة من قدراتها المبتكرة وميزاتها القوية. تم تصميم منصة AppMaster لتمكين العملاء من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بشكل مرئي ومتكرر، مما يؤدي إلى تسريع عملية تسليم البرامج بشكل كبير. عند الضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وحزم المكونات في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، ونشرها على السحابة. تتماشى كل هذه الخطوات بشكل أنيق مع نموذج النشر الأزرق والأخضر CI/CD، مما يسمح بالتكامل السلس للميزات والإمكانات الجديدة في التطبيقات.

نتيجة للنهج القائم على الخادم الذي تتبناه AppMaster ، يمكن للعملاء تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول ومنطق الأعمال ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات بشكل مستمر دون تقديم مرهق لإصدارات التطبيق الجديدة إلى App Store وPlay Market. علاوة على ذلك، تدعم المنصة مجموعة واسعة من إدارة البيانات وعمليات التكامل والتكوينات لتلبية سيناريوهات ومتطلبات التطبيقات المتنوعة. يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يضمن التوافق الشامل وقابلية التوسع.

لدعم مبادئ النشر الأزرق والأخضر لـ CI/CD، تم تصميم منصة AppMaster لإنشاء تطبيقات من الصفر في كل مرة يحدث فيها تغيير في مخطط التطبيق. وهذا لا يلغي الديون الفنية فحسب، بل يضمن أيضًا أن كل إصدار منشور يلبي أعلى معايير الجودة والأداء. هذه الميزة الفريدة تجعل AppMaster لاعبًا حاسمًا في مجال عمليات نشر CI/CD Blue-Green، مما يضمن إصدارات برامج أسرع وأكثر موثوقية ومتسقة.

في الختام، يعد نشر CI/CD Blue-Green نموذج نشر حيوي يعمل على تحسين إصدار أنظمة البرامج الحديثة وصيانتها. بدعم من منصات تطوير التطبيقات القوية no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات وفرق التطوير إنشاء تطبيقات حديثة، ودمج الميزات الجديدة بسرعة، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة دون انقطاع للمستخدمين النهائيين. ونتيجة لذلك، يمكن للمؤسسات بسهولة تلبية المتطلبات المتطورة باستمرار للسوق الرقمي مع تعزيز قدرتها التنافسية من خلال إصدارات البرامج السريعة والموجهة والمتسقة والموثوقة.