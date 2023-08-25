عامل الميناء

Docker، في سياق الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster ، هي أداة توفر تقنية عالية الكفاءة ومعتمدة على نطاق واسع لبناء التطبيقات البرمجية وتعبئتها ونشرها بتنسيق حاوية قياسي وخفيف الوزن. حاويات Docker عبارة عن نظام أساسي مفتوح المصدر يعتمد على تقنية النقل بالحاويات التي تسمح للمطورين بأتمتة وتبسيط نشر التطبيقات وتوسيع نطاقها وإدارتها داخل بيئة افتراضية. يوفر هذا مزايا كبيرة من حيث المرونة وقابلية التوسع والأداء واستخدام الموارد لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الحلول no-code.

في الجوهر، يستخدم Docker مفهوم النقل بالحاويات لحزم التطبيق، جنبًا إلى جنب مع تبعياته وملفات التكوين وبيئة التشغيل المطلوبة، في وحدة واحدة معيارية ومحمولة، تُعرف باسم الحاوية. تتميز الحاويات بطبيعتها بأنها خفيفة الوزن ويمكن تشغيلها على أي نظام أساسي يدعم Docker، دون الحاجة إلى عمليات التثبيت والتكوين المعقدة. وينتج عن ذلك تجربة مستخدم سلسة ومتسقة عبر الأنظمة الأساسية والبيئات والأجهزة المختلفة، بالإضافة إلى تقليل مخاطر التعارضات ومشكلات التوافق بشكل كبير.

بالنسبة إلى AppMaster ، يعد Docker مكونًا أساسيًا في عملية تطوير التطبيقات ونشرها. يقوم النظام الأساسي بإنشاء كود مصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (Golang)، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتطبيقات الهاتف المحمول التي تستخدم أطر عمل تعتمد على الخادم مثل Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. بمجرد أن يضغط العميل على زر "نشر"، يأخذ AppMaster جميع مخططات التطبيق، وينشئ كود المصدر المقابل، ويجمع التطبيقات، ويجري الاختبارات، ويحزمها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، وينشرها على السحابة.

ومن خلال الاستفادة من Docker في تطبيقات الواجهة الخلفية الخاصة به، يضمن AppMaster أن العملاء يمكنهم الاستمتاع بدورة تطوير سريعة وفعالة، بالإضافة إلى عملية نشر وتوسيع نطاق سهلة. علاوة على ذلك، يسمح Docker لـ AppMaster بتقديم درجة عالية من التخصيص والمرونة لعملائه. يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات الاستضافة لتطبيقاتهم، بدءًا من عمليات النشر المحلية إلى موفري الخدمات السحابية المختلفين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الوصول إلى الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ (مع اشتراكات Business وBusiness+) أو حتى رمز المصدر نفسه (مع اشتراكات Enterprise)، مما يمنحهم التحكم الكامل في تطبيقاتهم والقدرة على تخصيصها وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

السبب الرئيسي الآخر وراء استخدام AppMaster لـ Docker هو قدرته على توفير تطبيقات قابلة للتطوير حقًا. بفضل طبيعة Docker خفيفة الوزن وعديمة الحالة، يمكن لتطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster أن تثبت قابلية التوسع الاستثنائية، حتى في حالات الاستخدام ذات الطلب العالي والمؤسسات. يتم استكمال ذلك أيضًا من خلال تكامل AppMaster مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كآلية تخزين البيانات الأساسية، مما يضيف طبقة أخرى من الموثوقية والمرونة إلى هذا المزيج.

علاوة على ذلك، يقدم Docker فوائد كبيرة عندما يتعلق الأمر بتقليل الديون الفنية وضمان اتساق التطبيق. من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من البداية كلما قام العملاء بتحديث متطلبات مشروعهم، يزيل AppMaster أي تناقضات محتملة قد تحدث بسبب تغييرات التعليمات البرمجية أو إعادة البناء أو التحديثات. وينتج عن ذلك عملية تطوير محسنة تكون أسرع بكثير وأكثر فعالية من حيث التكلفة من الطرق التقليدية.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن AppMaster يقوم تلقائيًا بإنشاء وثائق شاملة وحديثة لتطبيقاته، بما في ذلك مواصفات Swagger (Open API) endpoints الخادم، بالإضافة إلى البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. هذه الموارد، جنبًا إلى جنب مع إمكانات Docker القوية والفعالة لإدارة الحاويات، تجعل من السهل للغاية على عملاء AppMaster صيانة تطبيقاتهم وتطويرها وتوسيع نطاقها حسب الحاجة.

في الختام، يلعب Docker دورًا حاسمًا في النظام الأساسي AppMaster no-code من خلال توفير حل عالي الكفاءة وقابل للتطوير وموثوق لبناء ونشر أنواع مختلفة من التطبيقات، بدءًا من مشاريع الأعمال الصغيرة وحتى الأنظمة على مستوى المؤسسة. من خلال الاستفادة من قوة حاويات Docker وتقنية النقل بالحاويات، يمكن AppMaster أن تقدم لعملائها تجربة تطوير سلسة ومتسقة لا مثيل لها من خلال طرق التطوير التقليدية. علاوة على ذلك، تضمن Docker أن يستمر AppMaster في النمو والتكيف مع المشهد المتغير باستمرار لتطوير البرمجيات مع ضمان أعلى جودة وأداء ممكن لتطبيقاته.