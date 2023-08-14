في سياق التطوير no-code ، يعد JavaScript Object Notation (JSON) تنسيق تبادل بيانات خفيف الوزن وقابل للقراءة ويسهل تحليله ويستخدم لتشفير البيانات المهيكلة ونقلها بين العملاء والخوادم endpoints API المختلفة. كجزء أساسي من النظام البيئي الحديث للويب والتطبيق ، يتم استخدام JSON بشكل متكرر على منصات مثل AppMaster لتبسيط تبادل البيانات بين المكونات المختلفة للتطبيق وزيادة تبسيط عملية التطوير بدون رمز .

نشأت JSON في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وكانت بمثابة تنسيق تبادل البيانات الفعلي منذ عام 2013 ، وبرزت إلى الصدارة كبديل خفيف الوزن وأكثر كفاءة لـ XML. أحد الأسباب الرئيسية وراء نجاح JSON هو توافقها مع JavaScript ، لغة البرمجة النصية السائدة على الويب. أدى هذا التبني الواسع النطاق إلى دعم JSON أصليًا في جميع لغات البرمجة تقريبًا والعديد من بيئات التطوير.

يتكون بناء جملة JSON من مفاتيح وقيم ، يتم تضمينها بين أقواس متعرجة ومفصولة بفواصل. المفاتيح عبارة عن سلاسل ، ويمكن أن تكون القيم سلاسل ، أو أرقامًا ، أو كائنات (وهي هياكل JSON نفسها) ، أو المصفوفات (وهي قوائم مرتبة من القيم) ، أو حرفية خاصة true ، false ، null . نظرًا لبساطته وبنيته المتسقة ، فإن JSON أسرع وأقل استهلاكًا للموارد في التحليل من تنسيقات البيانات الأخرى مثل XML. علاوة على ذلك ، فإن طبيعة JSON القابلة للقراءة البشرية تجعل من السهل على المطورين ومستخدمي النظام الأساسي no-code فهم البيانات المتبادلة والعمل معها.

في AppMaster ، يتم استخدام JSON في مراحل مختلفة من عملية تطوير التطبيق ، بما في ذلك نمذجة البيانات ، ومنطق الأعمال ، endpoints API و WSS ، بالإضافة إلى إدارة واجهة المستخدم. في سياق تطوير الواجهة الخلفية ، يبسط JSON الاتصال بين التطبيقات من جانب الخادم والعميل ، مما يتيح نقل البيانات بسلاسة وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster باستخدام Go (golang) ، مما يضمن بنية تحتية عالية الأداء من جانب الخادم يمكنها التعامل بفعالية مع حمولات JSON.

من جانب العميل ، تم تصميم تطبيقات الويب في AppMaster باستخدام إطار عمل Vue3 جنبًا إلى جنب مع JavaScript أو TypeScript ، بينما تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول أطر عمل تعتمد على الخادم مثل Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. تستخدم هذه اللغات والأطر على نطاق واسع JSON لمعالجة وتبادل البيانات بين مكونات الخادم والعميل. يسمح هذا التوحيد بالتطوير السريع للتطبيقات القابلة للتطوير والفعالة التي يمكن تحديثها دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات.

تستخدم أدوات AppMaster القوية no-code JSON لتمكين المطورين والمستخدمين غير التقنيين من تصميم نماذج بيانات تفاعلية ، وإنشاء منطق عمل باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP) ، وتعريف REST API endpoints WSS. باستخدام JSON لتمثيل البيانات وتبادلها ، يعمل AppMaster على تحسين تجربة التطوير الشاملة ، مما يقلل الوقت والتكلفة التي ينطوي عليها إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بدرجة كبيرة.

علاوة على ذلك ، يسهل AppMaster الإنشاء التلقائي لوثائق OpenAPI (Swagger) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تضمن هذه الأتمتة إنشاء التطبيقات دائمًا من نقطة الصفر ، مما يلغي مخاطر الديون التقنية ويوفر تجربة تطوير سلسة. يُكمل استخدام JSON هذه القدرات بشكل طبيعي ويساهم بشكل كبير في الكفاءة الشاملة وقابلية الصيانة للتطبيقات المبنية على منصة AppMaster.

يدعم AppMaster عمليات التكامل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية للتطبيقات ، مما يؤكد بشكل أكبر على المرونة وقابلية التوسع التي توفرها المنصة. مع وجود JSON في صميم عمليات الدمج هذه ، يمكن للمطورين ضمان اتصال متسق وفعال بين مكونات التطبيق وقواعد البيانات ، مما يؤدي إلى حلول برمجية عالية الكفاءة وقابلة للتطوير.

JavaScript Object Notation (JSON) هو تنسيق تبادل بيانات متعدد الاستخدامات ولا غنى عنه في سياق تطوير no-code. في AppMaster ، يعد JSON أمرًا بالغ الأهمية في تعزيز عملية تطوير التطبيقات من خلال تسهيل الاتصال السلس بين المكونات ، وتحسين الأداء ، وضمان الاتساق عبر منصات متعددة. إن اعتمادها في مراحل مختلفة من التطوير ، بدءًا من نمذجة البيانات إلى إدارة API ، يعزز JSON كمساهم رئيسي في مهمة AppMaster لتقديم تطوير تطبيقات فعال من حيث التكلفة وسريع للعملاء من جميع الأحجام ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.