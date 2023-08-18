في سياق تطوير البرمجيات بدون كود ، يشير مصطلح "سكرم" إلى إطار عمل إدارة مشروع رشيق يركز على المرونة والتعاون والتواصل بين الفرق متعددة الوظائف التي تعمل في المشروع. تعتبر Scrum ذات قيمة خاصة في العالم سريع التطور والمتطور باستمرار من تطوير no-code ، حيث أنها تمكن الفرق من تكييف استراتيجياتهم بسرعة استجابة للمتطلبات المتغيرة لمشاريعهم. مع منصات مثل AppMaster ، التي تبسط عملية التطوير من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات بصريًا ، وتصميم العمليات التجارية وواجهات المستخدم ، وإنشاء كود المصدر ، يساعد إطار عمل Scrum على ضمان تلبية أهداف المشروع مع الحفاظ على معايير عالية من الجودة والكفاءة .

تم بناء Scrum حول مفهوم التقدم التكراري ، المعروف باسم Sprints. سباقات السرعة هي فترات زمنية محددة ، تتراوح عادة ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع ، يعمل خلالها فريق التطوير نحو هدف معين. يسبق كل Sprint اجتماع تخطيط ، حيث يناقش أعضاء الفريق أولوياتهم ، ومتطلبات المشروع ، ومجموعة متفق عليها من الأهداف لـ Sprint القادمة. تسمح هذه العملية للفريق بتقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها وتضمن استمرار تركيزهم على تحقيق الأهداف المحددة في خطط Sprint الخاصة بهم.

طوال Sprint ، يراقب الفريق تقدمهم باستمرار ويحافظ على خطوط اتصال مفتوحة. تُعقد اجتماعات سكرم اليومية ، والمعروفة أيضًا باسم الوقفات ، لمناقشة أي عقبات ومشاركة التحديثات حول تقدم أعضاء الفريق الفرديين. تساعد هذه الشفافية والتعاون في تحديد المشكلات المحتملة مسبقًا ، مما يمكّن الفريق من تكييف استراتيجياتهم بشكل استباقي ومعالجة المخاوف.

في نهاية كل Sprint ، يقوم فريق التطوير بإجراء مراجعة Sprint ، حيث يقدمون عملهم إلى أصحاب المصلحة ، ويجمعون التعليقات ، ويعدلون خططهم وفقًا للتكرار التالي. تضمن هذه الممارسة المتمثلة في التحسين والتكيف المستمر أن يظل المشروع على المسار الصحيح وأن الفريق يظل مستجيبًا للمتطلبات الناشئة أو الأولويات المتغيرة.

يتضمن Scrum أيضًا مفهوم Sprint Retrospective ، وهو اجتماع يفكر فيه الفريق في أدائه خلال Sprint السابق ، ويناقش ما تم بشكل جيد ويحدد مجالات التحسين. يتيح هذا الاستبطان للفريق تحسين عملياتهم باستمرار وتحسين كفاءتهم بمرور الوقت.

تم بناء إطار عمل Scrum حول أدوار مالك المنتج ، Scrum Master ، وفريق التطوير. مالك المنتج مسؤول عن تحديد أهداف المشروع وأولوياته ، وإدارة تراكم المنتج ، والتأكد من أن الفريق يقدم أعلى قيمة للمؤسسة. من ناحية أخرى ، يعمل Scrum Master كمدافع عن ممارسات Scrum ، حيث يقوم بتدريب الفريق على الالتزام بالإطار ودعم التعاون والتواصل. أخيرًا ، يتكون فريق التطوير من أفراد لديهم مجموعات مهارات متنوعة ينفذون المهام المطلوبة لتحقيق أهداف Sprint ، وبناء المنتج النهائي بشكل تدريجي ، وضمان الجودة العالية.

يمكن أن يؤدي استخدام إطار عمل Scrum مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster إلى فوائد كبيرة في عملية تطوير البرامج. على سبيل المثال ، من خلال اعتماد مبادئ Scrum أثناء مراحل التصميم والتطوير ، يمكن لمستخدمي AppMaster العمل بشكل أكثر فعالية من خلال المشاريع المعقدة عن طريق تقسيمها إلى مهام يمكن إدارتها. بالإضافة إلى ذلك ، يعزز Scrum بيئة التعلم المستمر والتحسين والتكيف ، مما يسمح لفرق AppMaster بالبقاء رشيقة والتكيف بسرعة مع المتطلبات الجديدة أو اتجاهات الصناعة أو التطورات التكنولوجية.

تقدر إحدى الدراسات أن 58٪ من المؤسسات تستخدم سكرم الآن كإطار عمل رشيق أساسي ، مما يدل على اعتمادها على نطاق واسع وفعاليتها. علاوة على ذلك ، يشير تقرير حالة Agile إلى أن 90٪ من المستجيبين قالوا إن مؤسساتهم حققت أداءً محسنًا بعد تبني ممارسات رشيقة ، وكان Scrum هو الإطار الأكثر شيوعًا المستخدم.

تتضمن الأمثلة على اعتماد Scrum الناجح في مساحة no-code مشاريع مثل التطوير السريع للتطبيقات ، والنماذج الأولية ، وإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) . غالبًا ما تتطلب هذه المشاريع دورات تكرار سريعة ، والقدرة على التكيف مع المتطلبات المتغيرة ، والتعاون الفعال بين أعضاء الفريق. من خلال استخدام Scrum ، يمكن لفرق تطوير no-code إدارة هذه الأنواع من المشاريع بفعالية ، وتقديم قيمة بشكل أسرع وتحسين عملياتهم باستمرار ، والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأدوات no-code مثل AppMaster.

Scrum هو إطار عمل رشيق فعال للغاية لإدارة مشاريع التطوير no-code ، مع التأكيد على التعاون والتواصل والتقدم التكراري. بالاقتران مع الأنظمة الأساسية القوية الخالية no-code مثل AppMaster ، يمكن لـ Scrum تحسين عملية التطوير بشكل كبير ، مما يؤدي إلى نتائج عالية الجودة ، ومهام سير عمل أكثر كفاءة ، وزيادة القدرة على التكيف في مشهد تكنولوجي دائم التغير.