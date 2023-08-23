بدون كود AR (الواقع المعزز)

يشير No-Code AR (الواقع المعزز) إلى تطوير وتنفيذ تجارب وتطبيقات الواقع المعزز دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو البرمجة التقليدية. يستفيد هذا النهج من منصات التطوير no-code ، مثل AppMaster ، لتمكين الأفراد ذوي الخبرة الفنية المحدودة من تصميم وبناء ونشر تجارب الواقع المعزز كاملة الوظائف باستخدام أدوات التطوير المرئي وواجهات drag-and-drop والمكونات المعدة مسبقًا.

الواقع المعزز هو تقنية تغطي المحتوى الرقمي، مثل النصوص والصور والنماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والعناصر التفاعلية، فوق بيئات العالم الحقيقي من خلال استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو النظارات الذكية أو سماعات الرأس المخصصة. يجلب الواقع المعزز طبقة إضافية من المعلومات والتفاعل إلى البيئة المحيطة بالمستخدمين وله تطبيقات في مجالات مختلفة، بما في ذلك الألعاب وتجارة التجزئة والطبية والتعليم والتدريب الصناعي.

بلغت قيمة سوق الواقع المعزز العالمي 4.21 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 43.8% من عام 2021 إلى عام 2028. ومع نمو سوق الواقع المعزز، يأتي الطلب المتزايد على الواقع المعزز الماهر. المطورين، ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة في المواهب والمهارات في الصناعة. يهدف تطوير الواقع المعزز No-code إلى سد هذه الفجوة من خلال تمكين المزيد من الأشخاص من إنشاء تطبيقات الواقع المعزز دون الحاجة إلى معرفة متعمقة بلغات البرمجة أو أطر العمل.

يمكن لـ AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ، تبسيط عملية تطوير تطبيقات الواقع المعزز من خلال توفير أدوات ووظائف قوية تركز على إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة. يمكن للمستخدمين تصميم نماذج البيانات (مخططات قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وإنشاء منطق الأعمال من خلال مصممي عمليات الأعمال المرئية، وإنشاء endpoints REST API وWebSocket - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء عناصر واجهة المستخدم وتحديد منطق الأعمال لكل مكون باستخدام مصممي العمليات التجارية على الويب والهاتف المحمول. من خلال النهج الذي يعتمد على الخادم في تطوير AppMaster للهواتف المحمولة، يمكن للمستخدمين تحديث واجهة المستخدم والمنطق لتطبيقات الهاتف المحمول بسلاسة دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. تعتبر هذه المرونة لا تقدر بثمن لتطوير تطبيقات الواقع المعزز، لأنها تتطلب في كثير من الأحيان تحديثات وتكرارات متكررة لتعزيز تجربة المستخدم وتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للجمهور المستهدف.

هناك جانب مهم آخر لتطوير الواقع المعزز no-code وهو التوافق مع أطر عمل الواقع المعزز ومجموعات تطوير البرامج (SDK). توفر الأنظمة الأساسية مثل ARKit (لنظام iOS) وARCore (لنظام Android) واجهات برمجة تطبيقات قوية لبناء تجارب الواقع المعزز - بما في ذلك إمكانيات التتبع والعرض والتفاعل. ويضمن دمج هذه الأطر في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، والتي تم إنشاؤها باستخدام Vue3 للويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، تجربة واقع معزز سلسة للمستخدمين النهائيين عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة.

يضمن الكود المصدري الذي تم إنشاؤه تلقائيًا لـ AppMaster أن تظل تطبيقات الواقع المعزز المطورة قابلة للتطوير وقابلة للصيانة. يقوم النظام الأساسي بإنشاء رمز Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، مما يوفر قابلية تطوير مذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. كما أنه يدعم التكامل مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كحلول تخزين البيانات الأساسية. علاوة على ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار اختيار مستويات مختلفة من الاشتراكات، مثل اشتراكات Business وBusiness+ وEnterprise، للوصول إلى الثنائيات التي تم إنشاؤها والتعليمات البرمجية المصدرية لتطبيقاتهم واستضافتها محليًا إذا لزم الأمر.

بفضل طبيعة AppMaster الشاملة الشبيهة بـ IDE، يمكن تطوير تطبيقات no-code برمجية بكفاءة أكبر وفعالية من حيث التكلفة، مما يجعل التطوير أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأرخص بثلاث مرات لمجموعة واسعة من المستخدمين. باختصار، يعمل تطوير الواقع المعزز no-code على إضفاء طابع ديمقراطي على عملية إنشاء حلول الواقع المعزز، وتمكين الأفراد والشركات من تسخير قوة الواقع المعزز دون إنفاق الكثير من الوقت والموارد لاكتساب خبرة في البرمجة.