نمذجة البيانات بدون تعليمات برمجية

تشير نمذجة البيانات No-Code إلى الطريقة المتقدمة لتصميم هياكل البيانات وإدارتها وصيانتها في بيئة تطوير التطبيقات no-code دون الحاجة إلى برمجة يدوية أو ترميز. يمكّن هذا النهج المطورين، بغض النظر عن خبرتهم في البرمجة، من إنشاء نماذج البيانات وتعديلها بسرعة (يشار إليها أيضًا باسم مخطط قاعدة البيانات) باستخدام واجهات drag-and-drop البديهية والأدوات الجذابة بصريًا. تبنت المؤسسات نمذجة البيانات No-Code برمجية لتسريع الوقت اللازم لتسويق منتجاتها وخدماتها الرقمية، وتقليل التعقيد الفني، وتقليل عبء الصيانة المرتبط بتقنيات الترميز التقليدية.

أحد الأمثلة على النظام الأساسي الذي يقدم نمذجة البيانات No-Code هو AppMaster. تتيح هذه الأداة القوية التي no-code للعملاء إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام مجموعتها الشاملة التي تتضمن إنشاء مخطط قاعدة البيانات وتصميم منطق الأعمال من خلال مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP) وواجهة برمجة تطبيقات REST المدمجة ونقاط نهاية WebSocket (WSS) بالإضافة إلى التطوير السلس لواجهة المستخدم باستخدام ميزات drag-and-drop. علاوة على ذلك، توفر المنصة الدعم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، وتغطي مجموعة واسعة من الأجهزة وتتيح التوافق عبر الأنظمة الأساسية.

باستخدام منصة AppMaster ، تتبع عملية نمذجة البيانات No-Code برمجية عادةً عدة خطوات رئيسية لتحقيق النتيجة المرجوة:

تحديد نماذج البيانات: باستخدام الواجهة المرئية للنظام الأساسي، يقوم المطورون بإنشاء وتكوين نماذج البيانات والعلاقات والسمات بشكل حدسي دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. وهذا يقلل بشكل كبير من حاجز الدخول للمستخدمين غير التقنيين ويسرع عملية التطوير. تصميم منطق الأعمال: بمجرد تحديد نماذج البيانات والعلاقات، يمكن للمطورين الاستفادة من مصمم BP المرئي الخاص بـ AppMaster لتطوير منطق الأعمال الأساسي الذي يحكم كيفية معالجة البيانات والوصول إليها وتعديلها. تتضمن هذه العملية مجموعة من مسارات العمل الرسومية والعبارات الشرطية والعمليات المحددة مسبقًا والتي تلغي الحاجة إلى البرمجة اليدوية. إنشاء نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات: بعد تحديد نماذج البيانات وتصميم منطق العمل المناسب، يمكن للمطورين إنشاء endpoints REST API وWSS لهذه النماذج تلقائيًا. وهذا يلغي الحاجة إلى تكامل واجهة برمجة التطبيقات يدويًا ويضمن بقاء واجهات برمجة التطبيقات الهامة محدثة مع تطور نماذج البيانات ومنطق الأعمال بمرور الوقت. تطوير مكونات واجهة المستخدم: من خلال الاستفادة من ميزات بناء تطبيقات الويب والهاتف المحمول drag-and-drop في AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء وتخصيص واجهات المستخدم التي تتفاعل مع نماذج البيانات الأساسية. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تصميم هذه المكونات لإنشاء تطبيقات تفاعلية بالكامل مدعومة بمنطق الواجهة الخلفية لـ AppMaster وواجهات برمجة التطبيقات. نشر التطبيقات ونشرها: عند إكمال هذه الخطوات، يمكن للمطورين نشر التطبيقات الناتجة على السحابة أو عمليات النشر المحلية. يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر المقابل لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، ويقوم بتجميعها واختبارها وتعبئتها في حاويات Docker، مما يضمن نشرًا سلسًا وخاليًا من المتاعب.

تعمل إمكانات نمذجة البيانات No-Code AppMaster على تمكين المطورين المواطنين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات ومحللي الأعمال من إنشاء نماذج أولية سريعة للتطبيقات على مستوى المؤسسات وإنشائها ونشرها دون الحاجة إلى تعليمات برمجية معقدة والديون الفنية المرتبطة بها. تدعم مرونة هذا النهج وسرعته المتطلبات المتغيرة باستمرار للشركات الحديثة، مما يسمح لها بالبقاء في صدارة منافسيها والاستفادة من فرص التحول الرقمي.

سلطت العديد من الدراسات البحثية الضوء على الشعبية المتزايدة لنمذجة البيانات No-Code برمجية. وفقًا لشركة جارتنر، بحلول عام 2024، سيكون ما يقرب من 65% من تطوير التطبيقات مدفوعًا بمنصات low-code no-code ، مما يمكّن الشركات من تحقيق أهدافها بسرعة وكفاءة أكبر. علاوة على ذلك، تتوقع شركة Forrester Research أن يتجاوز السوق الإجمالي للمنصات no-code 21 مليار دولار بحلول عام 2022، مما يمثل تحولًا كبيرًا في طريقة تصميم البرامج وتطويرها.

في الختام، برزت نمذجة البيانات No-Code برمجية كتقنية قوية للمؤسسات لتصميم وبناء ونشر التطبيقات الحديثة بسرعة في عالم رقمي متزايد. لقد أثبتت منصات مثل AppMaster الإمكانات الهائلة لهذا النهج لتمكين المطورين، والقضاء على الديون التقنية، وتقليل الوقت والتكلفة لتطوير التطبيقات. مع استمرار ارتفاع الطلب على برمجيات أكثر مرونة وكفاءة، فإن اعتماد نمذجة البيانات No-Code والمنهجيات المماثلة سوف ينمو بلا شك عبر الصناعات والقطاعات، مما سيغير مشهد تطوير التطبيقات لسنوات قادمة.