الطية (فوق الطية/أسفل الطية)

في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، يشير مصطلح "الطي" إلى الخط الفاصل أو الحدود على صفحة الويب أو واجهة التطبيق التي تفصل المحتوى المرئي للمستخدم دون التمرير (فوق الجزء المرئي) من المحتوى الذي يتطلب التمرير ليتم رؤيته (أسفل الجزء المرئي). مفهوم الطية هو مرحل من وسائل الإعلام المطبوعة وهو متجذر في ممارسة طي الصحف إلى النصف، مما يسمح للقراء برؤية المحتوى الأكثر أهمية على الصفحة الأولى دون الحاجة إلى فتح المنشور أو فتحه. في المجال الرقمي، يختلف الطي حسب الجهاز وحجم الشاشة والدقة والمتصفح الذي يستخدمه المستخدم.

يعد فهم الفرق بين محتوى الجزء المرئي ومحتوى الجزء السفلي أمرًا بالغ الأهمية للمصممين والمطورين الذين يعملون مع منصة AppMaster no-code عند إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول. أثناء تصميم التطبيقات وتحديد موضع العناصر، من الضروري تحديد أولويات المعلومات والمكونات التفاعلية بشكل فعال، مما يضمن سهولة الوصول إلى المحتوى والوظائف الرئيسية في الجزء المرئي من الصفحة لتعزيز مشاركة المستخدم.

تشير دراسة أجرتها مجموعة Nielsen Norman Group إلى أن المستخدمين يقضون 57% من وقت المشاهدة في الجزء المرئي من الصفحة و17% فقط من الوقت في المحتوى الموجود في الجزء السفلي غير المرئي من صفحة ويب متوسطة. تسلط هذه الإحصائيات الضوء على أهمية وضع المعلومات والإجراءات المهمة بشكل استراتيجي في الجزء المرئي من الصفحة لجذب انتباه المستخدمين وتشجيعهم على التفاعل مع التطبيق. علاوة على ذلك، يؤدي وضع عبارة قوية ومقنعة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في الجزء المرئي من الصفحة إلى زيادة معدلات التحويل بشكل كبير، مع مطالبة المستخدمين بالتمرير لأسفل واستكشاف محتوى إضافي.

في المقابل، يوفر المحتوى الموجود أسفل الجزء المرئي من الصفحة فرصة لتقديم معلومات تكميلية أو عناصر عمل ثانوية للمستخدمين الذين يختارون التمرير لأسفل الصفحة. هذه المنطقة مناسبة للمحتوى الذي يدعم الأهداف والغايات الأساسية للتطبيق، مثل الأسئلة المتداولة أو شهادات المستخدمين أو تفاصيل المنتج أو خيارات التنقل البديلة.

تزود منصة AppMaster no-code المصممين والمطورين بمجموعة متنوعة من الأدوات لتحديد أولويات المحتوى وتحديد موضعه بشكل فعال، مما يسهل إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وعالية الأداء. يستفيد AppMaster من التقنيات المتطورة، مثل لغة البرمجة Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لتطبيقات الهاتف المحمول، لتحسين تجربة المستخدم عبر مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. علاوة على ذلك، تسمح المنصة بالتحديث السهل لواجهة مستخدم التطبيق والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى تقديم إصدارات جديدة إلى متجر التطبيقات وسوق Play، وبالتالي تعزيز القدرة على التكيف وتحسين تجربة المستخدم الشاملة.

ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي قد لا يكون فيها التصميم حول الطية فقط مثاليًا. في السنوات الأخيرة، ومع ظهور التصميم سريع الاستجابة وانتشار الأجهزة المحمولة في كل مكان، أصبح التمرير عادة تنقل طبيعية وسلسة لمعظم المستخدمين. وبالتالي، يجب على المصممين والمطورين اعتماد نهج أكثر شمولية، مع الأخذ في الاعتبار الطية كعنصر واحد من بين العديد من عوامل تجربة المستخدم الأخرى مثل الملاءمة، والتسلسل الهرمي المرئي، والطباعة، والمسافات البيضاء. تعمل هذه المنهجية على تعزيز تجربة المستخدم البديهية والمتماسكة بغض النظر عن جهاز المستخدم أو حجم الشاشة.

في الختام، تلعب الطية (فوق الجزء المرئي/أسفل الجزء المرئي) دورًا مهمًا في سياق تجربة المستخدم والتصميم، مما يؤثر على مشاركة المستخدمين وتفاعلهم مع التطبيقات. من خلال فهم أهمية تحديد أولويات المحتوى بشكل فعال، يوفر AppMaster للمطورين والمصممين مجموعة من الأدوات المتطورة لإنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة وفعالة وسهلة الاستخدام. ومن خلال تحقيق التوازن الصحيح بين المحتوى الموجود في الجزء العلوي والجزء السفلي من الجزء المرئي، ومع الأخذ في الاعتبار عوامل تجربة المستخدم الأساسية الأخرى، يمكن للمصممين والمطورين إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة بنجاح والتي تلبي احتياجات ورغبات مجموعة متنوعة من المستخدمين.