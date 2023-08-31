تشير إمكانية الوصول، في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، إلى ممارسة إنشاء مواقع الويب والتطبيقات والأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها والوصول إليها بكفاءة من قبل الأفراد ذوي القدرات والإعاقات ومتطلبات المستخدم المتنوعة. وهو مفهوم أساسي في تطوير البرمجيات، حيث يشمل مبادئ تصميم وتطوير منتجات وخدمات رقمية شاملة وخالية من العوائق.

باعتبارك خبيرًا في تطوير البرمجيات في منصة AppMaster no-code ، تعد إمكانية الوصول جانبًا مهمًا يجب مراعاته في عملية تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. من خلال ضمان تصميم محتوى الويب وواجهات المستخدم والوظائف وتنفيذها وفقًا لإرشادات إمكانية الوصول وأفضل الممارسات، يمكن للمطورين إنشاء منتجات وخدمات رقمية تلبي احتياجات أكبر عدد ممكن من الجمهور، مع الامتثال أيضًا للمتطلبات القانونية، مثل قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) وإرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG).

يمتد مفهوم إمكانية الوصول إلى ما هو أبعد من مجرد استيعاب المستخدمين ذوي الإعاقة. ويأخذ في الاعتبار أيضًا مجموعة متنوعة من شخصيات المستخدمين، بما في ذلك الأفراد من مختلف الفئات العمرية ومستويات الخبرة الفنية والمواقع الجغرافية واللغات والثقافات. تعني إمكانية الوصول في الأساس تصميم وبناء منتجات قابلة للتكيف والتخصيص، مما يمكّن المستخدمين من استهلاكها والتفاعل معها وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم الفردية.

سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على أهمية دمج إمكانية الوصول في عملية تطوير البرمجيات. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل 15% من سكان العالم، يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة. ويفيد البنك الدولي أن هذا الرقم من المرجح أن يرتفع بشكل كبير بسبب شيخوخة سكان العالم. ومع النمو السريع للاقتصاد الرقمي والاعتماد المتزايد على المنتجات والخدمات الرقمية، أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى للمطورين والمصممين إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول للوصول إلى قاعدة المستخدمين الكبيرة هذه وتجنب الاستبعاد الرقمي.

تسعى AppMaster جاهدة إلى إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول في نظامها الأساسي، مما يمكّن العملاء عبر مجموعة متنوعة من الصناعات من تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية التي يمكن الوصول إليها. يتم إنشاء تطبيقات AppMaster باستخدام تقنيات مثل Go وVue3 Framework وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. من خلال الالتزام بإرشادات إمكانية الوصول المعمول بها وأفضل الممارسات في كود المصدر الذي تم إنشاؤه، يضمن AppMaster إمكانية استخدام التطبيقات من قبل أكبر عدد ممكن من الجمهور.

ترتبط العديد من الفوائد بإعطاء الأولوية لإمكانية الوصول في تطوير البرمجيات. تعمل مواقع الويب والتطبيقات التي يمكن الوصول إليها على تحسين رضا المستخدم، وزيادة الوصول المحتمل إلى السوق، وتصوير الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. علاوة على ذلك، فإن إنشاء منتجات وخدمات رقمية يمكن الوصول إليها يخفف من مخاطر العقوبات القانونية والدعاوى القضائية المحتملة بسبب عدم الامتثال للوائح إمكانية الوصول. يمكن أن يساهم تحسين إمكانية الوصول أيضًا في تحسين محركات البحث (SEO) ورفع تصنيفات محرك البحث، مما يضمن سهولة اكتشاف المنتجات الرقمية للمستخدمين.

أحد الأمثلة على اعتبارات إمكانية الوصول في تجربة المستخدم والتصميم هو تطوير هياكل كود HTML الدلالية والاستخدام الدقيق لأدوار ARIA. تضمن هذه الممارسة أن مستخدمي قارئ الشاشة يمكنهم التنقل وفهم محتوى موقع الويب أو التطبيق بكفاءة. مثال آخر هو تطبيق نسب تباين الألوان الكافية بين ألوان النص والخلفية. يمكّن هذا الاعتبار الأفراد الذين يعانون من إعاقات بصرية أو عمى الألوان أو ضعف الرؤية من قراءة المعلومات وإدراكها بسهولة. يعد ضمان إمكانية الوصول إلى جميع المكونات التفاعلية وتنشيطها ومعالجتها باستخدام التنقل باستخدام لوحة المفاتيح جانبًا مهمًا آخر من جوانب إمكانية الوصول، مما يلبي احتياجات المستخدمين ذوي الإعاقة الحركية الذين يعتمدون على أجهزة الإدخال البديلة.

لتلخيص ذلك، فإن إمكانية الوصول في سياق تجربة المستخدم والتصميم هي ممارسة إنشاء منتجات وخدمات وتقنيات رقمية قابلة للاستخدام ويمكن الوصول إليها من قبل الأفراد ذوي القدرات والإعاقات المختلفة ومتطلبات المستخدم المتنوعة. من خلال اعتماد أفضل ممارسات وإرشادات إمكانية الوصول أثناء عملية تطوير البرمجيات، يمكن للمصممين والمطورين إنشاء تجارب رقمية شاملة وسهلة الاستخدام وخالية من العوائق لمجموعة واسعة من المستخدمين. باعتبارها منصة رائدة no-code ، تلتزم AppMaster بإعطاء الأولوية لإمكانية الوصول وتمكين عملائها من إنشاء تطبيقات ويب وجوال وتطبيقات خلفية يمكن الوصول إليها وشاملة.