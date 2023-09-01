قانون فيتس، الذي سمي على اسم عالم النفس بول فيتس، هو نموذج تنبؤي لحركة الإنسان يحسب الوقت الذي يستغرقه المستخدم للإشارة إلى كائن مستهدف على الشاشة. وقد لعب هذا المبدأ دورًا مهمًا في تجربة المستخدم وسياق التصميم، لا سيما في مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI)، حيث أنه يوفر أساسًا لفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع واجهات البرامج.

تمت صياغته في الأصل عام 1954 كجزء من بحث فيتس حول المهارات الحركية البشرية، ويتم التعبير عن القانون رياضيًا على النحو التالي:

MT = أ + ب log2(1 + D/W)

حيث MT (وقت الحركة) هو الوقت الذي يستغرقه المستخدم لإكمال الحركة، وa وb معاملان مشتقان تجريبيًا، ويمثل D المسافة بين نقطة البداية والهدف، وW هو عرض الهدف. تؤكد هذه المعادلة أن الوقت اللازم للمستخدم للوصول إلى الهدف يعتمد على المسافة إلى الهدف وحجم الهدف.

في سياق تطوير البرمجيات، يُستخدم قانون فيتس لتحسين تصميم واجهات المستخدم، مما يجعلها أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين للمستخدمين لإكمال المهام. ويتم تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالعديد من المبادئ الأساسية المستندة إلى قانون فيتس، مثل وضع عناصر الواجهة المستخدمة بشكل متكرر في مناطق يمكن الوصول إليها بسهولة من الشاشة، وتصميم أهداف أكبر للإجراءات الأساسية. يمكن أن يؤدي التطبيق المتسق لهذه المبادئ إلى تحسين قابلية استخدام البرامج بشكل كبير، مما يساعد المطورين على إنشاء تطبيقات أكثر فعالية وجاذبية.

في العقود القليلة الماضية، أثبتت العديد من الدراسات التجريبية إمكانية تطبيق قانون فيتس على مجموعة واسعة من أجهزة الإدخال، مثل الفئران، ولوحات اللمس، وشاشات اللمس، ومؤخرًا، وحدات التحكم في الواقع الافتراضي والمعزز. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت الأبحاث فعالية قانون فيتس في التنبؤ بأداء المستخدمين في مختلف المهام واللغات والمجموعات السكانية. تسلط هذه المجموعة الواسعة من الأدلة الضوء على تنوع وقوة قانون فيتس كأداة تصميم في مجال التفاعل البشري.

في AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تم دمج قانون Fitts بعمق في الجوانب المختلفة لعملية التصميم. تتيح المنصة للعملاء دمج مبادئ قانون فيتس بسهولة في تطوير تطبيقاتهم وتصميمها، مما يؤدي إلى برامج يمكن للمستخدمين التفاعل معها بشكل أكثر راحة وكفاءة.

على سبيل المثال، تم تصميم واجهة المستخدم الخاصة بـ AppMaster نفسها مع وضع قانون Fitts في الاعتبار، مما يضمن سهولة الوصول إلى الأدوات واللوحات المهمة واتباع الإرشادات المريحة. علاوة على ذلك، يوفر AppMaster واجهة drag-and-drop لتصميم تطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما يسمح للمطورين بترتيب عناصر الواجهة بسهولة وبطريقة تلتزم بمبادئ قانون Fitts. في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، تم تصميم العناصر المرئية وعناصر التحكم لتكون كبيرة بما يكفي لسهولة التفاعل، ويتم وضع الإجراءات شائعة الاستخدام في المواقع المثالية على الشاشة لتقليل جهد المستخدم والحمل المعرفي.

أحد الجوانب الرئيسية للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster والتي تتوافق مع قانون Fitts هو دعم أجهزة الإدخال المختلفة وإعدادات إمكانية الوصول، مما يضمن مجموعة متنوعة من سيناريوهات تفاعل المستخدم. ويشمل ذلك استيعاب شاشات اللمس، والتي أصبحت منتشرة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مما يسمح للمستخدمين بالنقر والتحكم بسهولة في التطبيقات على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. من خلال الالتزام الوثيق بمبادئ قانون Fitts، يضمن AppMaster أن تكون البرامج التي تم إنشاؤها بواسطة النظام الأساسي بديهية وفعالة وممتعة للاستخدام من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين.

في الختام، يعد قانون فيتس عنصرًا أساسيًا في تجربة المستخدم والتصميم، حيث يقدم رؤى قيمة حول التفاعل البشري مع واجهات البرامج. من خلال تطبيقه الصارم في عملية التطوير، يعمل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء تطبيقات ليست جذابة من الناحية الجمالية فحسب، بل أيضًا وظيفية للغاية، مما يعزز تفاعل المستخدم الفعال وإكمال المهام. ومن خلال دمج مبادئ قانون Fitts، تؤكد AppMaster مجددًا التزامها بتقديم حلول برمجية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها مع وضع معايير الصناعة للتميز في تجربة المستخدم والتصميم.