Piega (sopra la piega/sotto la piega)

Nel contesto della User Experience (UX) e del Design, il termine "Fold" si riferisce alla linea di demarcazione o al confine su una pagina web o sull'interfaccia di un'applicazione che separa il contenuto visibile all'utente senza scorrere (above the fold) dal contenuto che richiede scorrimento per essere visto (below the fold). Il concetto di piegatura è una derivazione della carta stampata e affonda le sue radici nella pratica di piegare i giornali a metà, consentendo ai lettori di vedere il contenuto più importante in prima pagina senza dover aprire o spiegare la pubblicazione. Nel regno digitale, la piega varia a seconda del dispositivo, delle dimensioni dello schermo, della risoluzione e del browser utilizzato dall'utente.

Comprendere la distinzione tra contenuto Above the Fold e Below The Fold è fondamentale per i progettisti e gli sviluppatori che lavorano con la piattaforma no-code AppMaster durante la creazione di applicazioni web e mobili. Durante la progettazione delle applicazioni e la determinazione del posizionamento degli elementi, è essenziale dare priorità alle informazioni e ai componenti interattivi in ​​modo efficace, garantendo che i contenuti e le funzionalità chiave siano facilmente accessibili "above the fold" per un maggiore coinvolgimento degli utenti.

Uno studio condotto da Nielsen Norman Group afferma che gli utenti trascorrono il 57% del tempo di visualizzazioneabove the fold e solo il 17% del tempo su contenuti lower the fold su una pagina web media. Queste statistiche evidenziano l'importanza di posizionare strategicamente le informazioni e le azioni critiche “above the fold” per catturare l'attenzione degli utenti e incoraggiarli a interagire con l'applicazione. Inoltre, inserire un invito all'azione forte e convincente sopra la piega aumenta significativamente i tassi di conversione, spingendo gli utenti a scorrere verso il basso ed esplorare contenuti aggiuntivi.

Al contrario, il contenuto Below the Fold offre l'opportunità di presentare informazioni supplementari o azioni secondarie agli utenti che scelgono di scorrere più in basso nella pagina. Quest'area è adatta per contenuti che supportano gli scopi e gli obiettivi principali dell'applicazione, come domande frequenti, testimonianze degli utenti, dettagli del prodotto o opzioni di navigazione alternative.

La piattaforma no-code AppMaster fornisce a designer e sviluppatori un set versatile di strumenti per un'efficace definizione delle priorità e del posizionamento dei contenuti, facilitando la creazione di applicazioni visivamente accattivanti e ad alte prestazioni. AppMaster sfrutta tecnologie all'avanguardia, come il linguaggio di programmazione Go per le applicazioni backend, il framework Vue3 per le applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per le applicazioni mobili, per ottimizzare l'esperienza dell'utente su vari dispositivi e dimensioni dello schermo. Inoltre, la piattaforma consente un aggiornamento semplice dell'interfaccia utente, della logica e delle chiavi API dell'applicazione per le applicazioni mobili senza la necessità di inviare nuove versioni all'App Store e al Play Market, migliorando così l'adattabilità e l'esperienza complessiva dell'utente.

Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui progettare esclusivamente Around the Fold potrebbe non essere l’ideale. Negli ultimi anni, con l’avvento del responsive design e l’ubiquità dei dispositivi mobili, lo scorrimento è diventata un’abitudine di navigazione naturale e fluida per la maggior parte degli utenti. Di conseguenza, designer e sviluppatori dovrebbero adottare un approccio più olistico, considerando il fold come un elemento tra molti altri fattori UX come pertinenza, gerarchia visiva, tipografia e spazi bianchi. Questa metodologia promuove un'esperienza utente intuitiva e coerente indipendentemente dal dispositivo dell'utente o dalle dimensioni dello schermo.

In conclusione, il Fold (Above the fold/Below the fold) gioca un ruolo significativo nel contesto della User Experience & Design, influenzando il coinvolgimento degli utenti e l'interazione con le applicazioni. Comprendendo l'importanza di dare priorità ai contenuti in modo efficace, AppMaster fornisce a sviluppatori e progettisti una serie di strumenti sofisticati per creare applicazioni reattive, efficienti e facili da usare. Trovando il giusto equilibrio tra contenuti Above the Fold e Below The Fold e considerando altri fattori UX essenziali, i progettisti e gli sviluppatori possono creare con successo applicazioni web e mobili che soddisfano le esigenze e i desideri di una vasta gamma di utenti.