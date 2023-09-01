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折叠（折叠上方/折叠下方）

Sep 01, 2023

在用户体验 (UX) 和设计的背景下，术语“折叠”是指网页或应用程序界面上的分界线或边界，它将用户无需滚动（折叠上方）可见的内容与需要滚动的内容分开。滚动查看（在首屏下方）。折叠的概念是印刷媒体的延续，植根于将报纸对折的做法，使读者无需打开或展开出版物即可看到首页上最重要的内容。在数字领域，折叠取决于用户使用的设备、屏幕尺寸、分辨率和浏览器。

对于使用AppMaster no-code平台创建 Web 和移动应用程序的设计人员和开发人员来说，了解首屏内容和非首屏内容之间的区别至关重要。在设计应用程序和确定元素的位置时，必须有效地确定信息和交互组件的优先级，确保关键内容和功能可以在首屏轻松访问，从而增强用户参与度。

Nielsen Norman Group 的一项研究表明，在普通网页上，用户将 57% 的浏览时间花在首屏内容上，而只有 17% 的时间花在首屏内容上。这些统计数据强调了战略性地将关键信息和操作置于首屏以吸引用户注意力并鼓励他们与应用程序交互的重要性。此外，在首屏上方放置强烈且引人注目的号召性用语可显着提高转化率，同时提示用户向下滚动并探索其他内容。

相反，首屏内容提供了向选择进一步向下滚动页面的用户呈现补充信息或次要操作项的机会。此区域适合支持应用程序的主要目标和目标的内容，例如常见问题、用户评价、产品详细信息或替代导航选项。

AppMaster no-code平台为设计人员和开发人员提供了一套多功能工具，用于有效的内容优先级和布局，促进创建具有视觉吸引力和高性能的应用程序。 AppMaster利用尖端技术，例如用于后端应用程序的Go编程语言、用于Web应用程序的Vue3框架以及用于移动应用程序的Kotlin和Jetpack Compose ，来优化各种设备和屏幕尺寸的用户体验。此外，该平台允许轻松更新移动应用程序的应用程序UI、逻辑和API密钥，而无需向App Store和Play Market提交新版本，从而增强适应性并改善整体用户体验。

然而，在某些情况下，仅围绕折叠进行设计可能并不理想。近年来，随着响应式设计的出现和移动设备的普及，滚动已成为大多数用户自然且无缝的导航习惯。因此，设计师和开发人员应该采用更全面的方法，将折叠视为许多其他用户体验因素（例如相关性、视觉层次结构、版式和空白）中的一个元素。无论用户的设备或屏幕尺寸如何，这种方法都可以促进直观且一致的用户体验。

总之，首屏（首屏/首屏）在用户体验和设计中发挥着重要作用，影响用户与应用程序的参与和交互。 AppMaster了解有效确定内容优先级的重要性，为开发人员和设计人员提供了一系列复杂的工具，用于创建响应迅速、高效且用户友好的应用程序。通过在首屏内容和非首屏内容之间取得适当的平衡，并考虑其他重要的用户体验因素，设计师和开发人员可以成功创建满足各种用户需求和愿望的 Web 和移动应用程序。

探索更多术语:
交互设计（IxD） 以人为本的设计 客户旅程地图 对齐 希克定律 接触点 最终用户 模态 汉堡菜单 用户流程 移动优先设计 网络辅助功能 (WCAG) 视网膜显示屏 触摸手势 设计约束 错误率

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