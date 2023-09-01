إمكانية الوصول إلى الويب (WCAG)

إمكانية الوصول إلى الويب، والتي غالبًا ما يشار إليها بالمبادئ التوجيهية الفنية المختصرة WCAG (إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب)، هي مجموعة من المبادئ والتقنيات التي تهدف إلى ضمان أن محتوى الويب والتطبيقات والواجهات قابلة للاستخدام من قبل جميع المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، تسير إمكانية الوصول إلى الويب جنبًا إلى جنب مع تطوير حلول رقمية شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الإعاقات البصرية والسمعية والمعرفية والحركية والكلامية.

تعمل إرشادات WCAG، التي طورها اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C) من خلال مبادرة إمكانية الوصول إلى الويب (WAI)، بمثابة إطار شامل لإنشاء محتوى ويب يمكن الوصول إليه، وتقديم توصيات محددة ومعايير نجاح لكل مبدأ توجيهي. يحدد هذا الإطار ثلاثة مستويات من المطابقة: A (الحد الأدنى)، AA (مستحسن)، وAAA (متقدم). يعتمد اختيار مستوى المطابقة على عوامل مختلفة مثل قيود المشروع، والجمهور المستهدف، والمتطلبات القانونية، ولكن تحقيق المستوى AA على الأقل يعتبر ممارسة جيدة بشكل عام.

يحدد الإصدار الحالي من إرشادات WCAG، WCAG 2.1، أربعة مبادئ أساسية تشكل الأساس لأي مشروع ويب يمكن الوصول إليه وقابل للاستخدام:

يمكن إدراكها: يجب تقديم المعلومات ومكونات الواجهة للمستخدمين بطرق يمكنهم إدراكها. تتضمن أمثلة تطبيق هذا المبدأ توفير نص بديل (نص بديل) للصور، والتسميات التوضيحية للمحتوى الصوتي، ونسب تباين دقيقة للنص وألوان الخلفية.

يجب تقديم المعلومات ومكونات الواجهة للمستخدمين بطرق يمكنهم إدراكها. تتضمن أمثلة تطبيق هذا المبدأ توفير نص بديل (نص بديل) للصور، والتسميات التوضيحية للمحتوى الصوتي، ونسب تباين دقيقة للنص وألوان الخلفية. قابلة للتشغيل: يجب أن تكون مكونات التنقل والواجهة قابلة للتشغيل من قبل جميع المستخدمين. وتشمل التقنيات الرئيسية لهذا المبدأ إتاحة جميع الوظائف من لوحة المفاتيح، وتوفير الوقت الكافي للمستخدمين لقراءة المحتوى والتفاعل معه، وتجنب المحتوى الذي قد يسبب نوبات أو ردود فعل جسدية.

يجب أن تكون مكونات التنقل والواجهة قابلة للتشغيل من قبل جميع المستخدمين. وتشمل التقنيات الرئيسية لهذا المبدأ إتاحة جميع الوظائف من لوحة المفاتيح، وتوفير الوقت الكافي للمستخدمين لقراءة المحتوى والتفاعل معه، وتجنب المحتوى الذي قد يسبب نوبات أو ردود فعل جسدية. مفهومة: يجب أن تكون معلومات الواجهة وتشغيلها مفهومة للمستخدمين. يعد التنقل المتسق واللغة الواضحة والموجزة والمساعدة الواضحة في الإدخال من بين الممارسات التي يجب اتباعها لهذا المبدأ.

يجب أن تكون معلومات الواجهة وتشغيلها مفهومة للمستخدمين. يعد التنقل المتسق واللغة الواضحة والموجزة والمساعدة الواضحة في الإدخال من بين الممارسات التي يجب اتباعها لهذا المبدأ. قوي: يجب أن يعمل المحتوى بشكل موثوق عبر مجموعة متنوعة من التقنيات والأجهزة ووكلاء المستخدم. لضمان المتانة، من الضروري اتباع معايير تطوير الويب، والاختبارات المكثفة، وتقنيات التحسين التدريجي.

AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يدرك أهمية إمكانية الوصول إلى الويب. على هذا النحو، يؤكد AppMaster على تطوير التطبيقات التي يمكن الوصول إليها والتي تتوافق مع إرشادات WCAG وتوفر تجارب المستخدم المثالية. من خلال الاستفادة من أدوات التصميم البديهية، ومنشئي نماذج البيانات المرئية، ووظائف نمذجة العمليات التجارية، يساعد AppMaster المطورين على إنشاء حلول رقمية يسهل الوصول إليها تلبي الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة لجمهورهم المستهدف.

يعد دمج إمكانية الوصول إلى الويب في التطبيقات التي ينشئها AppMaster أمرًا بالغ الأهمية، لأنه لا يؤثر على الأداء وسهولة الاستخدام فحسب، بل له أيضًا آثار قانونية. أصدرت العديد من البلدان قوانين تشترط امتثال العروض الرقمية لمعايير إمكانية الوصول. غالبًا ما تكلف هذه المعايير المؤسسات بالوفاء بإرشادات WCAG المحددة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات قانونية، والإضرار بالسمعة، وحتى خسارة العملاء المحتملين.

يوفر تنفيذ إمكانية الوصول إلى الويب باعتباره جانبًا أساسيًا للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster فوائد كبيرة لكل من المطورين والمستخدمين. من وجهة نظر المطورين، يسهل التصميم والتطوير المدركان لإمكانية الوصول جودة أفضل للتعليمات البرمجية وزيادة إمكانية الصيانة وتحسين أداء موقع الويب. من وجهة نظر المستخدم، تلبي التطبيقات التي يمكن الوصول إليها جمهورًا أوسع، وتخلق بيئة رقمية أكثر شمولاً، وتعزز تجربة المستخدم الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تؤدي التطبيقات التي يمكن الوصول إليها إلى تحسين تصنيفات محرك البحث، وبالتالي توسيع نطاق وصول هذه المنتجات والخدمات إلى العملاء المحتملين.

لتلخيص ذلك، تعد إمكانية الوصول إلى الويب (WCAG) جانبًا مهمًا في تجربة المستخدم والتصميم الحديث. من خلال الالتزام بإرشادات WCAG، تعمل AppMaster على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات يسهل الوصول إليها وشاملة وسهلة الاستخدام، مما يعزز الاتصالات الهادفة بين الحلول الرقمية وجماهيرها المستهدفة. ومن خلال القيام بذلك، يمكّن AppMaster المؤسسات من تلبية احتياجات أوسع نطاق ممكن من المستخدمين والحفاظ على الامتثال للمتطلبات القانونية ذات الصلة، وبالتالي تأمين عروضهم الرقمية في المستقبل والاستفادة من الفرص المتطورة باستمرار في المشهد الرقمي.