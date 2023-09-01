في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، يشير مصطلح "التخطيط" إلى ترتيب العناصر المرئية وتنظيمها وعرضها داخل واجهة التطبيق. وهو يشمل الهيكل العام وأنظمة الشبكة والمسافات والمحاذاة لكل من المكونات المرئية والتفاعلية، مثل الأزرار والصور والنص وقوائم التنقل والعناصر الأخرى، التي تساهم في التدفق الأمثل للمعلومات وإنشاء تسلسل هرمي مرئي. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء تجربة مستخدم متماسكة وسهلة الوصول وممتعة من الناحية الجمالية.

باعتباره نظامًا no-code ، يمكّن AppMaster المستخدمين من تصميم تخطيطات سلسة دون كتابة أي تعليمات برمجية. يمكّنهم محررنا المرئي من إنشاء نماذج أولية وإنشاء ورؤية تخطيطاتهم في الوقت الفعلي، مما يقلل منحنى التعلم المرتبط بترقيم الصفحات والترميز التقليدي.

وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة Nielsen Norman، غالبًا ما يقرأ المستخدمون محتوى الويب بنمط على شكل حرف F، مع إيلاء المزيد من الاهتمام للجانب العلوي واليسرى من الشاشة. تأخذ تصميمات التخطيط الفعالة سلوكيات المستخدم هذه في الاعتبار، مما يضمن وضع المعلومات الأكثر أهمية والعناصر التفاعلية في مكان بارز ومتسق.

يلتزم التخطيط المبني جيدًا بالعديد من المبادئ الأساسية، بما في ذلك التوازن والتناسب والاتساق واستخدام المسافات البيضاء. يتم تحقيق التوازن من خلال توزيع العناصر بالتساوي عبر واجهة التطبيق، مما يمنع المستخدمين من الشعور بالإرهاق أو التحميل الزائد بصريًا. تخلق النسبة إحساسًا بالانسجام والنظام، باستخدام عوامل الحجم والوزن والمقياس المختلفة في مكونات التصميم. يعد الاتساق أمرًا حيويًا، حيث يحتاج المستخدمون إلى الإلمام والقدرة على التنبؤ للتنقل بسهولة وفهم السلوك المقصود للتطبيق. تعد المسافة البيضاء، أو المساحة السلبية، جانبًا أساسيًا للتخطيط الجيد، حيث تعمل على تحسين إمكانية القراءة والوضوح البصري.

أظهرت الأبحاث أن التخطيط الفعال يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مشاركة المستخدم والاحتفاظ به. كشفت دراسة أجرتها Adobe عام 2018 أن 38% من الأشخاص سينسحبون من التطبيق إذا كان التصميم غير جذاب. في المقابل، وجدت نفس الدراسة أن 59% من المستخدمين يفضلون التعامل مع تطبيق يتميز بتصميم جميل ويسهل التنقل فيه.

تعد الاستجابة جانبًا مهمًا آخر في تصميم التخطيط الحديث. نظرًا لأن استخدام الأجهزة المحمولة تجاوز استخدام سطح المكتب، فقد أصبح تصميم تخطيطات سريعة الاستجابة لأحجام ودقة الشاشة المختلفة أمرًا ضروريًا. يتكيف التصميم سريع الاستجابة على الفور مع جهاز المستخدم، مما يوفر تجربة سلسة بغض النظر عن حجم الشاشة. تتيح منصة AppMaster للمستخدمين إنشاء تخطيطات سريعة الاستجابة من خلال واجهة drag-and-drop ، مما يبسط عملية التصميم عبر أجهزة متعددة.

يلعب اختبار المستخدم دورًا أساسيًا في فعالية تصميم التخطيط. يمكن لعملاء AppMaster الاستفادة من أدوات التحليلات المضمنة لجمع تعليقات المستخدمين ومراقبة مستويات المشاركة وتحديد الاختناقات داخل واجهة التطبيق الخاصة بهم. يساعد التكرار المستمر بناءً على تعليقات المستخدمين على تحسين التخطيط وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

عند استخدام قوالب التخطيط، من الضروري أخذ الاتجاهات الخاصة بالصناعة وتوقعات المستخدم في الاعتبار. على سبيل المثال، تلتزم مواقع التجارة الإلكترونية عادةً بمعايير تخطيط محددة، مثل قائمة التنقل العلوية، وشبكة المنتجات، وزر عربة التسوق، وشريط البحث. إن اتباع هذه الاتفاقيات يضمن أن المستخدمين يمكنهم فهم التطبيق والتفاعل معه بشكل حدسي.

من خلال تنفيذ تصميم تخطيط محسّن، يمكن للمستخدمين التنقل والتفاعل مع التطبيق بكفاءة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة رضا المستخدم والمشاركة ومعدلات التحويل. تتيح منصة التطوير no-code الخاصة بـ AppMaster للمستخدمين إنشاء تخطيطات جذابة بصريًا وسريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام، مما يؤدي إلى تطبيقات عالية الجودة تلبي احتياجات مختلف الصناعات وحالات الاستخدام.

باختصار، يعد التخطيط في سياق تجربة المستخدم والتصميم جانبًا أساسيًا لإنشاء واجهات هادفة وفعالة. ويشمل تنظيم العناصر المرئية وترتيبها وعرضها، مما يؤثر على سهولة الاستخدام والجماليات ورضا المستخدم بشكل عام. تعمل منصة AppMaster no-code على تبسيط إنشاء تخطيطات جيدة التصميم بشكل ملحوظ، وتمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات عالية الجودة مناسبة لمجموعة واسعة من الأجهزة والصناعات.