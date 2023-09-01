التفكير التصميمي، في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، هو نهج يركز على الإنسان لحل المشكلات المعقدة من خلال التعاطف مع المستخدمين وتكرار الحلول المحتملة لضمان سهولة الاستخدام والرغبة والجدوى. يشمل التفكير التصميمي مجموعة من التقنيات والأدوات والمنهجيات التي توجه المصممين والمطورين من خلال عملية منهجية للفهم والتفكير والنماذج الأولية واختبار المستخدم التي تهدف إلى إنتاج حلول ملموسة تتمحور حول العملاء.

في جوهر التفكير التصميمي توجد مجموعة من المبادئ التي تركز على استكشاف احتياجات ورغبات وتوقعات المستخدمين، إلى جانب تفاعلهم مع المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها. يؤكد هذا النهج على أهمية الفهم العميق للمستخدمين وسياقهم، مما يضمن أن الحل النهائي يأخذ في الاعتبار متطلباتهم وتفضيلاتهم المحددة. يعزز التفكير التصميمي التعاون والعمل الجماعي متعدد التخصصات، كما يشجع جميع أصحاب المصلحة على المساهمة في عملية التصميم بمهاراتهم ومعارفهم الفريدة.

AppMaster ، كمنصة no-code ، تتبنى مبادئ التفكير التصميمي من خلال توفير مجموعة شاملة من الأدوات والموارد لبناء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية التي تتمحور حول المستخدم. من خلال تقليل حاجز الدخول إلى تطوير البرمجيات، يمكّن AppMaster المصممين والمطورين وحتى أعضاء الفريق غير التقنيين من العمل بشكل تعاوني في المشاريع، وتكرار النماذج الأولية، وتقديم حلول برمجية عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدم وتلبي أهداف العمل.

تتكون عملية التفكير التصميمي من خمس مراحل، والتي يمكن تطبيقها بشكل متكرر ومرن في الممارسة العملية:

1. التعاطف : تتضمن هذه المرحلة جمع رؤى حول المستخدمين المستهدفين واحتياجاتهم من خلال إجراء بحث باستخدام منهجيات مختلفة مثل المقابلات والملاحظات والاستطلاعات. البيانات الكمية، مثل إحصاءات الاستخدام والتحليلات، تكمل هذه الرؤى النوعية لخلق فهم شامل للمستخدمين وسياقهم.

2. التحديد : استنادًا إلى الرؤى المجمعة، يقوم المصممون والمطورون بتجميع المعلومات لتحديد مشكلات المستخدم وتسليط الضوء على فرص التحسين. غالبًا ما تتضمن هذه المرحلة إنشاء شخصيات مستخدم وخرائط رحلة العميل التي تلتقط سلوكيات المستخدم وتفضيلاته ونقاط الألم لتوجيه عملية التصميم.

3. الفكرة : من خلال الفهم الواضح لاحتياجات المستخدم وبيانات المشكلة، يبدأ الفريق في توليد الحلول المحتملة من خلال استكشاف الأفكار والمفاهيم المختلفة. تساعد جلسات العصف الذهني والرسم والتقنيات الإبداعية الأخرى على تحفيز التفكير المتباين وتشجيع النظر في حلول متعددة قبل اختيار الحل الأمثل لمزيد من التطوير.

4. النموذج الأولي : بمجرد تحديد الحل المحتمل، يقوم الفريق بإنشاء نماذج أولية منخفضة الدقة لتصور التصميم المقترح واستكشاف قابليته للاستخدام ووظائفه وجدواه. يمكن أن تكون هذه النماذج الأولية عبارة عن إطارات سلكية أو نماذج ورقية أو تمثيلات رقمية للحل النهائي، مما يسمح للفريق بتكرار أفكارهم وتحسينها بسرعة.

5. الاختبار : في المرحلة النهائية، يجري الفريق اختبارات قابلية الاستخدام مع النماذج الأولية، ويجمع التعليقات من المستخدمين للتحقق من صحة التصميم وتحسينه. من خلال مراقبة تفاعلات المستخدمين وجمع أفكارهم حول التجربة، يمكن للفريق تحديد مجالات التحسين وتكرار الحل حتى يتم التوصل إلى تصميم مُرضٍ.

لا يعمل التفكير التصميمي على تحسين تجربة المستخدم فحسب، بل له أيضًا آثار مهمة على عملية التطوير. على سبيل المثال، أدى دمج مبادئ التفكير التصميمي في منصة AppMaster إلى زيادة سرعة التطوير بمقدار 10 أضعاف وتقليل تكاليف التطوير بمقدار 3 أضعاف في جميع المجالات. من خلال التركيز على التعاطف والتكرار والتعاون، يعزز التفكير التصميمي إنشاء حلول برمجية ليست قابلة للاستخدام ومبهجة فحسب، ولكنها أيضًا مجدية تقنيًا ومجدية تجاريًا.

علاوة على ذلك، فإن تركيز التفكير التصميمي على التكرار والتحسين المستمر يتماشى مع نهج AppMaster للتخلص من الديون التقنية. من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تحديث، يضمن AppMaster أن المنتج النهائي خالٍ من عيوب التصميم المتراكمة والتعليمات البرمجية غير الفعالة والمشكلات الأخرى التي قد تعيق التعديلات والتحسينات المستقبلية.

في الختام، يعد التفكير التصميمي نهجًا قويًا لتجربة المستخدم والتصميم الذي يمكّن المصممين والمطورين وأصحاب المصلحة من إنشاء حلول برمجية تتمحور حول المستخدم وقابلة للتطوير وفعالة. من خلال التأكيد على التعاطف والتعاون والتكرار، يضمن التفكير التصميمي تقديم تطبيقات عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدم وتدفع نجاح الأعمال. تمثل منصة AppMaster no-code هذه المبادئ في الممارسة العملية، مما يوفر حلاً شاملاً ومتطورًا لتطوير برمجيات سريعة وفعالة من حيث التكلفة وتركز على المستخدم.