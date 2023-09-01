تعتبر الإرشادات المعرفية عملية تقييم أساسية في مجال تجربة المستخدم والتصميم. وهو يركز في المقام الأول على محاكاة التفاعلات بين الواجهة والمستخدم، مما يسمح للمصممين بتقييم مدى دعم الواجهة للإجراءات المقصودة للمستخدم. تم تصميم هذه الطريقة الثاقبة بشكل خاص نحو فهم كيف يمكن للمستخدمين لأول مرة تعلم وفهم البرنامج أو الواجهة المعنية بسهولة. تكشف الإرشادات التفصيلية المعرفية عن فجوات تجربة المستخدم التي قد يكون من الصعب تحديدها من خلال وسائل أخرى، وبالتالي ضمان تفاعل سلس وجذاب ومرضي مع الواجهة التي يتم تقييمها.

في مراحل تطوير تطبيق برمجي، مثل AppMaster ، تعمل طريقة الإرشادات المعرفية كأداة حيوية في اكتشاف وتصحيح أي مشكلات قد تعيق تجربة المستخدم. يسمح نهج التحليل التكراري هذا للمطورين بتقييم الفعالية الشاملة للتطبيق في تلبية احتياجات السوق المستهدفة مع ضمان تلبية معايير سهولة الاستخدام العالية. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين رضا المستخدم، وبالتالي، ولاء العملاء.

يتضمن إجراء الإرشادات المعرفية عملية منهجية تتبع عادةً أربعة أسئلة أساسية: (1) هل سيتمكن المستخدم من تحديد الإجراء الصحيح؟ (2) هل سيلاحظ المستخدم أن الإجراء الصحيح متاح له؟ (3) هل سيربط المستخدم الإجراء الصحيح بالنتيجة التي يرغب فيها؟ (4) إذا تم تنفيذ الإجراء الصحيح، فهل سيدرك المستخدم أنه تم إحراز تقدم نحو الهدف المقصود؟ تشكل هذه الأسئلة الأساس لاختبار واجهة المستخدم الاستكشافية، مما يساعد على تحديد مشكلات قابلية الاستخدام المحتملة قبل حدوثها.

على سبيل المثال، أثناء استخدام منصة AppMaster ، قد يواجه المستخدم لأول مرة خيارات واجهة متنوعة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية أو تطبيقات الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول. لإجراء إرشادات معرفية، قد يبدأ فريق التطوير بتحديد أهداف المستخدم المميزة ثم اتباع سلسلة من الخطوات التي من المحتمل أن يتخذها المستخدم لتحقيق كل هدف. وكجزء من هذه العملية، سيقوم مطورو AppMaster بتحليل إمكانية الوصول إلى الإجراءات ذات الصلة وإمكانية الوصول إليها، بالإضافة إلى التعليقات والدعم الذي توفره الواجهة.

وفقا لبحث أجراه وارتون وريمان (1994)، فإن الإرشادات المعرفية فعالة للغاية في التنبؤ بمشاكل سهولة الاستخدام التي يواجهها المستخدمون المبتدئون. ونتيجة لذلك، اعتمدت شركات تطوير البرمجيات في جميع أنحاء العالم هذا النهج بشكل متزايد للتخفيف من منحنى التعلم للمستخدمين لأول مرة وضمان إمكانية الوصول لقاعدة أوسع من المستخدمين.

نظرًا للطبيعة الديناميكية لتطبيقات البرامج مثل AppMaster ، حيث يتوفر لدى العملاء خيارات تخصيص متنوعة، فمن الضروري تحسين النماذج الأولية وتحسين المنتجات النهائية باستمرار. تلعب الإرشادات المعرفية دورًا مهمًا في هذه العملية التكرارية من خلال تحديد الاختناقات في تجربة المستخدم. علاوة على ذلك، فإنه يساعد على التحقق من أن الواجهة تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات، بدءًا من تطوير منطق الأعمال المعقد وحتى إنشاء واجهات برمجة التطبيقات المخصصة بسرعة وكفاءة.

من خلال استخدام الإرشادات المعرفية، نجح AppMaster في تصميم وتطوير منصة قوية no-code قادرة على تلبية احتياجات جمهور متنوع. لا يتجلى تنوع النظام الأساسي في وظائفه واسعة النطاق فحسب - بدءًا من إنشاء مخطط قاعدة البيانات وحتى تطوير تطبيقات الهاتف المحمول - ولكن أيضًا في التزامه بتحقيق أقصى قدر من رضا المستخدم عبر جميع مراحل دورة حياة تطوير البرامج.

في الختام، تعد الإرشادات المعرفية طريقة لا غنى عنها لتقييم وتعزيز تجربة المستخدم في تصميم وتطوير التطبيقات البرمجية مثل AppMaster. ومن خلال التكرار المستمر لاحتياجات المستخدمين وتوقعاتهم، يمكن للمطورين ضمان تقديم تطبيقات عالية الجودة وسهلة الاستخدام لا تلبي احتياجات المستخدمين لأول مرة فحسب، بل توفر أيضًا قيمة كبيرة على المدى الطويل للعملاء المتمرسين. من خلال استخدام الإرشادات المعرفية كأسلوب تقييم أساسي، أثبتت AppMaster نفسها كمنصة قوية وسهلة الوصول no-code ، مما يفيد المستخدمين عبر جميع أطياف الخبرة ومتطلبات التطبيق.