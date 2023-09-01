Сгиб (над сгибом/ниже сгиба)

В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна термин «складка» относится к разделительной линии или границе на веб-странице или интерфейсе приложения, которая отделяет контент, видимый пользователю без прокрутки (над сгибом), от контента, который требует прокрутка, чтобы быть видимой (ниже сгиба). Концепция сгиба заимствована из печатных СМИ и основана на практике сгибания газет пополам, что позволяет читателям видеть наиболее важное содержание на первой странице без необходимости открывать или разворачивать публикацию. В цифровой сфере сгиб варьируется в зависимости от устройства, размера экрана, разрешения и браузера, используемого пользователем.

Понимание разницы между содержимым вверху и внизу имеет решающее значение для дизайнеров и разработчиков, работающих с платформой no-code AppMaster при создании веб-приложений и мобильных приложений. При разработке приложений и определении размещения элементов важно эффективно расставлять приоритеты в отношении информации и интерактивных компонентов, обеспечивая легкий доступ к ключевому контенту и функциям сверху для повышения вовлеченности пользователей.

Исследование Nielsen Norman Group утверждает, что пользователи тратят 57% времени на просмотр в верхней части страницы и только 17% времени на контент в нижней части средней веб-страницы. Эти статистические данные подчеркивают важность стратегического размещения важной информации и действий в верхней части экрана, чтобы привлечь внимание пользователей и побудить их взаимодействовать с приложением. Кроме того, размещение сильного и убедительного призыва к действию в верхней части страницы значительно увеличивает коэффициент конверсии, одновременно побуждая пользователей прокручивать страницу вниз и изучать дополнительный контент.

Напротив, содержимое под сгибом дает возможность представить дополнительную информацию или второстепенные действия пользователям, которые решили прокрутить страницу дальше. Эта область подходит для контента, который поддерживает основные цели и задачи приложения, например часто задаваемые вопросы, отзывы пользователей, сведения о продукте или альтернативные варианты навигации.

Платформа AppMaster no-code предоставляет дизайнерам и разработчикам универсальный набор инструментов для эффективной приоритезации и размещения контента, облегчая создание визуально привлекательных и высокопроизводительных приложений. AppMaster использует передовые технологии, такие как язык программирования Go для серверных приложений, инфраструктуру Vue3 для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для мобильных приложений, для оптимизации взаимодействия с пользователем на различных устройствах и размерах экрана. Более того, платформа позволяет легко обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API для мобильных приложений без необходимости отправки новых версий в App Store и Play Market, что повышает адаптивность и улучшает общий пользовательский опыт.

Однако в некоторых случаях проектирование только вокруг сгиба может быть не идеальным. В последние годы, с появлением адаптивного дизайна и повсеместным распространением мобильных устройств, прокрутка стала естественной и удобной навигационной привычкой для большинства пользователей. Следовательно, дизайнерам и разработчикам следует использовать более целостный подход, рассматривая складку как один из элементов среди многих других UX-факторов, таких как релевантность, визуальная иерархия, типографика и пробелы. Эта методология обеспечивает интуитивно понятный и целостный пользовательский интерфейс независимо от устройства пользователя или размера экрана.

В заключение отметим, что складка (над сгибом/ниже сгиба) играет важную роль в контексте взаимодействия с пользователем и дизайна, влияя на вовлеченность пользователей и взаимодействие с приложениями. Понимая важность эффективной расстановки приоритетов контента, AppMaster предоставляет разработчикам и дизайнерам набор сложных инструментов для создания адаптивных, эффективных и удобных для пользователя приложений. Находя правильный баланс между содержимым в верхней и нижней части страницы, а также принимая во внимание другие важные факторы UX, дизайнеры и разработчики могут успешно создавать веб- и мобильные приложения, отвечающие потребностям и желаниям широкого круга пользователей.