Plier (au-dessus du pli/en dessous du pli)

Dans le contexte de l'expérience utilisateur (UX) et du design, le terme « pli » fait référence à la ligne de démarcation ou à la limite sur une page Web ou une interface d'application qui sépare le contenu visible par l'utilisateur sans défilement (au-dessus du pli) du contenu qui nécessite défilement pour être vu (sous le pli). Le concept du pli est un héritage de la presse écrite et est ancré dans la pratique consistant à plier les journaux en deux, permettant aux lecteurs de voir le contenu le plus important sur la première page sans avoir à ouvrir ou déplier la publication. Dans le domaine numérique, le pli varie en fonction de l'appareil, de la taille de l'écran, de la résolution et du navigateur utilisé par l'utilisateur.

Comprendre la distinction entre le contenu au-dessus et en dessous de la ligne de flottaison est crucial pour les concepteurs et les développeurs travaillant avec la plate no-code AppMaster lors de la création d'applications Web et mobiles. Lors de la conception d'applications et de la détermination de l'emplacement des éléments, il est essentiel de hiérarchiser efficacement les informations et les composants interactifs, en garantissant que le contenu et les fonctionnalités clés sont facilement accessibles au-dessus de la ligne de flottaison pour un engagement accru des utilisateurs.

Une étude du Nielsen Norman Group indique que les utilisateurs passent 57 % de leur temps de visionnage au-dessus de la ligne de flottaison et seulement 17 % du temps sur le contenu en dessous de la ligne de flottaison d'une page Web moyenne. Ces statistiques soulignent l'importance de positionner stratégiquement les informations et les actions critiques au-dessus de la ligne de flottaison pour capter l'attention des utilisateurs et les encourager à interagir avec l'application. De plus, placer un appel à l'action fort et convaincant au-dessus de la ligne de flottaison augmente considérablement les taux de conversion, tout en invitant les utilisateurs à faire défiler vers le bas et à explorer du contenu supplémentaire.

En revanche, le contenu situé en dessous de la ligne de flottaison offre la possibilité de présenter des informations supplémentaires ou des actions secondaires aux utilisateurs qui choisissent de faire défiler la page plus bas. Cette zone convient au contenu qui prend en charge les principaux buts et objectifs de l'application, tels que les questions fréquemment posées, les témoignages d'utilisateurs, les détails du produit ou les options de navigation alternatives.

La plateforme no-code AppMaster offre aux concepteurs et aux développeurs un ensemble polyvalent d'outils pour une priorisation et un placement efficaces du contenu, facilitant ainsi la création d'applications visuellement attrayantes et performantes. AppMaster exploite des technologies de pointe, telles que le langage de programmation Go pour les applications backend, le framework Vue3 pour les applications Web et Kotlin et Jetpack Compose pour les applications mobiles, pour optimiser l'expérience utilisateur sur différents appareils et tailles d'écran. De plus, la plate-forme permet une mise à jour sans effort de l'interface utilisateur, de la logique et des clés API des applications mobiles sans qu'il soit nécessaire de soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market, améliorant ainsi l'adaptabilité et l'expérience utilisateur globale.

Cependant, il existe des cas où concevoir uniquement autour du pli n’est pas idéal. Ces dernières années, avec l’avènement du design réactif et l’omniprésence des appareils mobiles, le défilement est devenu une habitude de navigation naturelle et fluide pour la plupart des utilisateurs. Par conséquent, les concepteurs et les développeurs devraient adopter une approche plus holistique, considérant le pli comme un élément parmi de nombreux autres facteurs UX tels que la pertinence, la hiérarchie visuelle, la typographie et les espaces. Cette méthodologie favorise une expérience utilisateur intuitive et cohérente quel que soit l'appareil ou la taille de l'écran de l'utilisateur.

En conclusion, le pli (au-dessus de la ligne de flottaison/au-dessous de la ligne de flottaison) joue un rôle important dans le contexte de l'expérience utilisateur et de la conception, influençant l'engagement et l'interaction des utilisateurs avec les applications. Comprenant l'importance d'une priorisation efficace du contenu, AppMaster fournit aux développeurs et aux concepteurs une gamme d'outils sophistiqués pour créer des applications réactives, efficaces et conviviales. En trouvant le bon équilibre entre le contenu au-dessus et en dessous de la ligne de flottaison, et en tenant compte d'autres facteurs UX essentiels, les concepteurs et les développeurs peuvent créer avec succès des applications Web et mobiles qui répondent aux besoins et aux désirs d'un large éventail d'utilisateurs.