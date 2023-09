Vouw (boven de vouw/onder de vouw)

In de context van Gebruikerservaring (UX) en Design verwijst de term 'Vouw' naar de scheidslijn of grens op een webpagina of applicatie-interface die de inhoud scheidt die zichtbaar is voor de gebruiker zonder te scrollen (boven de vouw) van de inhoud die vereist is scrollen om gezien te worden (onder de vouw). Het concept van de vouw is een overblijfsel uit de gedrukte media en is geworteld in de praktijk van het dubbelvouwen van kranten, waardoor lezers de belangrijkste inhoud op de voorpagina kunnen zien zonder de publicatie te hoeven openen of uitvouwen. In de digitale wereld varieert de vouw afhankelijk van het apparaat, de schermgrootte, de resolutie en de browser die door de gebruiker wordt gebruikt.

Het begrijpen van het onderscheid tussen content boven de vouw en onder de vouw is cruciaal voor ontwerpers en ontwikkelaars die met het AppMaster no-code platform werken bij het maken van web- en mobiele applicaties. Bij het ontwerpen van applicaties en het bepalen van de plaatsing van elementen is het essentieel om informatie en interactieve componenten effectief te prioriteren, en ervoor te zorgen dat de belangrijkste inhoud en functionaliteit gemakkelijk boven de vouw toegankelijk zijn, voor een grotere gebruikersbetrokkenheid.

Uit een onderzoek van Nielsen Norman Group blijkt dat gebruikers 57% van hun kijktijd boven de vouw doorbrengen en slechts 17% van de tijd aan inhoud onder de vouw op een gemiddelde webpagina. Deze statistieken benadrukken het belang van het strategisch positioneren van kritieke informatie en acties boven de vouw om de aandacht van gebruikers te trekken en hen aan te moedigen om met de applicatie te communiceren. Bovendien verhoogt het plaatsen van een sterke en overtuigende call-to-action boven de vouw de conversiepercentages aanzienlijk, terwijl gebruikers ertoe worden aangezet naar beneden te scrollen en aanvullende inhoud te verkennen.

Daarentegen biedt de inhoud onder de vouw de mogelijkheid om aanvullende informatie of secundaire actie-items te presenteren aan gebruikers die ervoor kiezen verder naar beneden op de pagina te scrollen. Dit gebied is geschikt voor inhoud die de primaire doelen en doelstellingen van de applicatie ondersteunt, zoals veelgestelde vragen, getuigenissen van gebruikers, productdetails of alternatieve navigatieopties.

Het AppMaster no-code platform voorziet ontwerpers en ontwikkelaars van een veelzijdige set tools voor effectieve prioritering en plaatsing van inhoud, waardoor de creatie van visueel aantrekkelijke en goed presterende applicaties wordt vergemakkelijkt. AppMaster maakt gebruik van geavanceerde technologieën, zoals de programmeertaal Go voor backend-applicaties, het Vue3-framework voor webapplicaties en Kotlin en Jetpack Compose voor mobiele applicaties, om de gebruikerservaring op verschillende apparaten en schermformaten te optimaliseren. Bovendien maakt het platform een ​​moeiteloze update van de applicatie-UI, logica en API-sleutels voor mobiele applicaties mogelijk, zonder de noodzaak om nieuwe versies in te dienen bij de App Store en Play Market, waardoor het aanpassingsvermogen wordt vergroot en de algehele gebruikerservaring wordt verbeterd.

Er zijn echter gevallen waarin het ontwerpen van uitsluitend rond de vouw niet ideaal is. Met de komst van responsief ontwerp en de alomtegenwoordigheid van mobiele apparaten is scrollen de afgelopen jaren voor de meeste gebruikers een natuurlijke en naadloze navigatiegewoonte geworden. Daarom moeten ontwerpers en ontwikkelaars een meer holistische benadering hanteren, waarbij ze de vouw beschouwen als een element tussen vele andere UX-factoren zoals relevantie, visuele hiërarchie, typografie en witruimte. Deze methodologie bevordert een intuïtieve en samenhangende gebruikerservaring, ongeacht het apparaat of de schermgrootte van de gebruiker.

Concluderend speelt de Fold (Above the fold/Below the fold) een belangrijke rol in de context van User Experience & Design, en beïnvloedt de betrokkenheid en interactie van gebruikers met applicaties. AppMaster begrijpt het belang van het effectief prioriteren van inhoud en biedt ontwikkelaars en ontwerpers een reeks geavanceerde tools voor het creëren van responsieve, efficiënte en gebruiksvriendelijke applicaties. Door de juiste balans te vinden tussen de content boven de vouw en onder de vouw, en rekening te houden met andere essentiële UX-factoren, kunnen ontwerpers en ontwikkelaars met succes web- en mobiele applicaties creëren die tegemoetkomen aan de behoeften en wensen van een breed scala aan gebruikers.