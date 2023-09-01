Katla (Ekranın üst kısmı/Ekranın alt kısmı)

Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Tasarım bağlamında, "Katlama" terimi, bir web sayfasında veya uygulama arayüzünde, kullanıcının kaydırma yapmadan görebildiği içeriği (ekranın üst kısmında) gerektiren içerikten ayıran bölme çizgisi veya sınırı ifade eder. görülecek şekilde kaydırma (ekranın altında). Katlama kavramı yazılı medyadan aktarılan bir kavramdır ve kökleri gazeteleri ikiye katlama uygulamasına dayanmaktadır; böylece okuyucuların yayını açmaya veya açmaya gerek kalmadan en önemli içeriği ön sayfada görmelerine olanak sağlanır. Dijital alanda katlama, kullanıcının kullandığı cihaza, ekran boyutuna, çözünürlüğe ve tarayıcıya bağlı olarak değişir.

Web ve mobil uygulamalar oluştururken AppMaster no-code platformuyla çalışan tasarımcılar ve geliştiriciler için ekranın üst kısmı ile ekranın alt kısmı arasındaki farkı anlamak çok önemlidir. Uygulamaları tasarlarken ve öğelerin yerleşimini belirlerken, bilgilerin ve etkileşimli bileşenlerin etkili bir şekilde önceliklendirilmesi, temel içerik ve işlevselliklerin daha iyi kullanıcı etkileşimi için ekranın üst kısmından kolayca erişilebilmesinin sağlanması önemlidir.

Nielsen Norman Group tarafından yapılan bir araştırma, ortalama bir web sayfasında kullanıcıların görüntüleme sürelerinin %57'sini ekranın üst kısmında ve yalnızca %17'sini ekranın alt kısmındaki içerikte geçirdiğini belirtiyor. Bu istatistikler, kullanıcıların dikkatini çekmek ve onları uygulamayla etkileşime girmeye teşvik etmek için kritik bilgileri ve eylemleri ekranın üst kısmında stratejik olarak konumlandırmanın önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, ekranın üst kısmına güçlü ve ilgi çekici bir harekete geçirici mesaj yerleştirmek, dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artırırken, kullanıcıları aşağı kaydırıp ek içeriği keşfetmeye teşvik eder.

Buna karşılık, ekranın alt kısmındaki içerik, sayfada daha aşağı kaydırmayı seçen kullanıcılara ek bilgiler veya ikincil eylem öğeleri sunma fırsatı sağlar. Bu alan, sık sorulan sorular, kullanıcı referansları, ürün ayrıntıları veya alternatif gezinme seçenekleri gibi uygulamanın temel amaç ve hedeflerini destekleyen içerikler için uygundur.

AppMaster no-code platformu, tasarımcılara ve geliştiricilere etkili içerik önceliklendirmesi ve yerleştirme için çok yönlü bir araç seti sağlayarak görsel olarak çekici ve yüksek performanslı uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırır. AppMaster, çeşitli cihazlar ve ekran boyutları genelinde kullanıcı deneyimini optimize etmek için arka uç uygulamaları için Go programlama dili, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve mobil uygulamalar için Kotlin ve Jetpack Compose gibi en son teknolojilerden yararlanır. Üstelik platform, mobil uygulamalar için uygulama kullanıcı arayüzünün, mantığının ve API anahtarlarının, App Store ve Play Market'e yeni sürümlerin gönderilmesine gerek kalmadan zahmetsizce güncellenmesine olanak tanıyor, böylece uyarlanabilirliği artırıyor ve genel kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Bununla birlikte, yalnızca kat yerinin etrafında tasarım yapmanın ideal olmayabileceği bazı durumlar da vardır. Son yıllarda, duyarlı tasarımın ortaya çıkması ve mobil cihazların her yerde bulunmasıyla birlikte kaydırma, çoğu kullanıcı için doğal ve kusursuz bir gezinme alışkanlığı haline geldi. Sonuç olarak tasarımcılar ve geliştiriciler, katlamayı alaka düzeyi, görsel hiyerarşi, tipografi ve boşluk gibi diğer birçok UX faktörü arasında bir unsur olarak dikkate alarak daha bütünsel bir yaklaşım benimsemelidir. Bu metodoloji, kullanıcının cihazı veya ekran boyutundan bağımsız olarak sezgisel ve uyumlu bir kullanıcı deneyimini destekler.

Sonuç olarak, Katlama (Ekranın üst kısmı/Ekranın alt kısmı), Kullanıcı Deneyimi ve Tasarımı bağlamında, kullanıcıların uygulamalarla etkileşimini ve etkileşimini etkileyen önemli bir rol oynar. İçeriği etkili bir şekilde önceliklendirmenin önemini anlayan AppMaster, geliştiricilere ve tasarımcılara duyarlı, verimli ve kullanıcı dostu uygulamalar oluşturmaya yönelik bir dizi gelişmiş araç sağlar. Tasarımcılar ve geliştiriciler, ekranın üst kısmındaki ve ekranın alt kısmındaki içerik arasında doğru dengeyi kurarak ve diğer temel kullanıcı deneyimi faktörlerini göz önünde bulundurarak, çok çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayan web ve mobil uygulamaları başarıyla oluşturabilirler.