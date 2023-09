Złóż (nad zagięciem/pod zagięciem)

W kontekście User Experience (UX) i projektowania termin „zgięcie” odnosi się do linii podziału lub granicy na stronie internetowej lub w interfejsie aplikacji, która oddziela treść widoczną dla użytkownika bez przewijania (powyżej części strony widocznej na ekranie) od treści wymagającej przewijanie, aby było widoczne (poniżej zakładki). Koncepcja składania wywodzi się z mediów drukowanych i wywodzi się z praktyki składania gazet na pół, co pozwala czytelnikom zobaczyć najważniejsze treści na pierwszej stronie bez konieczności otwierania i rozkładania publikacji. W świecie cyfrowym zgięcie różni się w zależności od urządzenia, rozmiaru ekranu, rozdzielczości i przeglądarki używanej przez użytkownika.

Zrozumienie rozróżnienia pomiędzy treścią znajdującą się powyżej i poniżej części strony widocznej na ekranie ma kluczowe znaczenie dla projektantów i programistów pracujących z platformą no-code AppMaster podczas tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych. Projektując aplikacje i określając rozmieszczenie elementów, istotne jest skuteczne nadanie priorytetu informacjom i komponentom interaktywnym, zapewniając łatwy dostęp do kluczowych treści i funkcjonalności na ekranie, co zwiększa zaangażowanie użytkownika.

Badanie przeprowadzone przez Nielsen Norman Group wykazało, że na przeciętnej stronie internetowej użytkownicy spędzają 57% czasu oglądania w części strony widocznej na ekranie i tylko 17% czasu na treści w części widocznej na ekranie. Statystyki te podkreślają znaczenie strategicznego umieszczania krytycznych informacji i działań w górnej części strony, aby przyciągnąć uwagę użytkowników i zachęcić ich do interakcji z aplikacją. Co więcej, umieszczenie silnego i przekonującego wezwania do działania w części strony widocznej na ekranie znacznie zwiększa współczynnik konwersji, jednocześnie zachęcając użytkowników do przewinięcia w dół i zapoznania się z dodatkowymi treściami.

Natomiast treść znajdująca się poniżej części strony umożliwia przedstawienie dodatkowych informacji lub elementów działań dodatkowych użytkownikom, którzy zdecydują się przewinąć stronę w dół. Ten obszar jest odpowiedni dla treści wspierających główne cele i zadania aplikacji, takich jak często zadawane pytania, referencje użytkowników, szczegóły produktu lub alternatywne opcje nawigacji.

Platforma AppMaster no-code zapewnia projektantom i programistom wszechstronny zestaw narzędzi do skutecznego ustalania priorytetów i umieszczania treści, ułatwiając tworzenie atrakcyjnych wizualnie i wydajnych aplikacji. AppMaster wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, takie jak język programowania Go dla aplikacji backendowych, framework Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i Jetpack Compose dla aplikacji mobilnych, aby zoptymalizować wygodę użytkownika na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranów. Co więcej, platforma umożliwia bezproblemową aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market, zwiększając w ten sposób możliwości adaptacji i poprawiając ogólne doświadczenie użytkownika.

Istnieją jednak przypadki, w których projektowanie wyłącznie wokół zagięcia może nie być idealne. W ostatnich latach, wraz z pojawieniem się responsywnego projektowania i wszechobecnością urządzeń mobilnych, przewijanie stało się dla większości użytkowników naturalnym i płynnym nawykiem nawigacyjnym. W związku z tym projektanci i programiści powinni przyjąć bardziej całościowe podejście, traktując zgięcie strony jako jeden z wielu innych czynników UX, takich jak trafność, hierarchia wizualna, typografia i białe znaki. Metodologia ta promuje intuicyjne i spójne doświadczenie użytkownika, niezależnie od urządzenia użytkownika i rozmiaru ekranu.

Podsumowując, zgięcie (powyżej zakładki/poniżej zagięcia) odgrywa znaczącą rolę w kontekście doświadczenia użytkownika i projektowania, wpływając na zaangażowanie użytkowników i interakcję z aplikacjami. Rozumiejąc znaczenie skutecznego ustalania priorytetów treści, AppMaster zapewnia programistom i projektantom szereg wyrafinowanych narzędzi do tworzenia responsywnych, wydajnych i przyjaznych dla użytkownika aplikacji. Utrzymując właściwą równowagę pomiędzy treścią znajdującą się na ekranie i pod nim oraz biorąc pod uwagę inne istotne czynniki UX, projektanci i programiści mogą z powodzeniem tworzyć aplikacje internetowe i mobilne, które odpowiadają potrzebom i pragnieniom zróżnicowanego grona użytkowników.