Falz (Über dem Falz/Unterhalb des Falzes)

Im Kontext von User Experience (UX) und Design bezieht sich der Begriff „Fold“ auf die Trennlinie oder Grenze auf einer Webseite oder Anwendungsoberfläche, die den für den Benutzer sichtbaren Inhalt ohne Scrollen (above the Fold) von dem erforderlichen Inhalt trennt Scrollen, um sichtbar zu sein (unterhalb der Falte). Das Konzept der Faltung ist ein Überbleibsel aus Printmedien und hat seinen Ursprung in der Praxis, Zeitungen in zwei Hälften zu falten, sodass der Leser den wichtigsten Inhalt auf der Titelseite sehen kann, ohne die Publikation öffnen oder aufklappen zu müssen. Im digitalen Bereich variiert die Falte je nach Gerät, Bildschirmgröße, Auflösung und vom Benutzer verwendetem Browser.

Für Designer und Entwickler, die bei der Erstellung von Web- und Mobilanwendungen mit der no-code Plattform AppMaster arbeiten, ist es von entscheidender Bedeutung, den Unterschied zwischen „above the Fold“- und „Below the Fold“-Inhalten zu verstehen. Beim Entwerfen von Anwendungen und Festlegen der Platzierung von Elementen ist es wichtig, Informationen und interaktive Komponenten effektiv zu priorisieren und sicherzustellen, dass wichtige Inhalte und Funktionen für eine verbesserte Benutzereinbindung leicht zugänglich sind.

Eine Studie der Nielsen Norman Group besagt, dass Benutzer 57 % ihrer Betrachtungszeit „above the Fold“ und nur 17 % der Zeit mit Inhalten unterhalb des „Folds“ einer durchschnittlichen Webseite verbringen. Diese Statistiken verdeutlichen, wie wichtig es ist, kritische Informationen und Aktionen strategisch „above the Fold“ zu positionieren, um die Aufmerksamkeit der Benutzer zu fesseln und sie zur Interaktion mit der Anwendung zu ermutigen. Darüber hinaus steigert die Platzierung eines starken und überzeugenden Call-to-Action „above the Fold“ die Konversionsraten erheblich und regt Benutzer gleichzeitig dazu an, nach unten zu scrollen und zusätzliche Inhalte zu erkunden.

Im Gegensatz dazu bieten „Below the Fold“-Inhalte die Möglichkeit, Benutzern, die sich dafür entscheiden, weiter nach unten auf der Seite zu scrollen, ergänzende Informationen oder sekundäre Aktionspunkte zu präsentieren. Dieser Bereich eignet sich für Inhalte, die die primären Ziele und Ziele der Anwendung unterstützen, wie z. B. häufig gestellte Fragen, Erfahrungsberichte von Benutzern, Produktdetails oder alternative Navigationsmöglichkeiten.

Die no-code Plattform AppMaster stattet Designer und Entwickler mit einem vielseitigen Satz an Tools für die effektive Priorisierung und Platzierung von Inhalten aus und erleichtert so die Erstellung optisch ansprechender und leistungsstarker Anwendungen.

Es gibt jedoch Fälle, in denen es nicht ideal ist, nur um den Falz herum zu entwerfen. In den letzten Jahren ist das Scrollen mit dem Aufkommen des responsiven Designs und der Allgegenwärtigkeit mobiler Geräte für die meisten Benutzer zu einer natürlichen und nahtlosen Navigationsgewohnheit geworden. Daher sollten Designer und Entwickler einen ganzheitlicheren Ansatz verfolgen und die Faltung als ein Element unter vielen anderen UX-Faktoren wie Relevanz, visuelle Hierarchie, Typografie und Leerraum betrachten. Diese Methodik fördert ein intuitives und zusammenhängendes Benutzererlebnis, unabhängig vom Gerät oder der Bildschirmgröße des Benutzers.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fold (Above the Fold/Below the Fold) im Kontext von User Experience & Design eine bedeutende Rolle spielt und das Engagement und die Interaktion der Benutzer mit Anwendungen beeinflusst. Indem Designer und Entwickler die richtige Balance zwischen „above the Fold"- und „Below the Fold"-Inhalten finden und andere wesentliche UX-Faktoren berücksichtigen, können sie erfolgreich Web- und Mobilanwendungen erstellen, die den Bedürfnissen und Wünschen einer Vielzahl von Benutzern gerecht werden.