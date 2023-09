Dobrar (acima da dobra/abaixo da dobra)

No contexto da experiência do usuário (UX) e do design, o termo "dobra" refere-se à linha divisória ou limite em uma página da web ou interface de aplicativo que separa o conteúdo visível ao usuário sem rolagem (acima da dobra) do conteúdo que requer rolando para ser visto (abaixo da dobra). O conceito de dobra é uma herança da mídia impressa e está enraizado na prática de dobrar jornais ao meio, permitindo que os leitores vejam o conteúdo mais importante na primeira página sem ter que abrir ou desdobrar a publicação. No mundo digital, a dobra varia dependendo do dispositivo, tamanho da tela, resolução e navegador utilizado pelo usuário.

Compreender a distinção entre conteúdo acima e abaixo da dobra é crucial para designers e desenvolvedores que trabalham com a plataforma no-code AppMaster ao criar aplicativos web e móveis. Ao projetar aplicativos e determinar o posicionamento dos elementos, é essencial priorizar as informações e os componentes interativos de forma eficaz, garantindo que o conteúdo e a funcionalidade principais sejam facilmente acessíveis acima da dobra para melhorar o envolvimento do usuário.

Um estudo do Nielsen Norman Group afirma que os usuários passam 57% do tempo de visualização acima da dobra e apenas 17% do tempo no conteúdo abaixo da dobra em uma página da web média. Estas estatísticas destacam a importância de posicionar estrategicamente informações e ações críticas acima da dobra para capturar a atenção dos usuários e incentivá-los a interagir com o aplicativo. Além disso, colocar uma frase de chamariz forte e atraente acima da dobra aumenta significativamente as taxas de conversão, ao mesmo tempo que estimula os usuários a rolar para baixo e explorar conteúdo adicional.

Em contraste, o conteúdo abaixo da dobra oferece uma oportunidade de apresentar informações complementares ou itens de ação secundários aos usuários que optam por rolar mais para baixo na página. Esta área é adequada para conteúdo que apoia as metas e objetivos principais do aplicativo, como perguntas frequentes, depoimentos de usuários, detalhes de produtos ou opções alternativas de navegação.

A plataforma no-code AppMaster equipa designers e desenvolvedores com um conjunto versátil de ferramentas para priorização e posicionamento eficaz de conteúdo, facilitando a criação de aplicativos visualmente atraentes e de alto desempenho. AppMaster aproveita tecnologias de ponta, como a linguagem de programação Go para aplicativos backend, estrutura Vue3 para aplicativos web e Kotlin e Jetpack Compose para aplicativos móveis, para otimizar a experiência do usuário em vários dispositivos e tamanhos de tela. Além disso, a plataforma permite a atualização sem esforço da interface do usuário, lógica e chaves de API para aplicativos móveis, sem a necessidade de enviar novas versões para a App Store e Play Market, aumentando assim a adaptabilidade e melhorando a experiência geral do usuário.

No entanto, existem alguns casos em que projetar apenas em torno da dobra pode não ser o ideal. Nos últimos anos, com o advento do design responsivo e a onipresença dos dispositivos móveis, a rolagem tornou-se um hábito de navegação natural e contínuo para a maioria dos usuários. Consequentemente, designers e desenvolvedores devem adotar uma abordagem mais holística, considerando a dobra como um elemento entre muitos outros fatores de UX, como relevância, hierarquia visual, tipografia e espaços em branco. Esta metodologia promove uma experiência de usuário intuitiva e coesa, independentemente do dispositivo ou tamanho da tela do usuário.

Concluindo, a Dobra (Acima da dobra/Abaixo da dobra) desempenha um papel significativo no contexto da Experiência e Design do Usuário, influenciando o engajamento e a interação dos usuários com as aplicações. Compreendendo a importância de priorizar efetivamente o conteúdo, AppMaster fornece aos desenvolvedores e designers uma variedade de ferramentas sofisticadas para criar aplicativos responsivos, eficientes e fáceis de usar. Ao encontrar o equilíbrio certo entre o conteúdo acima e abaixo da dobra e considerar outros fatores essenciais de UX, designers e desenvolvedores podem criar com sucesso aplicativos web e móveis que atendam às necessidades e desejos de uma ampla gama de usuários.