التطوير المبني على الميزات (FDD) هو منهجية تطوير برمجيات متكررة ومتزايدة تركز بشكل أساسي على تطوير الميزات بطريقة منظمة ومنهجية ومنظمة بشكل جيد. في سياق تطوير البرمجيات، يتم تصنيف الميزة على أنها مكون وظيفي صغير ذو قيمة للمستخدمين أو أصحاب المصلحة الآخرين في النظام. تم تقديم FDD بواسطة Jeff De Luca في أواخر التسعينيات، والهدف الأساسي هو تحسين جودة البرامج وتسريع وقت التطوير وتحسين كفاءة الفريق باستخدام عملية مرنة وقابلة للتطوير لتلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار لتقنيات اليوم السريعة. عالم يسير بخطى سريعة.

يجمع هذا النهج السريع لتطوير البرمجيات بين أفضل ممارسات الصناعة، بما في ذلك التصميم المستند إلى المجال (DDD)، والفصل الواضح بين الاهتمامات، والتكامل المستمر، وبالتالي توفير إطار عمل قابل للتطوير يوجه تطوير البرمجيات بدءًا من المفهوم وحتى التنفيذ والاختبار والنشر. تتكون عملية FDD من خمس مراحل أو أنشطة رئيسية، مما يجعل هذا النموذج قابلاً للتكيف بشكل كبير مع مشاريع تطوير البرمجيات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم. وتشمل هذه:

تطوير نموذج شامل بناء قائمة الميزات التخطيط حسب الميزة التصميم حسب الميزة البناء حسب الميزة

يتضمن تطوير نموذج شامل إنشاء تمثيل عالي المستوى للنظام، مثل رسم تخطيطي للفئة، استنادًا إلى خبرة المجال والتعاون بين المطورين وخبراء المجال. وهذا يوفر رؤية شاملة لبنية النظام، مما يضمن الاتساق والتماسك في جميع أنحاء المشروع. بمجرد تحديد هذا النموذج الأولي، يتم استخدامه لاستخلاص قائمة من الميزات، يمثل كل منها وظيفة أو عملية محددة ذات قيمة تجارية واضحة. يتم تنظيم الميزات في مجموعات ذات صلة، مثل عملية CRUD (الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف) على كيان معين، مما يجعل إدارة المهام أكثر وضوحًا.

يحدث التخطيط التفصيلي وفقًا للميزات أثناء نشاط التخطيط حسب الميزة. تشمل هذه المرحلة إنشاء مهام العمل، وتقدير الجهد، وتحديد التبعيات، وتحديد الجداول الزمنية لكل ميزة. يتبع تطوير الميزات نهج التصميم "في الوقت المناسب"، مما يعني أن جهود التصميم يتم تنفيذها فقط عندما تتم جدولة الميزة للتنفيذ. يتضمن التصميم التفصيلي، الذي يتم إجراؤه أثناء قسم التصميم حسب الميزة، تحديد الفئات والأساليب التي سيتم استخدامها لتنفيذ الميزة، بالإضافة إلى العناصر الأخرى مثل اختبارات الوحدة وحالات الاستخدام.

المرحلة النهائية، البناء حسب الميزة، هي حيث يقوم المطورون بتنفيذ التصميم وإنشاء اختبارات الوحدة ودمج التعليمات البرمجية في قاعدة التعليمات البرمجية الرئيسية. يضمن التكامل المستمر أن الكود الذي تم تطويره لكل ميزة تم اختباره جيدًا وتوثيقه بشكل صحيح ودمجه بسرعة في نظام العمل. تعتمد هذه المنهجية أيضًا على مراجعات التعليمات البرمجية المتكررة لضمان جودة تنفيذ كل ميزة.

يعد FDD مثاليًا للمشاريع واسعة النطاق ذات المتطلبات المعقدة وفرق التطوير الكبيرة، حيث يسمح لأصحاب المصلحة بالتركيز على إدارة أجزاء أصغر من الوظائف مع الاستمرار في العمل نحو الصورة الأكبر. على سبيل المثال، قد يقوم فريق يعمل على تطبيق CRM بتنظيم عمله حول ميزات مثل إدارة سجلات العملاء، ومعالجة أوامر المبيعات، وإنشاء التقارير. وتنقسم كل من هذه الميزات عالية المستوى إلى مكونات وظيفية أصغر، والتي يتم بعد ذلك تطويرها ودمجها باستخدام عملية FDD.

في منصة AppMaster no-code ، يمكن أيضًا تطبيق FDD لتبسيط تطوير التطبيقات لتحسين الجودة الشاملة وتقليل وقت التطوير وتقليل الديون الفنية. نظرًا لأن النظام الأساسي يتيح إنشاء التعليمات البرمجية المصدرية للتطبيقات ويزيل الديون الفنية من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر عند تعديل المتطلبات، فإن دمج ممارسات FDD جنبًا إلى جنب مع القدرات القوية للمنصة يضمن أن العملاء يمكنهم تقديم تطبيقات قابلة للتطوير على مستوى المؤسسة بكفاءة.

بشكل عام، التطوير المبني على الميزات هو منهجية لتطوير البرمجيات تتيح تعاونًا أفضل بين أصحاب المصلحة، وتوفر رؤية متزايدة لحالة المشروع، وتقلل من الديون الفنية، وتعزز التسليم السريع للمكونات الوظيفية ذات القيمة التجارية العالية. يمكن أن يساعد تطبيق FDD جنبًا إلى جنب مع الأدوات القوية مثل AppMaster المؤسسات على إنشاء تطبيقات برمجية شاملة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة تلبي الاحتياجات المتنوعة عبر الصناعات والمجالات.