يعد التكامل المستمر (CI) إحدى ممارسات تطوير البرامج الحيوية التي تشجع المطورين على دمج تغييرات التعليمات البرمجية بشكل متكرر في مستودع مشترك. الهدف الأساسي لـ CI هو تبسيط دورة حياة التطوير من خلال أتمتة أجزاء من عمليات البناء والاختبار والنشر، وبالتالي تقليل الأخطاء وتمكين الفرق من تحديد المشكلات وحلها بسرعة أكبر. في سياق منهجيات التطوير، تلعب CI دورًا أساسيًا في ضمان إنتاج مشاريع البرمجيات واختبارها وتسليمها بجودة وكفاءة عالية باستمرار.

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Atlassian، أفاد 94% من المشاركين باستخدام CI كجزء منتظم من عملية تطوير البرمجيات الخاصة بهم، مما يسلط الضوء على اعتمادها على نطاق واسع في جميع أنحاء الصناعة. ينبع الاهتمام المتزايد بـ CI من إدراك أن دمج التعليمات البرمجية يتغير مبكرًا وغالبًا ما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في جودة البرامج وتقليل وقت التطوير. ويؤدي ذلك إلى توفير التكاليف، وتحسين التعاون، وتخفيف المخاطر، وفي نهاية المطاف، منتج نهائي أكثر موثوقية للمستخدمين النهائيين.

يتضمن CI عادةً المراحل التالية، والتي تتم تلقائيًا إلى أقصى حد ممكن:

إدارة التعليمات البرمجية المصدر: تلتزم تغييرات التعليمات البرمجية التي يجريها المطورون الفرديون بنظام التحكم في الإصدار، مثل Git، الذي يعمل بمثابة مستودع التعليمات البرمجية المشترك. وهذا يمكّن الفرق من تتبع التغييرات والتعاون بشكل فعال. أتمتة البناء: عند تنفيذ تغييرات التعليمات البرمجية على المستودع، يقوم نظام CI تلقائيًا بتشغيل عملية بناء تقوم بتجميع التعليمات البرمجية المصدر في قطعة أثرية قابلة للتنفيذ أو قابلة للنشر. تضمن هذه الخطوة أن تكون التعليمات البرمجية خالية من أي أخطاء في الترجمة وجاهزة للاختبار والنشر اللاحق. الاختبار الآلي: بعد عملية الإنشاء، يقوم نظام CI بتشغيل مجموعة من الاختبارات الآلية، مثل اختبارات الوحدة، والاختبارات الوظيفية، واختبارات التكامل، للتحقق من أن الكود الجديد لا يقدم أي تراجعات أو يعطل الوظائف الحالية. تلعب هذه المرحلة دورًا حاسمًا في الحفاظ على سلامة واستقرار البرنامج طوال فترة تطويره. النشر: إذا نجحت مرحلتا البناء والاختبار، فقد يتابع نظام CI نشر التغييرات في بيئة لإجراء مزيد من الاختبار أو التدريج أو حتى الإنتاج. يمكن أن يتضمن النشر مهام مثل توفير البنية الأساسية وتكوين الإعدادات ونقل العناصر إلى موقعها المستهدف. وهذا يضمن أن يظل البرنامج محدثًا ويمكن الوصول إليه بسهولة للمستخدمين النهائيين أو أصحاب المصلحة. الإخطار وإعداد التقارير: بعد الانتهاء من المراحل المذكورة أعلاه، يقوم نظام CI بإبلاغ فريق التطوير بالنتيجة، عادةً من خلال إشعارات البريد الإلكتروني أو التكامل مع أدوات تعاون الفريق. من الضروري تقديم تعليقات واضحة وموجزة، لأنها تساعد المطورين على تحديد أي مشكلات قد تنشأ أثناء مراحل الإنشاء أو الاختبار أو النشر ومعالجتها بسرعة.

يمكن تحقيق CI باستخدام أدوات ومنصات مختلفة، بما في ذلك Jenkins وTravis CI وCircleCI وGitLab CI/CD. تسهل هذه الأدوات أتمتة العمليات المذكورة أعلاه ويمكن دمجها مع الأدوات أو الأنظمة الأخرى التي يستخدمها فريق التطوير.

في AppMaster ، تم تصميم نظامنا الأساسي no-code للعمل بسلاسة مع ممارسات CI. يقوم نظامنا تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وإجراء الاختبارات، وحزم التطبيقات في حاويات Docker، ونشرها على السحابة مع كل تغيير في المخططات. يمكّن هذا الأسلوب المطورين من التركيز على تصميم وتنفيذ منطق الأعمال ويلغي الحاجة إلى إدارة عمليات الإنشاء والاختبار والنشر يدويًا. ونتيجة لذلك، أصبح تطوير البرامج باستخدام AppMaster أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات مقارنة بالطرق التقليدية.

علاوة على ذلك، يتوافق AppMaster مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql ويقوم بإنشاء Go (golang) للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 مع JS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin، و Jetpack Compose ، و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. من خلال اعتماد CI والاستفادة من منصة AppMaster ، يمكن للشركات تقليل الديون التقنية وتبسيط عمليات التطوير الخاصة بها وتقديم حلول برمجية عالية الجودة بوتيرة متسارعة.

في الختام، يعد التكامل المستمر (CI) ممارسة أساسية في مجال منهجيات التطوير التي تهدف إلى أتمتة عمليات تطوير البرمجيات، وتمكين الفرق من تحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة وتقديم تطبيقات عالية الجودة في النهاية. من خلال الجمع بين قوة CI ومنصة AppMaster no-code ، يمكن للشركات تحقيق تطوير برمجيات أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة دون التضحية بالجودة.