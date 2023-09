Lo sviluppo basato sulle funzionalità (FDD) è una metodologia di sviluppo software iterativa e incrementale che si concentra principalmente sullo sviluppo di funzionalità in modo ben strutturato, sistematico e organizzato. Nel contesto dello sviluppo del software, una funzionalità è classificata come un piccolo componente funzionale di valore per gli utenti o altre parti interessate del sistema. L'FDD è stato introdotto da Jeff De Luca alla fine degli anni '90 e l'obiettivo principale è quello di migliorare la qualità del software, accelerare i tempi di sviluppo e migliorare l'efficienza del team utilizzando un processo scalabile e flessibile per soddisfare i requisiti in continua evoluzione dei rapidi processi di oggi. mondo frenetico.

Questo approccio agile allo sviluppo del software riunisce le migliori pratiche del settore, tra cui la progettazione guidata dal dominio (DDD), la chiara separazione delle preoccupazioni e l'integrazione continua, fornendo così un quadro scalabile che guida lo sviluppo del software dal concetto fino all'implementazione, al test e alla distribuzione. Il processo FDD è costituito da cinque fasi o attività principali, che rendono questo modello altamente adattabile a progetti di sviluppo software su piccola, media e larga scala. Questi includono:

Sviluppare un modello complessivo Costruisci un elenco di funzionalità Pianifica per funzionalità Design per funzionalità Costruisci per funzionalità

Lo sviluppo di un modello complessivo implica la creazione di una rappresentazione di alto livello del sistema, come un diagramma di classi, basato sull'esperienza del dominio e sulla collaborazione tra sviluppatori ed esperti del dominio. Ciò fornisce una visione completa dell’architettura del sistema, garantendo coerenza e coerenza durante l’intero progetto. Una volta definito questo modello iniziale, viene quindi utilizzato per ricavare un elenco di caratteristiche, ciascuna delle quali rappresenta una funzionalità o un'operazione specifica con un chiaro valore aziendale. Le funzionalità sono organizzate in gruppi correlati, come un'operazione CRUD (Crea, Leggi, Aggiorna ed Elimina) su una particolare entità, rendendo la gestione delle attività più semplice.

La pianificazione dettagliata in base alle funzionalità avviene durante l'attività di pianificazione per funzionalità. Questa fase comprende la creazione di incarichi di lavoro, la stima dell'impegno, la determinazione delle dipendenze e l'impostazione delle tempistiche per ciascuna funzionalità. Lo sviluppo delle funzionalità segue un approccio di progettazione "just-in-time", ovvero gli sforzi di progettazione vengono eseguiti solo quando è pianificata l'implementazione di una funzionalità. La progettazione dettagliata, eseguita durante il segmento progettazione per funzionalità, include la specifica delle classi e dei metodi che verranno utilizzati per implementare la funzionalità, nonché altri artefatti come test unitari e casi d'uso.

La fase finale, build-by-feature, è quella in cui gli sviluppatori eseguono la progettazione, creano unit test e integrano il codice nella codebase principale. L'integrazione continua garantisce che il codice sviluppato per ciascuna funzionalità sia ben testato, adeguatamente documentato e rapidamente integrato in un sistema funzionante. Questa metodologia si basa anche su frequenti revisioni del codice per garantire la qualità dell'implementazione di ciascuna funzionalità.

FDD è ideale per progetti su larga scala con requisiti complessi e grandi team di sviluppo, poiché consente alle parti interessate di concentrarsi sulla gestione di porzioni più piccole di funzionalità pur continuando a lavorare verso il quadro più ampio. Ad esempio, un team che lavora su un'applicazione CRM potrebbe organizzare il proprio lavoro attorno a funzionalità quali la gestione dei record dei clienti, l'elaborazione degli ordini di vendita e la generazione di report. Ognuna di queste funzionalità di alto livello è ulteriormente suddivisa in componenti funzionali più piccoli, che vengono poi sviluppati e integrati utilizzando il processo FDD.

Sulla piattaforma no-code AppMaster, FDD può essere applicato anche per semplificare lo sviluppo di applicazioni per migliorare la qualità complessiva, ridurre i tempi di sviluppo e minimizzare il debito tecnico. Poiché la piattaforma consente la generazione del codice sorgente dell'applicazione ed elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero quando i requisiti vengono modificati, l'integrazione delle pratiche FDD insieme alle potenti funzionalità della piattaforma garantisce che i clienti possano fornire applicazioni scalabili a livello aziendale in modo efficiente.

Nel complesso, lo sviluppo basato sulle funzionalità è una metodologia di sviluppo software che consente una migliore collaborazione tra le parti interessate, fornisce una maggiore visibilità sullo stato del progetto, riduce al minimo il debito tecnico e promuove la consegna rapida di componenti funzionali ad alto valore aziendale. L'implementazione di FDD insieme a strumenti potenti come AppMaster può aiutare le organizzazioni a creare applicazioni software complete, scalabili e gestibili che soddisfano le diverse esigenze di settori e domini.