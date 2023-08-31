تعد طريقة تطوير الأنظمة الديناميكية (DSDM) إطارًا رشيقًا لإدارة المشاريع وتطوير البرمجيات متجذرًا في مبادئ التسليم المتزايد والمرونة والتعاون والكفاءة. وباعتباره نهجًا شاملاً ومتكررًا، فإنه يؤكد على التعاون النشط بين المطورين والمستخدمين النهائيين وأصحاب المصلحة المعنيين، مما يؤدي إلى تقديم حلول برمجية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب. من خلال اتباع عملية منظمة ومرنة، أثبت نظام DSDM أنه مفيد للعديد من المؤسسات، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، وحتى بالنسبة لمشاريع البرامج المعقدة التي تم تطويرها باستخدام منصة AppMaster no-code.

تم تقديم DSDM لأول مرة في عام 1994 كوسيلة لمعالجة المشكلات الشائعة التي تمت مواجهتها أثناء نموذج الشلال التقليدي لتطوير البرمجيات، مثل الصلابة وعدم القدرة على التعامل مع المتطلبات المتغيرة. ومع تزايد الحاجة إلى التطوير السريع للبرمجيات، أصبح نظام DSDM أكثر أهمية، حيث أثبت نفسه كمنهجية قيمة لتطوير البرمجيات وإدارة المشاريع. هدفها الأساسي هو إنشاء إطار عمل يؤكد على التعاون المستمر والمرونة والتسليم السريع لأنظمة البرامج الوظيفية. يعمل DSDM بشكل جيد مع العديد من أطر العمل المرنة، مثل Scrum، مما يساعد المؤسسات على تسليم المشاريع في الوقت المحدد مع ضمان أن البرنامج الناتج يلبي الاحتياجات والمتطلبات المحددة للمستخدمين النهائيين.

تم تأسيس DSDM على ثمانية مبادئ أساسية تعمل كأساس متين للتنفيذ الناجح:

التركيز على احتياجات العمل تسليم في الوقت المحدد يتعاون لا تتنازل أبدًا عن الجودة البناء بشكل تدريجي على أسس ثابتة تطوير بشكل متكرر التواصل بشكل مستمر وواضح إظهار السيطرة

هذه المبادئ هي حجر الزاوية في DSDM، التي تقود نهج التطوير التكراري والمتزايد. ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، يمكن لفرق التطوير التعاون بكفاءة مع أصحاب المصلحة والحفاظ على المشاركة الفعالة طوال دورة حياة المشروع.

يتبع إطار عمل DSDM خمس مراحل متتابعة: دراسة الجدوى، ودراسة الأعمال، وتكرار النموذج الوظيفي، وتكرار التصميم والبناء، والتنفيذ. خلال مرحلتي دراسة الجدوى والأعمال، يتم تقييم جدوى المشروع ومواءمته مع الأهداف التنظيمية. بعد هذه المراحل الأولية، يدخل الإطار في دورات الإنتاج التكرارية، حيث يتم تحسين النموذج الوظيفي وعمليات التصميم والبناء بالتعاون مع أصحاب المصلحة. وتشهد مرحلة التنفيذ النهائية نشر البرنامج وتسليمه وصيانته وإغلاق المشروع.

خلال هذه المراحل، تتعاون الأدوار والمسؤوليات المحددة، مثل مدير المشروع وقائد الفريق وصاحب الرؤية التجارية ومطور الحلول، بشكل فعال لضمان التنفيذ الناجح لمنهجية DSDM. تعتبر الممارسات والتقنيات الأساسية التي تعمل على تسريع تطوير البرمجيات وتعزيز الشفافية جزءًا لا يتجزأ من هذه الأدوار، مثل تحديد الوقت والنماذج الأولية وتحديد أولويات MoSCoW، والتي تمثل متطلبات "يجب أن يكون لديك" و"يجب أن يكون لديك" و"يمكن أن يكون لديك" و"لن يكون لديك".

باستخدام DSDM، يمكن للمؤسسات الاستفادة من العديد من المزايا:

زيادة المرونة والقدرة على التكيف، مما يؤدي إلى التعامل بشكل أفضل مع المتطلبات المتطورة

التسليم المتكرر والمتزايد للبرامج، مما يتيح تحقيق الفوائد بشكل أسرع

تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة والمطورين والمستخدمين النهائيين

تحسين إدارة المخاطر من خلال التطوير التكراري وحلقات التغذية الراجعة المتكررة

تحسين إدارة المشروع والتحكم فيه، وذلك بفضل الأدوار والمسؤوليات المحددة

أحد الأمثلة على الحلول البرمجية المتوافقة مع إطار عمل DSDM هو النظام الأساسي AppMaster. من خلال الاستفادة من الميزات القوية no-code وسرعة الحركة المتأصلة، يمكن للمطورين الاستفادة من قدرات النظام الأساسي ومبادئه لتسريع تطوير البرامج مع الالتزام بمبادئ DSDM. باستخدام AppMaster ، يمكن لفرق التطوير تقليل الوقت والجهد اللازمين لتطوير التطبيقات المعقدة وصيانتها بشكل كبير. علاوة على ذلك، يوفر AppMaster انتقالًا سلسًا بين مراحل DSDM، مما يضمن بقاء البرنامج محدثًا ومقاومًا للمستقبل، والتخلص من الديون التقنية وزيادة العائد على الاستثمار إلى الحد الأقصى.

في الختام، تعد طريقة تطوير الأنظمة الديناميكية نهجًا أساسيًا وقابلاً للتكيف لتطوير البرمجيات وإدارة المشاريع ويركز على التعاون الفعال والتسليم المتزايد وإشراك أصحاب المصلحة. يمكن أن توفر منهجيتها المثبتة فوائد هائلة، خاصة عند استخدامها مع منصة متعددة الاستخدامات ومبتكرة مثل AppMaster ، مما يمكّن المؤسسات من تقديم حلول برمجية عالية الجودة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة ضمن مواعيد نهائية وقيود ضيقة.