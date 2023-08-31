Özellik Odaklı Geliştirme (FDD), öncelikle özelliklerin iyi yapılandırılmış, sistematik ve organize bir şekilde geliştirilmesine odaklanan yinelemeli ve artımlı bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Yazılım geliştirme bağlamında bir özellik, kullanıcılar veya sistemin diğer paydaşları için değerli olan küçük, işlevsel bir bileşen olarak sınıflandırılır. FDD, Jeff De Luca tarafından 90'ların sonlarında tanıtıldı ve temel amaç, günümüzün hızlı değişen gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir ve esnek bir süreç kullanarak yazılım kalitesini artırmak, geliştirme süresini hızlandırmak ve ekip verimliliğini artırmaktır. tempolu dünya.

Bu çevik yazılım geliştirme yaklaşımı, etki alanına dayalı tasarım (DDD), endişelerin net bir şekilde ayrılması ve sürekli entegrasyon dahil olmak üzere sektördeki en iyi uygulamaları bir araya getirerek, yazılım geliştirmeyi konseptten uygulamaya, test etmeye ve devreye almaya kadar yönlendiren ölçeklenebilir bir çerçeve sağlar. FDD süreci beş ana aşamadan veya faaliyetten oluşur ve bu modelin küçük, orta ve büyük ölçekli yazılım geliştirme projelerine son derece uyarlanabilir olmasını sağlar. Bunlar şunları içerir:

Genel bir model geliştirin Bir özellik listesi oluşturun Özelliğe göre planlama Özelliğe göre tasarım Özelliğe göre oluştur

Genel bir model geliştirmek, etki alanı uzmanlığına ve geliştiriciler ile etki alanı uzmanları arasındaki işbirliğine dayalı olarak sistemin sınıf diyagramı gibi üst düzey bir temsilinin oluşturulmasını içerir. Bu, sistem mimarisinin kapsamlı bir görünümünü sağlayarak proje boyunca tutarlılık ve tutarlılık sağlar. Bu ilk model tanımlandıktan sonra, her biri net bir iş değeriyle belirli bir işlevi veya işlemi temsil eden özelliklerin bir listesini türetmek için kullanılır. Özellikler, belirli bir varlık üzerindeki CRUD (Oluşturma, Okuma, Güncelleme ve Silme) işlemi gibi ilgili gruplar halinde organize edilerek görevlerin yönetimini daha basit hale getirir.

Özelliklere göre ayrıntılı planlama, özelliğe göre planlama etkinliği sırasında gerçekleşir. Bu aşama, iş atamaları oluşturmayı, çabayı tahmin etmeyi, bağımlılıkları belirlemeyi ve her özellik için zaman çizelgelerini ayarlamayı kapsar. Özellik geliştirme, "tam zamanında" tasarım yaklaşımını takip eder; bu, tasarım çabalarının yalnızca bir özelliğin uygulanması planlandığında gerçekleştirildiği anlamına gelir. Özelliğe göre tasarım bölümü sırasında yapılan ayrıntılı tasarım, özelliği uygulamak için kullanılacak sınıfların ve yöntemlerin yanı sıra birim testleri ve kullanım senaryoları gibi diğer yapıtların belirtilmesini içerir.

Son aşama olan özellik bazında derleme, geliştiricilerin tasarımı yürüttüğü, birim testleri oluşturduğu ve kodu ana kod tabanına entegre ettiği aşamadır. Sürekli entegrasyon, her özellik için geliştirilen kodun iyi bir şekilde test edilmesini, uygun şekilde belgelenmesini ve çalışan bir sisteme hızlı bir şekilde entegre edilmesini sağlar. Bu metodoloji ayrıca her özelliğin uygulanmasının kalitesini sağlamak için sık sık kod incelemelerine dayanır.

FDD, paydaşların büyük resme doğru çalışırken aynı zamanda daha küçük işlevsellik parçalarını yönetmeye odaklanmasına olanak tanıdığından, karmaşık gereksinimlere ve büyük geliştirme ekiplerine sahip büyük ölçekli projeler için idealdir. Örneğin, bir CRM uygulaması üzerinde çalışan bir ekip, çalışmalarını müşteri kayıtlarını yönetmek, satış siparişlerini işlemek ve raporlar oluşturmak gibi özellikler etrafında düzenleyebilir. Bu üst düzey özelliklerin her biri ayrıca daha küçük işlevsel bileşenlere bölünür ve bunlar daha sonra FDD süreci kullanılarak geliştirilir ve entegre edilir.

AppMaster no-code platformunda FDD, genel kaliteyi artırmak, geliştirme süresini kısaltmak ve teknik borcu en aza indirmek amacıyla uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırmak için de uygulanabilir. Platform, uygulama kaynak kodunun oluşturulmasını mümkün kıldığından ve gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırdığından, FDD uygulamalarını platformun güçlü yetenekleriyle birleştirmek, müşterilerin ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde uygulamaları verimli bir şekilde sunabilmesini sağlar.

Genel olarak, Özellik Odaklı Geliştirme, paydaşlar arasında daha iyi işbirliği sağlayan, proje durumuna ilişkin daha fazla görünürlük sağlayan, teknik borcu en aza indiren ve yüksek iş değeri olan işlevsel bileşenlerin hızlı teslimatını destekleyen bir yazılım geliştirme metodolojisidir. FDD'nin AppMaster gibi güçlü araçlarla birlikte uygulanması, kuruluşların sektörler ve alanlardaki farklı ihtiyaçları karşılayan kapsamlı, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir yazılım uygulamaları oluşturmasına yardımcı olabilir.