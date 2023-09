Rozwój oparty na funkcjach (FDD) to iteracyjna i przyrostowa metodologia tworzenia oprogramowania, która koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu funkcji w dobrze zorganizowany, systematyczny i zorganizowany sposób. W kontekście tworzenia oprogramowania funkcję klasyfikuje się jako mały, funkcjonalny komponent, który jest cenny dla użytkowników lub innych interesariuszy systemu. FDD zostało wprowadzone przez Jeffa De Luca pod koniec lat 90., a głównym celem jest poprawa jakości oprogramowania, przyspieszenie czasu programowania i poprawa wydajności zespołu poprzez zastosowanie skalowalnego i elastycznego procesu, aby sprostać stale zmieniającym się wymaganiom dzisiejszego szybkiego dynamiczny świat.

To zwinne podejście do tworzenia oprogramowania łączy najlepsze praktyki branżowe, w tym projektowanie oparte na domenie (DDD), wyraźne oddzielenie problemów i ciągłą integrację, zapewniając w ten sposób skalowalne ramy, które kierują rozwojem oprogramowania od koncepcji poprzez wdrożenie, testowanie i wdrożenie. Proces FDD składa się z pięciu głównych faz lub działań, dzięki czemu model ten można w dużym stopniu dostosować do projektów tworzenia oprogramowania na małą, średnią i dużą skalę. Obejmują one:

Opracuj ogólny model Stwórz listę funkcji Planuj według funkcji Projektuj według funkcji Buduj według funkcji

Opracowanie ogólnego modelu obejmuje utworzenie reprezentacji systemu wysokiego poziomu, takiej jak diagram klas, w oparciu o wiedzę dziedzinową i współpracę między programistami a ekspertami dziedzinowymi. Zapewnia to kompleksowy wgląd w architekturę systemu, zapewniając spójność i spójność w całym projekcie. Po zdefiniowaniu tego wstępnego modelu, zostaje on następnie wykorzystany do wygenerowania listy funkcji, z których każda reprezentuje konkretną funkcjonalność lub operację o wyraźnej wartości biznesowej. Funkcje są zorganizowane w powiązane grupy, takie jak operacja CRUD (Utwórz, odczytaj, zaktualizuj i usuń) na określonej encji, dzięki czemu zarządzanie zadaniami jest prostsze.

Szczegółowe planowanie według funkcji odbywa się podczas planowania według funkcji. Ta faza obejmuje tworzenie przydziałów pracy, szacowanie nakładu pracy, określanie zależności i ustalanie harmonogramów dla każdej funkcji. Opracowywanie funkcji opiera się na podejściu projektowym „dokładnie na czas”, co oznacza, że ​​prace projektowe są podejmowane tylko wtedy, gdy zaplanowano wdrożenie danej funkcji. Szczegółowy projekt, wykonany w segmencie projektowania według funkcji, obejmuje określenie klas i metod, które zostaną użyte do implementacji funkcji, a także innych artefaktów, takich jak testy jednostkowe i przypadki użycia.

Ostatnia faza, kompilacja po funkcji, polega na tym, że programiści wykonują projekt, tworzą testy jednostkowe i integrują kod z główną bazą kodu. Ciągła integracja gwarantuje, że kod opracowany dla każdej funkcji jest dobrze przetestowany, odpowiednio udokumentowany i szybko zintegrowany z działającym systemem. Metodologia ta opiera się również na częstych przeglądach kodu, aby zapewnić jakość implementacji każdej funkcji.

FDD idealnie nadaje się do projektów na dużą skalę ze złożonymi wymaganiami i dużymi zespołami programistycznymi, ponieważ pozwala interesariuszom skupić się na zarządzaniu mniejszymi fragmentami funkcjonalności, jednocześnie pracując nad szerszą perspektywą. Na przykład zespół pracujący nad aplikacją CRM może organizować swoją pracę wokół takich funkcji, jak zarządzanie rekordami klientów, przetwarzanie zamówień sprzedaży i generowanie raportów. Każda z tych zaawansowanych funkcji jest dalej dzielona na mniejsze komponenty funkcjonalne, które są następnie opracowywane i integrowane przy użyciu procesu FDD.

Na platformie no-code AppMaster technologię FDD można również zastosować w celu usprawnienia tworzenia aplikacji w celu poprawy ogólnej jakości, skrócenia czasu programowania i zminimalizowania długu technicznego. Ponieważ platforma umożliwia generowanie kodu źródłowego aplikacji i eliminuje dług techniczny poprzez odtwarzanie aplikacji od zera w przypadku modyfikacji wymagań, włączenie praktyk FDD do potężnych możliwości platformy gwarantuje, że klienci mogą efektywnie dostarczać skalowalne aplikacje na poziomie przedsiębiorstwa.

Ogólnie rzecz biorąc, rozwój oparty na funkcjach to metodologia tworzenia oprogramowania, która umożliwia lepszą współpracę między zainteresowanymi stronami, zapewnia lepszy wgląd w status projektu, minimalizuje dług techniczny i promuje szybkie dostarczanie komponentów funkcjonalnych o wysokiej wartości biznesowej. Wdrożenie FDD wraz z potężnymi narzędziami, takimi jak AppMaster, może pomóc organizacjom w tworzeniu kompleksowych, skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji, które zaspokajają różnorodne potrzeby w różnych branżach i domenach.