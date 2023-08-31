النموذج الحلزوني عبارة عن منهجية تطوير برمجيات متكررة تعتمد على المخاطر وتجمع بين الأساليب الخطية والتكرارية لتلبية احتياجات المشاريع المتعددة. يجمع النموذج الحلزوني، الذي قدمه الدكتور باري بوهم في عام 1986، بين عناصر من نموذج الشلال والنموذج التزايدي ونموذج النماذج الأولية، مما يجعله واحدًا من أكثر الأساليب شمولاً وقابلية للتكيف لتطوير البرمجيات. في جوهره، يسمح للمطورين بإجراء تحليل شامل للمخاطر واعتماد تقنيات متنوعة من منهجيات أخرى أثناء تقدمهم بطريقة دورية عبر مراحل متعددة من عملية التطوير.

في النموذج الحلزوني، يتم تنظيم أنشطة المشروع في تكرارات متعددة، حيث يتضمن كل تكرار أربعة أرباع أساسية: التخطيط، وتحليل المخاطر، والهندسة، والتقييم. تبدأ دورة التطوير من مركز الحلزون، ويمثل كل ربع مرحلة يجب إكمالها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. مع كل دوامة، يتوسع المشروع، ويتم تطوير إصدار جديد أو تكرار لمنتج البرنامج.

رباعي التخطيط: في هذه المرحلة يتم جمع متطلبات المشروع وفحصها وتوثيقها. ويتضمن تحديد الأهداف والقيود والبدائل للمشروع، مع تحديد الموارد المحتملة المطلوبة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر فرصة لأصحاب المصلحة لتقديم المدخلات والتعليقات، مما يضمن مراعاة احتياجاتهم وتوقعاتهم منذ البداية.

رباعي تحليل المخاطر: التركيز على تحليل المخاطر يميز النموذج الحلزوني عن منهجيات التطوير الأخرى. في هذه المرحلة، يتم تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالمشروع وتحليلها وترتيب أولوياتها. بعد تحديد المخاطر، يحدد الفريق أفضل استراتيجيات التخفيف، والتي قد تتضمن إعادة النظر في مرحلة التخطيط لضبط الموارد أو القيود أو الأهداف. يضمن هذا التحليل الشامل للمخاطر تحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها في وقت مبكر من المشروع، مما يقلل من فرص التعديلات المكلفة أو الفشل في المراحل اللاحقة.

الربع الهندسي: تتضمن هذه المرحلة التنفيذ الفعلي لخطة المشروع، بما في ذلك التصميم والتطوير والترميز واختبار مكونات البرنامج. يتبع الربع الهندسي عادةً إرشادات منهجية التطوير المختارة، مثل النموذج التزايدي أو النموذج الشلالي، لبناء المنتج واختباره بشكل متكرر أو تسلسلي كما هو مطلوب.

رباعي التقييم: في هذه المرحلة، يتم تقييم منتج البرنامج من قبل المستخدمين النهائيين أو أصحاب المصلحة أو فرق الاختبار المستقلة، ويتم جمع تعليقاتهم. يتم بعد ذلك استخدام البيانات المجمعة لتحسين المنتج ومعالجة أي مشكلات أو تناقضات وتحسين الجودة الشاملة للنتيجة النهائية.

يقدم النموذج الحلزوني العديد من المزايا في تطوير البرمجيات. وهو يستوعب الطبيعة الديناميكية لمشاريع البرمجيات من خلال السماح بإجراء تغييرات في أهداف المشروع أو متطلباته أو قيوده خلال أي مرحلة، مما يمكّن فرق المشروع من التكيف والاستجابة للظروف المتطورة. وبما أنه يتم تقييم المخاطر وتحديد أولوياتها في وقت مبكر من دورة حياة المشروع، فإن فرص فشل المشروع تقل بشكل كبير.

علاوة على ذلك، فإن النهج التكراري للنموذج الحلزوني يعزز الإصدار المبكر لبرامج العمل، مما يسمح للمستخدمين وأصحاب المصلحة بتقديم تعليقات قيمة يمكن دمجها في التكرارات اللاحقة. تساعد هذه التعليقات المستمرة الفريق على تقديم منتج نهائي يتماشى بشكل وثيق مع احتياجات وتوقعات المستخدم النهائي.

ومع ذلك، فإن النموذج الحلزوني له أيضًا عيوب معينة. يمكن أن يؤدي تعقيدها وتركيزها على تحليل المخاطر إلى زيادة التكاليف وأوقات تطوير أطول مقارنة بالطرق الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب الأمر مستوى أعلى من الخبرة والتجربة في إدارة المشاريع، وتحليل المخاطر، واتخاذ القرار للاستفادة بشكل فعال من مبادئ النموذج.

على الرغم من التحديات التي يواجهها النموذج الحلزوني، فقد أثبت أنه أداة قيمة للعديد من المشاريع البرمجية، بما في ذلك تلك التي تم تطويرها باستخدام منصة AppMaster no-code. يتوافق نهج AppMaster في تطوير التطبيقات بشكل كبير مع مبادئ النموذج الحلزوني، حيث يتيح النظام الأساسي النماذج الأولية السريعة والتطوير التكراري والتقييم المستمر لمنتجات البرامج. من خلال الاستفادة من قوة AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة بشكل فعال من النموذج الحلزوني لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائهم، مع تقليل المخاطر أيضًا وضمان نتائج عالية الجودة.