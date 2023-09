Desenvolvimento Orientado a Recursos (FDD)

Feature-Driven Development (FDD) é uma metodologia de desenvolvimento de software iterativa e incremental que se concentra principalmente no desenvolvimento de recursos de forma bem estruturada, sistemática e organizada. No contexto do desenvolvimento de software, um recurso é categorizado como um componente pequeno e funcional que é valioso para os usuários ou outras partes interessadas do sistema. O FDD foi introduzido por Jeff De Luca no final dos anos 90 e o objetivo principal é melhorar a qualidade do software, acelerar o tempo de desenvolvimento e melhorar a eficiência da equipe usando um processo escalável e flexível para atender aos requisitos em constante mudança da rápida mudança de hoje. mundo ritmado.

Essa abordagem ágil de desenvolvimento de software reúne as melhores práticas do setor, incluindo design orientado a domínio (DDD), separação clara de interesses e integração contínua, fornecendo assim uma estrutura escalável que orienta o desenvolvimento de software desde o conceito até a implementação, teste e implantação. O processo FDD consiste em cinco fases ou atividades principais, tornando este modelo altamente adaptável a projetos de desenvolvimento de software de pequena, média e grande escala. Esses incluem:

Desenvolva um modelo geral Crie uma lista de recursos Planejar por recurso Design por recurso Construir por recurso

O desenvolvimento de um modelo geral envolve a criação de uma representação de alto nível do sistema, como um diagrama de classes, com base na experiência do domínio e na colaboração entre desenvolvedores e especialistas no domínio. Isso fornece uma visão abrangente da arquitetura do sistema, garantindo consistência e coerência em todo o projeto. Uma vez definido esse modelo inicial, ele é então usado para derivar uma lista de recursos, cada um representando uma funcionalidade ou operação específica com um valor comercial claro. Os recursos são organizados em grupos relacionados, como uma operação CRUD (Criar, Ler, Atualizar e Excluir) em uma entidade específica, tornando o gerenciamento de tarefas mais simples.

O planejamento detalhado de acordo com os recursos acontece durante a atividade de planejamento por recurso. Esta fase abrange a criação de atribuições de trabalho, estimativa de esforço, determinação de dependências e definição de cronogramas para cada recurso. O desenvolvimento de recursos segue uma abordagem de design "just-in-time", o que significa que os esforços de design são realizados somente quando um recurso está programado para implementação. O design detalhado, feito durante o segmento de design por recurso, inclui a especificação das classes e métodos que serão usados ​​para implementar o recurso, bem como outros artefatos, como testes unitários e casos de uso.

A fase final, construção por recurso, é onde os desenvolvedores executam o design, criam testes unitários e integram o código na base de código principal. A integração contínua garante que o código desenvolvido para cada recurso seja bem testado, devidamente documentado e rapidamente integrado a um sistema funcional. Esta metodologia também depende de revisões frequentes de código para garantir a qualidade da implementação de cada recurso.

O FDD é ideal para projetos de grande escala com requisitos complexos e grandes equipes de desenvolvimento, pois permite que as partes interessadas se concentrem no gerenciamento de partes menores de funcionalidade enquanto ainda trabalham em prol do panorama geral. Por exemplo, uma equipe que trabalha em um aplicativo de CRM pode organizar seu trabalho em torno de recursos como gerenciamento de registros de clientes, processamento de pedidos de vendas e geração de relatórios. Cada um desses recursos de alto nível é dividido em componentes funcionais menores, que são então desenvolvidos e integrados usando o processo FDD.

Na plataforma no-code AppMaster, o FDD também pode ser aplicado para agilizar o desenvolvimento de aplicativos para melhorar a qualidade geral, reduzir o tempo de desenvolvimento e minimizar o débito técnico. Como a plataforma permite a geração de código-fonte de aplicativos e elimina dívidas técnicas ao regenerar aplicativos do zero quando os requisitos são modificados, a incorporação de práticas de FDD juntamente com os poderosos recursos da plataforma garante que os clientes possam fornecer aplicativos escaláveis ​​de nível empresarial com eficiência.

No geral, o Feature-Driven Development é uma metodologia de desenvolvimento de software que permite uma melhor colaboração entre as partes interessadas, proporciona maior visibilidade do status do projeto, minimiza o débito técnico e promove a entrega rápida de componentes funcionais com alto valor comercial. A implementação do FDD junto com ferramentas poderosas como AppMaster pode ajudar as organizações a criar aplicativos de software abrangentes, escaláveis ​​e de fácil manutenção que atendem a diversas necessidades em todos os setores e domínios.