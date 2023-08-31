عمليات التطوير

DevOps، وهو اختصار مشتق من مزيج من "التطوير" و"العمليات"، هو منهجية لتطوير البرمجيات تهدف إلى سد الفجوة بين تطوير التطبيقات وأنشطة عمليات تكنولوجيا المعلومات. يوحد هذا النهج التعاوني مختلف الممارسات والمبادئ المترابطة، مع التركيز على أهمية التواصل والتعاون والتكامل بين أصحاب المصلحة في مشاريع البرمجيات. الهدف الرئيسي لـ DevOps هو تعزيز كفاءة وفعالية عمليات تسليم البرامج، مما يؤدي إلى دورات تطوير أقصر، وتحسين جودة المنتج، ووقت أسرع للتسويق.

تم تصميم DevOps لمواجهة التحديات التي تنشأ من نماذج تطوير البرمجيات التقليدية، والتي تتميز بمراحل تطوير وعمليات متميزة. يؤدي هذا الفصل غالبًا إلى نقص التعاون والتزامن بين الفرق، مما يسبب اختناقات وتأخيرًا في إصدارات البرامج. تتضمن DevOps النهج التكراري للمنهجية الرشيقة، حيث يتم دمج التغييرات الصغيرة المتزايدة بشكل مستمر ونشرها في دورات قصيرة، مما يتيح الكشف السريع عن العيوب وحلها، بالإضافة إلى التكيف السلس مع المتطلبات المتغيرة.

من أجل تنفيذ ممارسات DevOps بشكل فعال وتحقيق النتائج المرجوة، تعتمد المؤسسات عادةً أدوات وتقنيات مختلفة تسهل الأتمتة والمراقبة والتعاون وتبادل المعرفة. وتشمل هذه أدوات التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD)، وأنظمة التحكم في الإصدار، والحاويات، وإدارة التكوين، والبنية التحتية كرمز (IAC)، وحلول مراقبة أداء التطبيقات (APM). تعمل أدوات DevOps على تمكين الفرق من أتمتة المهام الروتينية، وبالتالي تحرير الموارد وتمكين المطورين وموظفي العمليات من التركيز على الأنشطة المهمة التي تساهم في نجاح المشروع.

وفقًا لتقرير حالة DevOps لعام 2020 الصادر عن Puppet، فإن المؤسسات التي نجحت في اعتماد ممارسات DevOps قادرة على النشر بشكل متكرر بما يصل إلى 200 مرة، مع فترات زمنية أسرع بمقدار 2555 مرة لإجراء التغييرات. بالإضافة إلى ذلك، سجلت هذه المؤسسات معدل فشل تغيير أقل بمقدار 3 مرات ومتوسط ​​وقت أسرع 24 مرة للتعافي، مما يؤدي إلى زيادة المرونة والموثوقية الشاملة لتطبيقاتها البرمجية.

تمثل منصة AppMaster no-code المبادئ الأساسية لنموذج DevOps، حيث تتيح التعاون السلس بين فرق التطوير والعمليات من خلال أتمتة إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام تقنيات Go وVue3 وKotlin و SwiftUI ، من بين تقنيات أخرى. . من خلال تقديم مصمم BP مرئي لإنشاء نماذج البيانات وعمليات منطق الأعمال، بالإضافة إلى بيئة متكاملة لتصميم عناصر ومكونات واجهة المستخدم للتطبيق، يعمل AppMaster على تسريع سير عمل التطوير ويسمح بالنشر السريع للتطبيقات الوظيفية دون تكبد ديون فنية.

تمكن البنية التحتية القوية لـ AppMaster العملاء من توسيع نطاق تطبيقاتهم بسهولة وكفاءة، وتلبي مجموعة من حالات الاستخدام التي تتراوح من الشركات الصغيرة إلى بيئات المؤسسات عالية التحميل. بالإضافة إلى ذلك، يتميز النظام الأساسي بدعم مدمج لقواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، بالإضافة إلى نصوص الترحيل التي تم إنشاؤها، ووثائق التباهي (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة)، وقدرات الاختبار الآلي، مما يضمن أقصى قدر من التوافق وسهولة الاستخدام لمستخدميه.

تعزز ثقافة DevOps عقلية النمو، حيث يعد التعلم المستمر والتجريب والتعليقات جزءًا لا يتجزأ من التحسين المستمر للعمليات والنتائج. ويتجلى ذلك في العديد من الأساليب والأطر التي ظهرت مع مرور الوقت، مثل هندسة موثوقية الموقع (SRE)، التي نشأت في Google وتركز على مبادئ الموثوقية وقابلية التوسع والأتمتة لتقديم تطبيقات مرنة وعالية الأداء.

امتداد آخر لـ DevOps هو DevSecOps، والذي يؤكد على دمج الممارسات الأمنية في دورة حياة تطوير البرمجيات. ومن خلال دمج الاعتبارات الأمنية وتقييمات الضعف في وقت مبكر من عملية التطوير، يمكن للمؤسسات تخفيف المخاطر بشكل كبير وتقليل احتمالية حدوث انتهاكات أمنية مكلفة وخروقات للبيانات.

في الختام، تمثل DevOps تحولًا أساسيًا في طريقة إجراء تطوير البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات، بهدف نهائي هو تقديم تطبيقات عالية الجودة بسرعة وكفاءة استجابة لمتطلبات السوق والعملاء الديناميكية. من خلال تبني مبادئ وممارسات DevOps، يمكن للمؤسسات إنشاء تآزر بين فرق التطوير والعمليات الخاصة بها، مع الاستفادة من الأدوات والتقنيات المبتكرة مثل AppMaster لأتمتة العمليات، وتحسين سير العمل، ودفع مشاريع البرمجيات الناجحة. ومع استمرار تطور هذا المجال الديناميكي، ستكون الشركات التي تطبق DevOps في وضع أفضل لتحديد واستغلال فرص النمو والابتكار والميزة التنافسية.