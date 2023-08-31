منهجية الشلال، والمعروفة أيضًا باسم نموذج الشلال، هي منهج خطي تقليدي لإدارة المشاريع في مجال تطوير البرمجيات يمكن إرجاعه إلى الخمسينيات وتم اعتماده رسميًا في عام 1970. ويتميز بالتقدم المتسلسل عبر مراحل مختلفة، عادةً بما في ذلك جمع المتطلبات والتصميم والتنفيذ والاختبار والنشر والصيانة.

تعتمد منهجية الشلال، المتأصلة في الصناعات التحويلية والبناء، على فرضية مفادها أن كل مرحلة في عملية التطوير يجب أن تكتمل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. يتيح ذلك للمطورين التركيز على جانب واحد من المشروع في كل مرة ويضمن فهمًا شاملاً لكل مرحلة. على الرغم من أن هذا النهج كان سائدًا، إلا أنه اجتذب انتقادات أيضًا بسبب صلابته وعدم مرونته المتأصلة، مما يقلل من قدرته على التكيف في المشهد الديناميكي لتطوير البرمجيات اليوم.

أثناء العمل مع Waterfall، عادةً ما يتم تمثيل نتيجة كل مرحلة - مثل مجموعة المتطلبات أو وثائق التصميم أو التعليمات البرمجية أو حالات الاختبار - كمخرجات قابلة للتسليم، مما يوفر نقاط فحص قيمة لأصحاب المصلحة في المشروع. بمجرد اكتمال المرحلة، يكون من الصعب تغيير أو إعادة النظر في المراحل المكتملة مسبقًا دون استثمارات كبيرة في الوقت والموارد. وبالتالي، يعد التخطيط الدقيق أمرًا بالغ الأهمية في مشروع Waterfall لتجنب التكرار وضمان التنفيذ الناجح.

ونظرًا لأن منهجية الشلال تعتمد على وثائق مكثفة، فقد تكون كثيفة العمالة وتستغرق وقتًا طويلاً. ومع ذلك، يوفر هذا النهج أيضًا فوائد عديدة، مثل هيكل المشروع الواضح والمراحل سهلة الفهم ومؤشرات التقدم الملموسة. علاوة على ذلك، تعد الوثائق الشاملة بمثابة مورد قيم لتدريب أعضاء الفريق الجدد وضمان الاستمرارية في دورة حياة تطوير البرمجيات.

عند مقارنتها بمنهجيات أخرى مثل Agile أو Scrum، قد يبدو أن هيكل Waterfall والالتزام الصارم بترتيب معين هو عيب. في سياق مشاريع البرمجيات واسعة النطاق ذات المتطلبات المحددة جيدًا والحد الأدنى من احتمالات التغيير أثناء عملية التطوير، يمكن أن تكون منهجية الشلال مفيدة وفعالة بالفعل. فهو يضمن تصميم كل مكون وظيفي وتنفيذه واختباره بشكل صحيح قبل دمجه في المنتج النهائي.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على مراحل مشروع الشلال النموذجي:

جمع المتطلبات: يبدأ المشروع بجمع وتوثيق النطاق والأهداف والمتطلبات من أصحاب المصلحة. هذه المرحلة حاسمة لتحديد هدف المشروع وتجنب سوء الفهم أو سوء الفهم. تصميم النظام والبرمجيات: بناءً على المتطلبات، يقوم المصممون بإنشاء مخطط تفصيلي يوضح هياكل البيانات وبنية النظام وواجهات المستخدم والخوارزميات المطلوبة. تضمن نتائج هذه المرحلة أن يكون الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بتصميم النظام. التنفيذ: يستخدم المطورون وثائق التصميم لكتابة التعليمات البرمجية للبرنامج. ينصب التركيز على بناء أجزاء التعليمات البرمجية الوظيفية التي يمكن تجميعها لاحقًا في تطبيق كامل. الاختبار: بمجرد اكتمال الكود، فإنه يخضع لاختبارات صارمة لتحديد وحل أي أخطاء أو أخطاء أو تناقضات. تضمن هذه المرحلة أن البرنامج يلبي المتطلبات المحددة أثناء العمل على النحو المنشود. النشر: بعد الاختبار الناجح، يتم نشر البرنامج في بيئة الإنتاج، مما يجعله في متناول المستخدمين النهائيين. الصيانة: خلال هذه المرحلة، يقوم المطورون بمراقبة أداء البرنامج بشكل مستمر في بيئة الإنتاج، وإجراء التحديثات وإصلاح أي مشكلات تم تحديدها لضمان التشغيل السلس.

على مر السنين، أشارت الأبحاث إلى أن ما يقرب من 75% من مؤسسات البرمجيات لا تزال تستخدم منهجية الشلال في بعض القدرات، سواء بشكل حصري أو كجزء من نهج مختلط مقترن بأساليب Agile. يعد الإطار الهيكلي لمنهجية الشلال المناسب للمشاريع واسعة النطاق والتي يمكن التنبؤ بها بمثابة رصيد لا يقدر بثمن عند تنفيذه في سياقات مناسبة.

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