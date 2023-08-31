في سياق منهجيات التطوير، يشير Agile إلى نهج حديث ومتكرر ومرن لتطوير البرمجيات يعطي الأولوية للتعاون والتحسين المستمر والاستجابة السريعة للتغيير. تعتمد أساليب Agile على المبادئ والقيم الموجودة في بيان Agile، الذي يركز على الأفراد والتفاعلات، والبرمجيات الوظيفية، والتعاون مع العملاء، والقدرة على التكيف على اتباع خطة تقليدية صارمة.

نشأت منهجية Agile كرد فعل ضد الأساليب شديدة التنظيم والوزن الثقيل المستخدمة سابقًا في تطوير البرمجيات، مثل نموذج الشلال. هذه الأساليب القديمة، رغم أنها ركزت على التوثيق والتخطيط، لم تكن مناسبة تمامًا للتعامل مع التغييرات غير المتوقعة أو متطلبات العملاء المتطورة طوال عملية التطوير.

يتمحور تطوير برمجيات Agile في جوهره حول التقدم التكراري ومرونة النطاق والتسليم المستمر للقيمة المتزايدة للمستخدمين. تعمل فرق Agile عادةً في وحدات صغيرة متعددة الوظائف تتضمن مزيجًا من المطورين والمصممين ومديري المنتجات وأدوار أخرى، اعتمادًا على المشروع. تعتمد هذه الفرق على التواصل المنتظم والتفاعلات وجهًا لوجه وحلقات التعليقات القصيرة لضمان بقاء المشروع على المسار الصحيح وتلبية توقعات المستخدمين.

أحد المبادئ الأساسية للتطوير السريع هو ممارسة تقسيم المشاريع إلى أجزاء أصغر، تسمى غالبًا قصص المستخدم أو الميزات، والتي يمكن تطويرها واختبارها وإصدارها بشكل مستقل. يتيح هذا النهج المعياري للفرق تحديد الأولويات وتركيز الجهود على تقديم الوظائف الأكثر تأثيرًا أولاً، مع التكيف بسهولة أكبر مع تغييرات النطاق والمتطلبات على طول الطريق.

لقد تم تطوير العديد من المنهجيات والأطر داخل النظام البيئي Agile، ولكل منها مناهج وممارسات فريدة ولكنها تلتزم دائمًا بالمبادئ الأساسية للتنمية الرشيقة. تتضمن بعض أساليب Agile المعروفة Scrum وKanban وLean والبرمجة المتطرفة (XP) والتطوير المبني على الميزات (FDD). في حين أن هذه المنهجيات قد تختلف من حيث الممارسات والأدوار والأدوات المحددة، إلا أنها تشترك جميعًا في السمات المشتركة للتطوير التكراري والقدرة على التكيف والتركيز على تقديم القيمة من خلال التحسينات الإضافية.

على سبيل المثال، يقوم Scrum - وهو أحد منهجيات Agile الأكثر شيوعًا - بتنظيم العمل في تكرارات محددة زمنيًا تسمى Sprints، وتستمر عادةً من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. خلال كل سباق، يعمل الفريق معًا لإكمال مجموعة ذات أولوية من قصص المستخدم أو الميزات، مما يوفر زيادة محتملة في المنتج قابلة للشحن في نهاية كل سباق. تعمل الاحتفالات المنتظمة مثل المواقف اليومية والتخطيط السريع ومراجعات السباق على تسهيل التواصل والتعاون والتحسين المستمر بين أعضاء فريق Scrum.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تلتزم بمبادئ Agile من خلال توفير بيئة تطوير شاملة ومتكاملة (IDE) تعمل على تبسيط وتسريع تطوير التطبيقات. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات المستخدم بشكل مرئي باستخدام أدوات drag-and-drop البديهية، مما يسمح بالتكرار السريع والتسليم المستمر للبرامج القيمة.

علاوة على ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم للمستخدمين تحديث تطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market، مما يتوافق بشكل أكبر مع مبادئ Agile المتمثلة في القدرة على التكيف والاستجابة. عند الضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، ونشر البرنامج الناتج على السحابة أو محليًا، اعتمادًا على خطة اشتراك العميل.

من خلال الاستفادة من منهجيات Agile ومنصة AppMaster no-code ، يمكن للشركات من جميع الأحجام جني فوائد دورات التطوير الأسرع، وانخفاض التكاليف، والتخلص من الديون التقنية. تتيح أساليب التطوير الرشيقة، المقترنة بأدوات AppMaster القوية وسهلة الاستخدام، للفرق التركيز على تقديم أفضل الحلول البرمجية الممكنة لتلبية احتياجات المستخدمين، مع الحفاظ على المرونة والاستجابة للتغيير طوال عملية التطوير.