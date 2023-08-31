التطوير المبني على السلوك (BDD) هو منهجية تطوير برمجيات رشيقة تركز على التعاون والتواصل والتفاهم المشترك بين مطوري البرامج ومديري المنتجات وأصحاب المصلحة في الأعمال. إنه تكامل بين أفضل الممارسات والمبادئ الراسخة من التطوير القائم على الاختبار (TDD)، والتصميم القائم على المجال (DDD)، والتطوير القائم على اختبار القبول (ATDD). تهدف BDD إلى سد الفجوة بين متطلبات العمل وتنفيذها الفني، مما يجعلها أكثر قابلية للفهم ومتاحة لجمهور أكبر. يساهم هذا التوافق المتزايد بين أصحاب المصلحة في منتجات برمجية عالية الجودة تلبي احتياجات وتوقعات العملاء بشكل أكثر دقة.

في BDD، تتم كتابة قصص المستخدم بتنسيق لغة طبيعية يمكن فهمه من قبل أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين. تتكون قصة مستخدم BDD النموذجية من ثلاثة مكونات أساسية: العنوان والسرد ومجموعة من معايير القبول. عادة ما يتم كتابة السرد بالتنسيق "ك[دور]، أريد [ميزة] حتى [تستفيد]". معايير القبول هي مجموعة من السيناريوهات، مكتوبة باستخدام بناء جملة بسيط يسمى Gherkin، والذي يتكون بشكل أساسي من عبارات "معطى" و"متى" و"ثم". ويصف كل سيناريو مثالاً محددًا لكيفية تصرف البرنامج، في ظل سياق معين ومجموعة من المدخلات.

تعمل سيناريوهات Gherkin كمواصفات للنظام وأساس لاختبارات القبول الآلية. من خلال كتابة السيناريوهات بهذه الطريقة، يمكّن BDD فريق التطوير من إنشاء مواصفات موجزة وقابلة للقراءة والتنفيذ والتي يمكن تشغيلها على البرنامج في أي وقت. وبهذه الطريقة، تعمل BDD على توحيد المتطلبات والوثائق والاختبارات وتشغيلها تلقائيًا، مما يضمن أن لدى كل من المطورين وأصحاب المصلحة فهمًا واضحًا للسلوك المتوقع للبرنامج.

تبدأ عملية BDD بإنشاء قصة المستخدم والسيناريوهات المرتبطة بها. يتم بعد ذلك استخدام هذه السيناريوهات لدفع تطوير البرنامج. يقوم المطورون أولاً بكتابة التعليمات البرمجية لتنفيذ السيناريو، باستخدام نهج "fail-pass-refactor" من TDD. يتم تنفيذ السيناريو كاختبار تلقائي، والذي يفشل في البداية (نظرًا لعدم تنفيذ الوظيفة بعد). يقوم المطور بعد ذلك بكتابة التعليمات البرمجية اللازمة لاجتياز الاختبار، وإذا لزم الأمر، يقوم بإعادة بناء التعليمات البرمجية لسهولة القراءة وقابلية الصيانة. تستمر هذه العملية حتى يتم تنفيذ جميع السيناريوهات في قصة المستخدم واجتياز الاختبارات الخاصة بها، وعند هذه النقطة تعتبر قصة المستخدم كاملة.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تدعم مبادئ BDD من خلال توفير بيئة تعزز التعاون والتواصل والتفاهم المشترك بين أعضاء الفريق. تساعد أدوات AppMaster المرئية البديهية لتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم على سد الفجوة بين المتطلبات والتنفيذ، مما يسهل التأكد من أن التطبيقات الناتجة تعكس بدقة احتياجات العملاء. تعمل المنصة أيضًا على تبسيط عملية إنشاء التطبيقات وتجميعها ونشرها، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنتاج برامج عالية الجودة وقابلة للتطوير يمكن فهمها وصيانتها بسهولة من قبل جميع أصحاب المصلحة.

لا يعد تنفيذ BDD داخل المؤسسة مفيدًا لتحسين التعاون والتواصل بين أصحاب المصلحة فحسب، بل له أيضًا تأثير كبير على معدلات نجاح المشروع وجودة البرامج وسرعة التطوير. في استطلاع أجرته VersionOne، أفاد 14% من المشاركين أن مؤسساتهم تستخدم BDD، حيث شهدت أكثر من 50% من تلك المؤسسات تحسنًا كبيرًا في معدلات نجاح المشاريع وجودة التعليمات البرمجية نتيجة لاستخدام ممارسات BDD. علاوة على ذلك، وجد أن BDD يقلل من عدد عيوب البرمجيات، حيث كشفت دراسة أجراها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) أنه كلما تم اكتشاف العيوب مبكرًا في دورة حياة التطوير، كلما كانت تكلفة إصلاحها أقل. تساعد ممارسات BDD على تحديد المشكلات ومعالجتها في مرحلة مبكرة، مما يترجم إلى توفير كبير في التكاليف وزيادة رضا العملاء.

في الختام، التطوير المبني على السلوك هو منهجية قوية ومتزايدة الشعبية لتطوير البرمجيات تعمل على تعزيز التعاون والتواصل والتفاهم المشترك بين المطورين ومديري المنتجات وأصحاب المصلحة في الأعمال. من خلال الاستفادة من أدوات مثل منصة AppMaster no-code ودمج ممارسات BDD في عملية تطوير البرامج الخاصة بها، يمكن للمؤسسات إنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وقابلة للتكيف تلبي احتياجات عملائها ومتطلبات أعمالهم. علاوة على ذلك، فقد ثبت أن استخدام ممارسات BDD له تأثير إيجابي على معدلات نجاح المشروع، وجودة الكود، وتقليل العيوب، مما يجعلها تقنية لا غنى عنها لعمليات تطوير البرمجيات الحديثة والمرنة.