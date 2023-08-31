Разработка на основе функций (FDD)

Feature-Driven Development (FDD) — это итеративная и поэтапная методология разработки программного обеспечения, которая в первую очередь фокусируется на разработке функций хорошо структурированным, систематическим и организованным образом. В контексте разработки программного обеспечения функция классифицируется как небольшой функциональный компонент, представляющий ценность для пользователей или других заинтересованных сторон системы. FDD был представлен Джеффом Де Лукой в ​​конце 90-х годов, и его основная цель — повысить качество программного обеспечения, ускорить время разработки и повысить эффективность команды за счет использования масштабируемого и гибкого процесса для удовлетворения постоянно меняющихся требований сегодняшнего быстродействия. ритмичный мир.

Этот гибкий подход к разработке программного обеспечения объединяет лучшие отраслевые практики, включая предметно-ориентированное проектирование (DDD), четкое разделение задач и непрерывную интеграцию, тем самым обеспечивая масштабируемую структуру, которая направляет разработку программного обеспечения от концепции до реализации, тестирования и развертывания. Процесс FDD состоит из пяти основных этапов или действий, что делает эту модель легко адаптируемой к малым, средним и крупномасштабным проектам разработки программного обеспечения. К ним относятся:

Разработать общую модель Создайте список функций Планирование по функциям Дизайн по функциям Создавать по функциям

Разработка общей модели включает в себя создание высокоуровневого представления системы, например диаграммы классов, на основе опыта предметной области и сотрудничества между разработчиками и экспертами предметной области. Это обеспечивает комплексное представление об архитектуре системы, гарантируя последовательность и согласованность на протяжении всего проекта. После того как эта первоначальная модель определена, она затем используется для получения списка функций, каждая из которых представляет определенную функциональность или операцию, имеющую очевидную ценность для бизнеса. Функции организованы в связанные группы, такие как операции CRUD (создание, чтение, обновление и удаление) для конкретного объекта, что упрощает управление задачами.

Детальное планирование по функциям происходит во время поэтапного планирования. Этот этап включает в себя создание рабочих заданий, оценку усилий, определение зависимостей и установку сроков для каждой функции. Разработка функций осуществляется по принципу «точно в срок», что означает, что усилия по проектированию выполняются только тогда, когда функция запланирована к реализации. Детальное проектирование, выполненное на этапе проектирования по функциям, включает в себя определение классов и методов, которые будут использоваться для реализации функции, а также других артефактов, таких как модульные тесты и варианты использования.

На заключительном этапе, построение за функцией, разработчики реализуют проект, создают модульные тесты и интегрируют код в основную базу кода. Непрерывная интеграция гарантирует, что код, разработанный для каждой функции, хорошо протестирован, правильно документирован и быстро интегрирован в работающую систему. Эта методология также опирается на частые проверки кода, чтобы гарантировать качество реализации каждой функции.

FDD идеально подходит для крупномасштабных проектов со сложными требованиями и большими командами разработчиков, поскольку позволяет заинтересованным сторонам сосредоточиться на управлении небольшими фрагментами функциональности, одновременно работая над более широкой картиной. Например, команда, работающая над приложением CRM, может организовать свою работу вокруг таких функций, как управление записями клиентов, обработка заказов на продажу и создание отчетов. Каждая из этих функций высокого уровня далее делится на более мелкие функциональные компоненты, которые затем разрабатываются и интегрируются с использованием процесса FDD.

На платформе AppMaster no-code FDD также можно применять для оптимизации разработки приложений, повышения общего качества, сокращения времени разработки и минимизации технического долга. Поскольку платформа позволяет генерировать исходный код приложений и устраняет технический долг за счет восстановления приложений с нуля при изменении требований, включение методов FDD наряду с мощными возможностями платформы гарантирует, что клиенты смогут эффективно предоставлять масштабируемые приложения корпоративного уровня.

В целом, Feature-Driven Development — это методология разработки программного обеспечения, которая обеспечивает лучшее сотрудничество между заинтересованными сторонами, обеспечивает повышенную прозрачность состояния проекта, минимизирует технический долг и способствует быстрой доставке функциональных компонентов, имеющих высокую ценность для бизнеса. Внедрение FDD вместе с мощными инструментами, такими как AppMaster, может помочь организациям создавать комплексные, масштабируемые и удобные в обслуживании программные приложения, удовлетворяющие разнообразные потребности в различных отраслях и областях.