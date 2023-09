Feature-Driven Development (FDD) ist eine iterative und inkrementelle Softwareentwicklungsmethode, die sich hauptsächlich auf die strukturierte, systematische und organisierte Entwicklung von Features konzentriert. Im Kontext der Softwareentwicklung wird eine Funktion als kleine, funktionale Komponente kategorisiert, die für Benutzer oder andere Stakeholder des Systems wertvoll ist. FDD wurde Ende der 90er Jahre von Jeff De Luca eingeführt. Das Hauptziel besteht darin, die Softwarequalität zu verbessern, die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Teameffizienz zu verbessern, indem ein skalierbarer und flexibler Prozess verwendet wird, um den sich ständig ändernden Anforderungen der heutigen schnelllebigen Welt gerecht zu werden. temporeiche Welt.

Dieser agile Softwareentwicklungsansatz vereint Best Practices der Branche, einschließlich Domain-Driven Design (DDD), klare Trennung von Belangen und kontinuierliche Integration, und stellt so ein skalierbares Framework bereit, das die Softwareentwicklung vom Konzept über die Implementierung, das Testen und die Bereitstellung leitet. Der FDD-Prozess besteht aus fünf Hauptphasen oder -aktivitäten, wodurch dieses Modell sehr gut an kleine, mittlere und große Softwareentwicklungsprojekte angepasst werden kann. Diese beinhalten:

Entwickeln Sie ein Gesamtmodell Erstellen Sie eine Funktionsliste Planen Sie nach Funktion Design nach Funktion Nach Funktion erstellen

Die Entwicklung eines Gesamtmodells umfasst die Erstellung einer übergeordneten Darstellung des Systems, beispielsweise eines Klassendiagramms, basierend auf der Domänenexpertise und der Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Domänenexperten. Dies bietet einen umfassenden Überblick über die Systemarchitektur und gewährleistet Konsistenz und Kohärenz während des gesamten Projekts. Sobald dieses anfängliche Modell definiert ist, wird daraus eine Liste von Funktionen abgeleitet, die jeweils eine bestimmte Funktionalität oder einen bestimmten Vorgang mit einem klaren Geschäftswert darstellen. Funktionen sind in verwandte Gruppen organisiert, z. B. eine CRUD-Operation (Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen) für eine bestimmte Entität, wodurch die Verwaltung von Aufgaben einfacher wird.

Die detaillierte Planung nach Features erfolgt während der Aktivität „Planen nach Features“. Diese Phase umfasst das Erstellen von Arbeitszuweisungen, das Schätzen des Aufwands, das Ermitteln von Abhängigkeiten und das Festlegen von Zeitplänen für jede Funktion. Die Feature-Entwicklung folgt einem „Just-in-Time“-Designansatz, was bedeutet, dass die Designbemühungen nur durchgeführt werden, wenn die Implementierung eines Features geplant ist. Der detaillierte Entwurf, der im Abschnitt „Design-by-Feature“ erstellt wird, umfasst die Angabe der Klassen und Methoden, die zur Implementierung des Features verwendet werden, sowie anderer Artefakte wie Komponententests und Anwendungsfälle.

In der letzten Phase, dem Build-by-Feature, führen Entwickler den Entwurf aus, erstellen Unit-Tests und integrieren den Code in die Hauptcodebasis. Durch die kontinuierliche Integration wird sichergestellt, dass der für jede Funktion entwickelte Code gut getestet, ordnungsgemäß dokumentiert und schnell in ein funktionierendes System integriert wird. Diese Methodik basiert auch auf häufigen Codeüberprüfungen, um die Qualität jeder Funktionsimplementierung sicherzustellen.

FDD ist ideal für Großprojekte mit komplexen Anforderungen und großen Entwicklungsteams, da es den Stakeholdern ermöglicht, sich auf die Verwaltung kleinerer Funktionsblöcke zu konzentrieren und gleichzeitig auf das Gesamtbild hinzuarbeiten. Beispielsweise könnte ein Team, das an einer CRM-Anwendung arbeitet, seine Arbeit rund um Funktionen wie die Verwaltung von Kundendatensätzen, die Bearbeitung von Kundenaufträgen und die Erstellung von Berichten organisieren. Jedes dieser High-Level-Features wird weiter in kleinere Funktionskomponenten unterteilt, die dann mithilfe des FDD-Prozesses entwickelt und integriert werden.

Auf der AppMaster no-code Plattform kann FDD auch zur Rationalisierung der Entwicklung von Anwendungen eingesetzt werden, um die Gesamtqualität zu verbessern, die Entwicklungszeit zu verkürzen und technische Schulden zu minimieren. Da die Plattform die Generierung von Anwendungsquellcode ermöglicht und technische Schulden eliminiert, indem Anwendungen bei geänderten Anforderungen von Grund auf neu generiert werden, stellt die Integration von FDD-Praktiken neben den leistungsstarken Funktionen der Plattform sicher, dass Kunden skalierbare Anwendungen auf Unternehmensebene effizient bereitstellen können.

Insgesamt handelt es sich bei Feature-Driven Development um eine Softwareentwicklungsmethodik, die eine bessere Zusammenarbeit zwischen Beteiligten ermöglicht, eine bessere Sichtbarkeit des Projektstatus bietet, technische Schulden minimiert und die schnelle Bereitstellung funktionaler Komponenten mit hohem Geschäftswert fördert. Die Implementierung von FDD zusammen mit leistungsstarken Tools wie AppMaster kann Unternehmen dabei helfen, umfassende, skalierbare und wartbare Softwareanwendungen zu erstellen, die den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Branchen und Domänen gerecht werden.