في سياق منهجيات التطوير، يعد Scrum إطارًا متكررًا ومتزايدًا لتطوير البرمجيات الرشيقة التي تؤكد على التعاون والمرونة وتعليقات العملاء والنتائج الفعالة لتقديم منتج عالي الجودة ضمن جدول زمني محدد. لقد تم اعتماد Scrum على نطاق واسع والاعتراف به لقدرته على مساعدة المؤسسات على إدارة المشاريع المعقدة وتحقيق أهدافها بكفاءة.

تم تقديم سكروم لأول مرة في عام 1995 من قبل كين شوابر وجيف ساذرلاند كنهج جديد لحل المشكلات التي لم تتمكن منهجيات تطوير الشلال التقليدية من معالجتها. يعتمد إطار سكروم على التحكم التجريبي في العمليات، والذي يتضمن التعلم والتكيف مع التغييرات بناءً على التقدم الفعلي والنتائج خلال المشروع. تساعد هذه الإستراتيجية الفرق على مراقبة عملهم وتعديله طوال دورة حياة التطوير بأكملها. غالبا ما يستخدم سكروم في تطوير البرمجيات، ولكنه ينطبق أيضا على عدة أنواع أخرى من المشاريع المعقدة.

أحد المبادئ الأساسية لـ Scrum هو مفهوم فرق التنظيم الذاتي. في الفريق المنظم ذاتيًا، يتمتع الأعضاء بالاستقلالية في تحديد كيفية تنفيذ المهام واتخاذ القرارات المتعلقة بسير العمل. وهذا يؤدي إلى زيادة المشاركة والتحفيز والمساءلة بين أعضاء الفريق. تتكون فرق Scrum عمومًا من مالك المنتج ومدير Scrum وفريق التطوير.

مالك المنتج مسؤول عن تمثيل مصالح العميل أو أصحاب المصلحة وتعظيم القيمة الإجمالية للمشروع. يقومون بتوصيل أهداف المشروع وأولوياته إلى الفريق والتأكد من تركيز الفريق على تحقيق نتائج عالية الجودة. وفي الوقت نفسه، يضمن Scrum master الاستخدام الفعال لممارسات ومبادئ Scrum مع توفير التوجيه وإزالة العقبات.

يضم فريق التطوير أفرادًا يمتلكون المهارات والخبرات المتنوعة اللازمة لإنجاز مهام المشروع. أعضاء فريق التطوير مسؤولون عن تصميم وبناء واختبار وتنفيذ العمليات الأساسية للإطلاق الناجح للمنتج. يشجع هيكل الفريق متعدد الوظائف هذا على التواصل المستمر والتعاون وتبادل المعرفة.

يستخدم Scrum تكرارات محددة زمنيًا، تسمى Sprints، والتي تستمر عادةً ما بين أسبوع وأربعة أسابيع. يبدأ السبرنت بتخطيط السبرنت، حيث يوافق الفريق على قائمة المهام ذات الأولوية التي سيعملون عليها أثناء السبرنت. تعتمد هذه القائمة، التي تسمى Sprint backlog، على تراكم المنتج ذي الأولوية الأكبر الذي يحتفظ به مالك المنتج. خلال Sprint، يجتمع أعضاء الفريق يوميًا في اجتماع قصير مدته 15 دقيقة، يُعرف باسم Daily Scrum، لمناقشة التقدم الذي أحرزوه ومعالجة أي عقبات في عملهم. يقوم Scrum Master بتسهيل هذه الاجتماعات ويضمن أن تظل مركزة وفعالة.

في نهاية كل Sprint، يقوم فريق التطوير بإجراء مراجعة Sprint لتوضيح العمل المكتمل لمالك المنتج وأصحاب المصلحة. كما يقومون أيضًا بعقد معرض Sprint بأثر رجعي، حيث يفكرون في Sprint، ويناقشون الدروس المستفادة، ويقترحون تحسينات للتكرارات التالية. تضمن حلقة التعليقات المستمرة هذه بقاء الفريق متوافقًا مع احتياجات العميل ويتكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة.

نظرًا للطبيعة السريعة لمشاريع تطوير البرمجيات، يعمل Scrum على تحسين جودة المنتج بشكل كبير، وتسريع أوقات التسليم، وتقليل المخاطر المرتبطة بأساليب التطوير التقليدية. يعد Scrum خيارًا مثاليًا للمؤسسات التي تبحث عن زيادة السرعة والمرونة والاستجابة لظروف السوق الديناميكية.

في AppMaster ، نحن ندرك قوة منهجية Scrum في تعزيز تطوير البرمجيات بكفاءة. تم تصميم نظامنا الأساسي no-code لتسهيل تطوير التطبيقات بسرعة عالية وعالية الجودة مع التخلص من الديون الفنية. نحن نقدم مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.

تتيح منصتنا للعملاء إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم العمليات التجارية، وإنشاء كود المصدر لتطبيقاتهم. وهذا يجعل عملية التطوير أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من الطرق التقليدية. علاوة على ذلك، فإن التزامنا بتجديد التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات يضمن التخلص من الديون التقنية ويقلل المخاطر المرتبطة بمشاريع البرمجيات.

في الختام، يعد Scrum جزءًا حيويًا من مشهد منهجيات التطوير، حيث يوفر نهجًا فعالاً وقابلاً للتكيف لإدارة المشاريع المعقدة. تجعل مبادئ Scrum منه الاختيار الأمثل للمؤسسات التي تبحث عن إطار عمل مرن وسريع الاستجابة يستغل قوة العمل الجماعي والتواصل والتحسين المستمر.