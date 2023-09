Le développement axé sur les fonctionnalités (FDD) est une méthodologie de développement logiciel itérative et incrémentielle qui se concentre principalement sur le développement de fonctionnalités de manière bien structurée, systématique et organisée. Dans le contexte du développement de logiciels, une fonctionnalité est classée comme un petit composant fonctionnel précieux pour les utilisateurs ou d'autres parties prenantes du système. FDD a été introduit par Jeff De Luca à la fin des années 90, et son objectif principal est d'améliorer la qualité des logiciels, d'accélérer le temps de développement et d'améliorer l'efficacité des équipes en utilisant un processus évolutif et flexible pour répondre aux exigences en constante évolution des environnements rapides d'aujourd'hui. monde rythmé.

Cette approche agile de développement logiciel rassemble les meilleures pratiques de l'industrie, notamment la conception axée sur le domaine (DDD), la séparation claire des préoccupations et l'intégration continue, fournissant ainsi un cadre évolutif qui guide le développement logiciel depuis le concept jusqu'à la mise en œuvre, les tests et le déploiement. Le processus FDD se compose de cinq phases ou activités principales, ce qui rend ce modèle hautement adaptable aux projets de développement logiciel à petite, moyenne et grande échelle. Ceux-ci inclus:

Développer un modèle global Construire une liste de fonctionnalités Planifier par fonctionnalité Conception par fonctionnalité Construire par fonctionnalité

Le développement d'un modèle global implique la création d'une représentation de haut niveau du système, telle qu'un diagramme de classes, basée sur l'expertise du domaine et la collaboration entre les développeurs et les experts du domaine. Cela fournit une vue complète de l’architecture du système, garantissant la cohérence et la cohérence tout au long du projet. Une fois ce modèle initial défini, il est ensuite utilisé pour dériver une liste de fonctionnalités, chacune représentant une fonctionnalité ou une opération spécifique avec une valeur commerciale claire. Les fonctionnalités sont organisées en groupes associés, comme une opération CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour et Supprimer) sur une entité particulière, ce qui rend la gestion des tâches plus simple.

Une planification détaillée en fonction des fonctionnalités a lieu lors de l'activité plan par fonctionnalité. Cette phase comprend la création d'affectations de travail, l'estimation de l'effort, la détermination des dépendances et la définition de délais pour chaque fonctionnalité. Le développement des fonctionnalités suit une approche de conception « juste à temps », ce qui signifie que les efforts de conception sont effectués uniquement lorsque la mise en œuvre d'une fonctionnalité est planifiée. La conception détaillée, réalisée au cours du segment de conception par fonctionnalité, comprend la spécification des classes et des méthodes qui seront utilisées pour implémenter la fonctionnalité, ainsi que d'autres artefacts tels que les tests unitaires et les cas d'utilisation.

La phase finale, construction par fonctionnalité, est celle où les développeurs exécutent la conception, créent des tests unitaires et intègrent le code dans la base de code principale. L'intégration continue garantit que le code développé pour chaque fonctionnalité est bien testé, correctement documenté et rapidement intégré dans un système fonctionnel. Cette méthodologie s'appuie également sur des revues de code fréquentes pour garantir la qualité de l'implémentation de chaque fonctionnalité.

FDD est idéal pour les projets à grande échelle avec des exigences complexes et de grandes équipes de développement, car il permet aux parties prenantes de se concentrer sur la gestion de plus petites parties de fonctionnalités tout en travaillant sur une vision d'ensemble. Par exemple, une équipe travaillant sur une application CRM peut organiser son travail autour de fonctionnalités telles que la gestion des enregistrements clients, le traitement des commandes clients et la génération de rapports. Chacune de ces fonctionnalités de haut niveau est ensuite divisée en composants fonctionnels plus petits, qui sont ensuite développés et intégrés à l'aide du processus FDD.

Sur la plateforme no-code AppMaster, FDD peut également être appliqué pour rationaliser le développement d'applications afin d'améliorer la qualité globale, de réduire le temps de développement et de minimiser la dette technique. Étant donné que la plate-forme permet la génération de code source d'application et élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro lorsque les exigences sont modifiées, l'intégration des pratiques FDD aux puissantes capacités de la plate-forme garantit que les clients peuvent fournir efficacement des applications évolutives au niveau de l'entreprise.

Dans l'ensemble, le développement axé sur les fonctionnalités est une méthodologie de développement logiciel qui permet une meilleure collaboration entre les parties prenantes, offre une visibilité accrue sur l'état du projet, minimise la dette technique et favorise la livraison rapide de composants fonctionnels à haute valeur commerciale. La mise en œuvre de FDD avec des outils puissants comme AppMaster peut aider les organisations à créer des applications logicielles complètes, évolutives et maintenables qui répondent à divers besoins dans tous les secteurs et domaines.