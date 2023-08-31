تطوير التطبيقات المشتركة (JAD)

التطوير المشترك للتطبيقات (JAD) هو منهجية راسخة لتطوير البرمجيات تهدف إلى تبسيط عملية تصميم وبناء وتنفيذ الحلول البرمجية من خلال إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين والمستخدمين النهائيين والمطورين والمحللين في جهد تعاوني. تعتمد هذه المنهجية على المبدأ القائل بأن الحكمة والمعرفة الجماعية لمجموعة متنوعة من الأفراد ستؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل، وعمليات أكثر كفاءة، وفي النهاية، منتج برمجي عالي الجودة.

تم تقديم JAD في البداية في أواخر السبعينيات من قبل شركة IBM، وتم تطويره كوسيلة لتحسين التواصل والتعاون بين أصحاب المصلحة أثناء مراحل جمع المتطلبات وتصميم مشاريع البرمجيات. على مر السنين، تطورت إلى نهج شامل يتضمن عناصر من منهجيات أخرى مختلفة، مثل Agile وScrum وتطوير التطبيقات السريعة (RAD). في سياق AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، يمكن تطبيق JAD لتسهيل التصميم والتنفيذ السريع للحلول البرمجية دون المساس بالجودة أو الكفاءة.

يقع في جوهر منهجية JAD مفهوم "جلسة JAD"، وهي في الأساس عبارة عن ورشة عمل جماعية منظمة وميسرة تجمع بين أصحاب المصلحة والمستخدمين النهائيين والمطورين والمحللين لمناقشة وتشكيل المتطلبات والتصميم بشكل جماعي. الحل البرمجي. يقود هذه الجلسات منسق ماهر في JAD، والذي يلعب دورًا حاسمًا في توجيه المناقشات، وضمان الحصول على تعليقات ومدخلات منتظمة من جميع المشاركين، والحفاظ على تركيز واضح على النتائج المرجوة.

يتم تنظيم جلسات JAD عادةً حول سلسلة من الأنشطة الرئيسية، بما في ذلك:

- تحديد الهدف العام ونطاق المشروع

تحديد وترتيب أولويات العمليات التجارية المحددة التي سيتم معالجتها

جمع وتحليل البيانات ذات الصلة (مثل متطلبات العمل أو احتياجات المستخدم أو مواصفات النظام)

تطوير وتحسين نموذج أولي تفصيلي للحل المطلوب

- مراجعة وتقييم أي افتراضات أو معوقات قد تؤثر على المشروع

الانتهاء من التصميم والتوثيق وخطط التنفيذ للحل

يتمتع JAD بالعديد من المزايا الرئيسية التي تجعله خيارًا جذابًا للمؤسسات التي تسعى إلى تحسين عمليات تطوير البرامج الخاصة بها. بعض هذه الفوائد تشمل:

تحسين التواصل بين أصحاب المصلحة، مما قد يؤدي إلى مواصفات أكثر دقة وشمولاً للمتطلبات

اتخاذ قرارات أسرع، حيث تعمل جلسات JAD على تعزيز بناء الإجماع وحل المشكلات بشكل جماعي

حلول برمجية عالية الجودة، حيث تضمن الطبيعة التعاونية لشركة JAD أخذ جميع وجهات النظر ذات الصلة في الاعتبار خلال مراحل التصميم والتطوير

زيادة رضا المستخدمين، حيث يشارك المستخدمون النهائيون بشكل مباشر في تشكيل الحل وبالتالي يمكنهم التأكد من أنه يلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم المحددة

تقليل مخاطر فشل المشروع، حيث يمكن تحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها في وقت مبكر من عملية التطوير.

في سياق AppMaster ، تكمل منهجية JAD قدرات النظام الأساسي بعدة طرق مهمة. أولاً، تسمح أدوات التصميم المرئي للمنصة، مثل مصمم عمليات الأعمال ومكونات واجهة المستخدم drag-and-drop (UI)، لأصحاب المصلحة والمستخدمين بالمشاركة بنشاط في إنشاء نماذج أولية وتحسين حل البرنامج خلال جلسات JAD. وهذا يمكّن جميع المشاركين في المشروع من الحصول على فهم واضح لبنية النظام ووظائفه وتجربة المستخدم الشاملة.

ثانيًا، تعمل منصة AppMaster على تعزيز التكرار السريع والنشر المستمر، مما يعكس مبادئ منهجيات Agile وRAD المرتبطة غالبًا بـ JAD. ومع تغير المتطلبات أو اكتساب رؤى جديدة خلال جلسات JAD، تتيح منصة AppMaster للمطورين وأصحاب المصلحة إمكانية إجراء تحديثات سريعة للمخططات وإنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية. تعزز حلقة التعليقات السريعة هذه التحسين المستمر وتضمن بقاء الحل البرمجي يتماشى مع الاحتياجات المتطورة للمؤسسة ومستخدميها.

وأخيرًا، يتيح دعم النظام الأساسي للحلول القابلة للتطوير وعالية الأداء إمكانية تنفيذ أنظمة البرامج في سياق مؤسسي أو عالي التحميل، مع توافق التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql وتتمتع بإمكانية توسعة ممتازة. هذا التكامل السلس يجعله أكثر جاذبية للمؤسسات التي تعتمد JAD كجزء من عملية تطوير البرمجيات الخاصة بها.

باختصار، يعد تطوير التطبيقات المشتركة (JAD) منهجية مجربة وفعالة لتبسيط عملية تطوير البرمجيات من خلال تعزيز التعاون وإشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة والمستخدمين النهائيين والمطورين والمحللين. عند دمجه مع الإمكانات القوية لمنصة AppMaster ، يمكن لـ JAD مساعدة المؤسسات على تصميم وبناء ونشر حلول برمجية عالية الجودة بسرعة مع تقليل المخاطر وزيادة رضا المستخدم.